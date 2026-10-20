Mit dem HECATE G5 MAX erweitert Edifier sein Gaming-Headset-Portfolio um ein Modell, das räumlichen Klang, eine niedrige Latenz und eine besonders lange Akkulaufzeit miteinander verbinden soll. Das Headset setzt auf gemeinsam mit THX entwickelte Spatial-Audio-Technologie, 53-mm-Treiber und eine kabellose Verbindung über 2,4 GHz. Dank Bluetooth 6.0 und kabelgebundener Nutzung lässt es sich zudem flexibel mit unterschiedlichen Geräten verwenden. Die Akkulaufzeit soll im Bluetooth-Betrieb bis zu 305 Stunden erreichen.

THX 7.1.4 Spatial Audio+ für präzise Ortung

Eine zentrale Funktion des HECATE G5 MAX ist THX 7.1.4 Spatial Audio+. Die gemeinsam von Edifier HECATE und THX entwickelte Technologie verarbeitet Stereo- und Mehrkanalsignale in Echtzeit und soll Geräusche in einem dreidimensionalen Klangfeld positionieren. Dadurch sollen Spieler nicht nur hören, ob ein Geräusch von links oder rechts kommt, sondern auch dessen Position im Raum besser einschätzen können.

Insbesondere in kompetitiven Spielen kann eine präzise Ortung von Schritten, Stimmen und anderen akustischen Hinweisen hilfreich sein. Auch bei Action- und Adventure-Spielen soll die räumliche Wiedergabe für eine intensivere Atmosphäre sorgen. Über die HECATE-Software lassen sich außerdem der Equalizer, die Sprachwiedergabe und verschiedene Klangprofile anpassen.

53-mm-Treiber für Gaming und Musik

Für die Klangwiedergabe verwendet Edifier dynamische 53-mm-Treiber mit PEN-Membran. Das Material soll eine hohe Steifigkeit mit guter Dämpfung verbinden und dadurch sowohl schnelle Klangimpulse als auch kräftige Bässe sauber wiedergeben. Der angegebene Frequenzbereich reicht von 20 Hz bis 40 kHz.

Die technische Ausstattung umfasst außerdem eine Impedanz von 64 Ohm, eine integrierte Verstärkung und digitale Signalverarbeitung. Audiosignale lassen sich mit bis zu 24 Bit und 96 kHz verarbeiten. Das HECATE G5 MAX ist laut Hersteller für hochauflösende Audiowiedergabe sowohl über Kabel als auch kabellos zertifiziert. Im Bluetooth-Betrieb wird zudem der Codec LHDC 5.0 unterstützt.

Flexible Verbindung mit PC, Konsole und Smartphone

Das HECATE G5 MAX unterstützt mehrere Verbindungsarten. Neben Bluetooth 6.0 steht eine kabellose 2,4-GHz-Verbindung über die HECATE-Flash-Speed-Technologie zur Verfügung. Hierfür werden USB-A und USB-C unterstützt. Alternativ lässt sich das Headset kabelgebunden verwenden.

Zu den kompatiblen Geräten gehören laut Hersteller PCs, Macs, PlayStation, Nintendo Switch und mobile Geräte. Die 2,4-GHz-Verbindung ist insbesondere für Gaming ausgelegt. Ein spezieller Flash-Speed-Chipsatz soll eine schnelle Signalübertragung mit geringer Latenz ermöglichen und gleichzeitig für eine stabile Verbindung in Umgebungen mit vielen Funksignalen sorgen.

Bis zu 305 Stunden Akkulaufzeit

Eine Besonderheit des HECATE G5 MAX ist die lange Laufzeit. Bei ausgeschalteter RGB-Beleuchtung soll der integrierte Akku über die 2,4-GHz-Verbindung bis zu 227 Stunden durchhalten. Im Bluetooth-Betrieb sind laut Hersteller sogar bis zu 305 Stunden möglich.

Der Akku besitzt eine Kapazität von 2.000 mAh. Sollte die Energie während einer Gaming-Session zur Neige gehen, kann das Headset auch während des Ladevorgangs weiterverwendet werden.

Mikrofone mit Geräuschunterdrückung

Für die Kommunikation im Team kombiniert Edifier zwei integrierte Mikrofone mit einem abnehmbaren Boom-Mikrofon. Dual-ENC und eine KI-basierte Geräuschunterdrückung sollen störende Umgebungsgeräusche reduzieren und die Stimme besser hervorheben.

Damit soll die Sprachübertragung auch in hektischen Spielsituationen verständlich bleiben. Das abnehmbare Mikrofon bietet zudem Flexibilität, wenn das Headset außerhalb des Gamings genutzt wird.

Komfort und RGB-Beleuchtung

Mit einem Gewicht von 305 Gramm ist das HECATE G5 MAX auf längere Gaming-Sessions ausgelegt. Für die Ohrpolster setzt Edifier auf Memory Foam mit Proteinleder-Bezug. Eine größere Auflagefläche an den Ohrmuscheln und am Kopfbügel soll den Druck gleichmäßiger verteilen und den Tragekomfort verbessern.

Die Ohrmuscheln sind über eine bewegliche 3D-Aufhängung mit den Metallarmen verbunden. Dadurch sollen sie sich besser an unterschiedliche Kopfformen und Tragewinkel anpassen.

Software und individuelle Klangprofile

Über die HECATE-Software können Nutzer verschiedene Soundprofile auswählen und eigene Equalizer-Einstellungen vornehmen. Bei kompetitiven FPS-Spielen lassen sich beispielsweise bestimmte Frequenzbereiche gezielt anpassen, um wichtige Positionsgeräusche stärker hervorzuheben.

Zusätzlich steht die Edifier ConneX App zur Verfügung. Darüber können Nutzer zwischen Bluetooth und 2,4-GHz-Betrieb wechseln, Klangmodi auswählen, den Akkustand kontrollieren und die RGB-Beleuchtung anpassen.

Preis und Verfügbarkeit

Das Edifier HECATE G5 MAX ist in den Farben Space Grey und White erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 159,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Technische Daten des Edifier HECATE G5 MAX