Die Nachwuchsstars übernehmen das Spielfeld: EA SPORTS FC 27 startet mit dem beliebten Future-Stars-Event in die nächste Runde. Team 1 ist ab sofort in Football Ultimate Team verfügbar und stellt vielversprechende Talente aus dem internationalen Fußball ins Rampenlicht. Angeführt wird die Auswahl von Liverpools Nachwuchsstürmer Rio Ngumoha.

Das erste Future-Stars-Team ist vom 9. bis zum 16. Oktober 2026 im Pack-Pool von Ultimate Team enthalten. Am 16. Oktober folgt die Bekanntgabe von Team 2. Zusätzlich sollen weitere Spieler-Items über Squad Building Challenges und Objectives verfügbar werden.

Rio Ngumoha steht im Mittelpunkt von Future Stars

Mit Rio Ngumoha rückt EA SPORTS FC 27 eines der vielversprechenden Nachwuchstalente Englands in den Fokus. Der Offensivspieler von Liverpool machte in der vergangenen Saison mit einem späten Siegtreffer gegen Newcastle auf sich aufmerksam und wurde damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte des Vereins. Im Sommer folgte sein Debüt in der englischen A-Nationalmannschaft.

Auch in EA SPORTS FC konnte Ngumoha bereits Spuren hinterlassen. Sein Future-Stars-Akademie-Item gehörte in EA SPORTS FC 26 zu den besonders häufig in Evolutions eingesetzten Spielern. Laut EA erzielte die Karte mehr als 37,5 Millionen Tore und über 30,7 Millionen Vorlagen. Insgesamt wurde sie mehr als 312.000-mal in Evolutions verwendet.

„Da ich mit EA SPORTS FC aufgewachsen bin, habe ich immer davon geträumt, mich selbst im Spiel zu sehen. Deshalb ist es etwas ganz Besonderes, nun Teil der Future Stars-Kampagne zu sein“, sagt Rio Ngumoha.

Diese Spieler sind in Future Stars Team 1 dabei

Die erste Auswahl umfasst Nachwuchstalente aus verschiedenen Ligen und Ländern. Neben Ngumoha gehören unter anderem Tom Bischof vom FC Bayern München, Myles Lewis-Skelly vom FC Arsenal und Vicky López vom FC Barcelona zur Auswahl.

Spieler:in Verein Liga Nation Mika Godts Paris Saint-Germain Ligue 1 Belgien Yoan Bonny Lombardia FC Serie A Elfenbeinküste Julian Hall Red Bull New York Major League Soccer USA Vicky López FC Barcelona (W) Liga F Femenina Spanien Josh King Fulham Premier League England Gilberto Mora Club Tijuana Liga MX Mexiko Rio Ngumoha Liverpool Premier League England Tom Bischof Bayern München Bundesliga Deutschland Lily Yohannes OL Lyonnes (W) 1 Women’s League USA Laura Blindkilde Manchester City (W) WSL England Myles Lewis-Skelly Arsenal Premier League England Jacobo Ramón Como Serie A Spanien Jon Martín Real Sociedad Primera División Spanien Lewis Hall Newcastle United Premier League England Robin Risser RC Lens Ligue 1 Frankreich

Future Stars Academy kehrt zurück

Neben den Spieler-Items kehrt auch die Future Stars Academy zurück. Damit können Fans geeignete Nachwuchsspieler auswählen, in die Akademie aufnehmen und über die Evolutionskette weiterentwickeln. So lässt sich ein eigener Future Star aufbauen, dessen Entwicklung die Spieler selbst begleiten.

Das Event knüpft an eine Reihe früherer Future-Stars-Talente an, zu denen unter anderem Jude Bellingham, Alyssa Thompson, Pedri und Bradley Barcola gehörten. Die Kampagne soll auch in diesem Jahr Spieler würdigen, die das Potenzial haben, den Fußball der kommenden Jahre zu prägen.

Team 2 folgt am 16. Oktober

Die nächste Auswahl steht bereits in den Startlöchern: Future Stars Team 2 wird am 16. Oktober 2026 bekannt gegeben. Zusätzlich sollen weitere Spieler-Items über Squad Building Challenges und Objectives ins Spiel kommen.