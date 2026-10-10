Gaming und Fitness müssen sich nicht ausschließen. Mit dem Go-Tone Pro* möchte Rayofi zeigen, wie sich modernes Krafttraining mit kompakter Hardware und digitalen Funktionen verbinden lässt. Das Gerät verspricht die Trainingsmöglichkeiten einer klassischen Kabelzugmaschine, benötigt dafür aber weder ein eigenes Home-Gym noch besonders viel Platz. Wir haben den Rayofi Go-Tone Pro bereits im Test und werden uns in den kommenden Wochen genauer ansehen, was in dem kleinen Trainingsgerät steckt. Doch damit nicht genug: Auch an einer Gaming-Plattform, die sportliche Übungen mit Minispielen verbinden soll, wird gearbeitet. Wir haben bereits einen ersten Blick darauf geworfen. Mit unserem Code GG könnt ihr 10 % im Shop von Rayofi* sparen.

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Rayofi Go-Tone Pro: Ein ganzes Fitnessstudio im Kleinformat?

Eine umfangreiche Kraftstation ist für viele Fitnessbegeisterte ein Traum, scheitert zu Hause aber häufig am verfügbaren Platz. Klassische Kabelzugmaschinen sind sperrig, Hanteln benötigen Stauraum und der Weg ins Fitnessstudio kostet Zeit. Genau hier setzt der Rayofi Go-Tone Pro an. Das kompakte Trainingsgerät arbeitet mit einem motorisierten Kabelzug, dessen Widerstand digital gesteuert wird. Dadurch soll es ein Training ermöglichen, das sich stärker an klassischen Kabelzugmaschinen orientiert als an herkömmlichen Fitnessbändern. Das Gerät selbst wiegt laut Hersteller rund 700 Gramm und lässt sich damit problemlos transportieren.

Mit einem einzelnen Go-Tone Pro stehen bis zu 30 kg digital gesteuerter Widerstand zur Verfügung. Wer beide Seiten gleichzeitig trainieren oder mehr Flexibilität bei der Übungsauswahl haben möchte, kann zwei Geräte miteinander kombinieren und so auf insgesamt bis zu 60 kg Widerstand kommen. Für unterschiedliche Trainingsziele stehen neben einem konstanten Widerstand verschiedene Trainingsmodi zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem ein geschwindigkeitsgesteuerter Modus, eine erhöhte Belastung während der exzentrischen Bewegungsphase und eine progressive Anpassung des Widerstands über den Bewegungsablauf hinweg. Ein integriertes Kühlsystem soll zudem dabei helfen, die Leistung auch bei längeren und intensiveren Trainingseinheiten aufrechtzuerhalten.

Die Befestigung erfolgt je nach Übung über mitgeliefertes Zubehör, beispielsweise einen Türanker oder eine Fußstütze. Mit zusätzlichen Halterungen sind auch weitere Aufbaumöglichkeiten denkbar. Damit richtet sich das System sowohl an Menschen mit wenig Platz als auch an Sportlerinnen und Sportler, die unterwegs nicht auf ihr Krafttraining verzichten möchten.

Single oder Dual: Welche Variante ist die richtige?

Rayofi bietet den Go-Tone Pro in unterschiedlichen Konfigurationen an. Welche davon am besten geeignet ist, hängt vor allem davon ab, wie vielseitig das Training ausfallen soll und ob Übungen mit zwei unabhängigen Kabelzügen geplant sind.

Variante Ausstattung Widerstand Für wen geeignet? Go-Tone Pro Single Ein Gerät mit Zubehör Bis zu 30 kg Für den Einstieg, Einzelübungen und ein kompaktes Training Go-Tone Pro Dual Zwei Geräte mit entsprechendem Zubehör Bis zu 60 kg kombiniert Für mehr Übungsvarianten und Training mit zwei Kabelzügen

Beide Varianten setzen auf dasselbe Grundprinzip: digital gesteuerter Widerstand in einem möglichst kompakten Format. Die Dual-Version bietet vor allem dann Vorteile, wenn beide Körperseiten unabhängig voneinander belastet werden sollen oder Übungen mit zwei Kabelzügen auf dem Trainingsplan stehen.

Welche Konfiguration im Alltag tatsächlich sinnvoller ist und wie sich die unterschiedlichen Trainingsmöglichkeiten bewähren, werden wir im ausführlichen Test genauer untersuchen.

Fitness trifft Gaming: Rayofi arbeitet an einer neuen Plattform

Besonders interessant wird der Go-Tone Pro durch einen weiteren Ansatz, der über das klassische Krafttraining hinausgeht. Rayofi arbeitet an einer Gaming-Plattform, die körperliche Aktivität mit spielerischen Elementen verbinden soll. Statt ausschließlich Wiederholungen zu zählen oder Trainingswerte zu erfassen, soll das Training damit auch zur Grundlage für interaktive Spielerlebnisse werden. Die Idee dahinter ist schnell erklärt: Übungen absolvieren, den eigenen Körper einsetzen und gleichzeitig Minispiele erleben. Fitness wird dadurch nicht nur als Trainingseinheit verstanden, sondern kann auch zu einer spielerischen Herausforderung werden. Dieses Konzept wird häufig als Fitness-Gamification bezeichnet.

Für Game2Gether ist das natürlich besonders spannend. Hardware, Gaming und Fitness wachsen hier auf eine Weise zusammen, die neue Möglichkeiten für interaktive Spielerlebnisse eröffnet. Entscheidend wird dabei sein, wie gut die Verbindung aus körperlicher Aktivität und Spielmechanik in der Praxis funktioniert und ob die Plattform langfristig für zusätzliche Motivation sorgen kann. Wir konnten bereits einen ersten Blick auf die Plattform werfen und testen die Möglichkeiten aktuell derzeit selbst. An dieser Stelle wollen wir noch nicht zu viel verraten. Einen genaueren Eindruck und unsere Erfahrungen mit den spielerischen Trainingsansätzen werden wir zu einem späteren Zeitpunkt mit euch teilen.

Unser Test läuft bereits

Der Rayofi Go-Tone Pro* befindet sich bei uns bereits im Test. Dabei wollen wir nicht nur prüfen, wie gut sich das kompakte Gerät für unterschiedliche Kraftübungen eignet. Auch die Bedienung, die Verarbeitung, die Widerstandssteuerung und die Alltagstauglichkeit stehen auf dem Prüfstand. Darüber hinaus interessiert uns, wie sich das Konzept im Vergleich zu klassischen Trainingsmethoden schlägt. Kann ein so kleines Gerät tatsächlich einen sinnvollen Beitrag zum regelmäßigen Krafttraining leisten? Wie gut funktionieren die verschiedenen Widerstandsmodi? Und wie viel Trainingsvielfalt bietet das System mit nur einem Gerät beziehungsweise in der Dual-Konfiguration?

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Gaming-Plattform sein. Hier schauen wir uns an, wie sich Training und Minispiele miteinander verbinden lassen und welchen Mehrwert die spielerische Komponente bietet.

Bis zur Veröffentlichung des vollständigen Tests bleibt es also spannend. Der Rayofi Go-Tone Pro bringt bereits als kompakte Trainingshardware einen interessanten Ansatz mit. Verraten können wir hier schon mal, dass in dem kompakten Gerät richtig viel Power steckt. Wie gut das Zusammenspiel aus Krafttraining und Gaming funktioniert und welche Möglichkeiten die neue Plattform bietet, erfahrt ihr in unseren kommenden Berichten.