Aerosoft und PeDePe haben einen neuen Trailer zu Global Rescue veröffentlicht. Das Video zeigt zahlreiche Neuerungen, die seit dem Early-Access-Start vor sechs Monaten ins Spiel integriert wurden. Dazu gehören lebendigere Einsatzszenen, ein erweiterter Basisbau, neue Systeme für die öffentliche Sicherheit und ein Sandbox-Modus. Insgesamt wurden seit der Veröffentlichung mehr als 80 zusätzliche Missionen ergänzt.

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Lebendigere Einsatzszenen und verbesserte Einsatzsteuerung

Die Einsatzorte in Global Rescue sollen deutlich dynamischer wirken. Einsatzfahrzeuge halten nun an den Einsatzstellen, Besatzungen steigen aus und führen grundlegende Maßnahmen wie Brandbekämpfung oder die Erstversorgung Verletzter durch. Gleichzeitig umfährt der KI-Verkehr Unfallstellen aktiv.

Spieler können außerdem Fahrzeugpositionen anpassen, Einsatzkräfte gezielt platzieren und ihnen Aufgaben zuweisen. Mit der Möglichkeit, Einsatzleiter einzusetzen, lassen sich Abläufe zusätzlich automatisieren. Auch der Verkehr wurde weiterentwickelt: Fahrzeuge bilden nun Rettungsgassen, damit Rettungswagen, Polizei und Feuerwehr schneller zu ihren Einsatzorten gelangen.

Erweiterter Basisbau mit mehreren Etagen

Beim Bau der eigenen Stützpunkte bietet Global Rescue inzwischen mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Mehrstöckige Gebäude lassen sich über Treppen und Rutschstangen miteinander verbinden. Auch die Breite von Straßen kann frei festgelegt werden.

Weitere Verbesserungen betreffen die Objektsortierung und die automatische Auswahl des Raumtyps. Neue Rolltore mit separatem Personalzugang sollen den täglichen Betrieb der Einsatzbasen erleichtern.

Neue Systeme für die öffentliche Sicherheit

Mit zusätzlichen Mechaniken erweitert Global Rescue die Möglichkeiten zur Planung und Steuerung von Sicherheitsmaßnahmen. Dazu zählen Kriminalitätsstufen für einzelne Bezirke, Polizeipatrouillen, Straßensperren und Blitzer. Darüber hinaus bringen geplante Großveranstaltungen neue Herausforderungen mit sich. Stadtfeste, Fußballspiele, Märkte und Demonstrationen können Verletzungen, Diebstähle, Schlägereien oder Brände nach sich ziehen.

Spieler können Veranstaltungen im Voraus annehmen oder ablehnen und anhand empfohlener Einheiten die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen planen. Die Vergütung richtet sich nach dem Erfolg des Einsatzes. Ein Abschlussbericht dokumentiert das Ergebnis. Ergänzt wird das System durch einen neuen Event-Editor mit Unterstützung für den Steam Workshop.

Sandbox-Modus für eigene Experimente

Der neue Sandbox-Modus richtet sich an Spieler, die ihre Einsatzorganisation ohne die üblichen finanziellen Einschränkungen aufbauen möchten. Nahezu unbegrenzte finanzielle Mittel, vollständig freigeschaltete Forschung und eine beliebige Anzahl an Wachen bieten viel Freiheit beim Experimentieren.

Auch die Häufigkeit der Einsätze lässt sich über den Schwierigkeitsgrad in der Aufgabenliste anpassen. Wer nicht auf den nächsten Vorfall warten möchte, kann jederzeit einen zufälligen Einsatz auslösen.

Mehr als 80 zusätzliche Missionen und weitere Verbesserungen

Seit dem Early-Access-Start wurde Global Rescue kontinuierlich erweitert. Neben den genannten Funktionen gehören ein größeres Einsatzgebiet, eine verbesserte Wegfindung für Einsatzfahrzeuge, zusätzliche Fahrzeuge sowie zahlreiche Grafik- und Performance-Optimierungen zu den bisherigen Neuerungen.

Auch die Spielkarte wird laufend aktualisiert und an reale Veränderungen angepasst. Rückmeldungen aus der Community helfen dabei, Änderungen in verschiedenen Regionen zu erfassen. Dadurch soll die Simulation auch kleinere Dörfer und abgelegene Gebiete möglichst realitätsnah abbilden.

PeDePe plant, die Entwicklung mit regelmäßigen Updates fortzusetzen. Weitere Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen sollen das Spiel bis zur geplanten Vollversion weiterentwickeln. Global Rescue befindet sich weiterhin im Early Access auf Steam.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf bietet die Steam-Seite von Global Rescue.