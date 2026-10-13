Carrera bringt Disney Stitch mit drei neuen Rennbahnen an den Start

Stitch erobert die Rennstrecke! Der freche Disney-Charakter bringt gemeinsam mit Angel und Leroy jede Menge Chaos und Rennspaß auf die Carrera-Bahnen. Gleich drei neue Sets erweitern das Sortiment: Zwei Spielbahnen der Reihe Carrera FIRST richten sich an Kinder ab drei Jahren, während das Carrera GO!!!-Set ein rasantes Duell zwischen Stitch und seinem Gegenspieler Leroy verspricht. Alle drei Neuheiten sollen ab Ende November erhältlich sein.

Carrera FIRST Disney Stitch – Beach Race

Mit der Carrera FIRST Disney Stitch – Beach Race können bereits die jüngsten Rennfahrer in die Welt von Stitch eintauchen. Die 2,4 Meter lange Rennstrecke bietet blaue Schienen und farbenfrohe Dekorationen im Hawaii-Look. Stitch und Angel treten mit ihren Fahrzeugen im Maßstab 1:50 gegeneinander an. Ein integrierter Kreisel sorgt für zusätzliche Abwechslung auf der Strecke.

Die elektronischen Handregler sind speziell auf kleine Hände ausgelegt und ermöglichen Kindern ab drei Jahren eine einfache Steuerung der Fahrzeuge. Damit eignet sich das Beach Race für erste eigene Rennerfahrungen, bei denen die beiden Disney-Figuren gemeinsam über Geraden und durch Kurven sausen. Die Carrera FIRST Disney Stitch – Beach Race erscheint ab Ende November 2026 und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 35,99 Euro (erhältlich bei Amazon*).

Carrera FIRST Disney Stitch – Track Fun Set

Wer etwas mehr Platz für seine Rennen benötigt, findet mit dem Carrera FIRST Disney Stitch – Track Fun Set eine größere Alternative. Die 2,9 Meter lange Spielbahn bietet ebenfalls Stitch und Angel als Fahrer und richtet sich an Kinder ab drei Jahren.

Bunte Streckendekorationen im tropischen Hawaii-Stil sorgen für die passende Kulisse. Auf Geraden und in Kurven können die kleinen Piloten ihre Fahrzeuge steuern und sich immer wieder neue Rennen liefern. Das Track Fun Set setzt damit auf das gleiche Grundprinzip wie das Beach Race, bietet aber eine längere Strecke für noch mehr Abwechslung beim Spielen. Das Set soll ab Ende November 2026 erhältlich sein und wird mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 41,49 Euro angeboten.

Carrera GO!!! Disney Stitch – Stitch gegen Leroy

Deutlich rasanter geht es bei der Carrera GO!!! Disney Stitch Rennbahn zu. Hier trifft Stitch auf seinen Gegenspieler Leroy. Beide treten mit Strandbuggys im Maßstab 1:43 gegeneinander an und liefern sich ein intergalaktisches Rennduell auf einer 4,9 Meter langen Strecke.

Neben Geraden und Kurven wartet auch ein Looping auf die beiden Kontrahenten. Zwei Handregler mit Turbo-Button ermöglichen es den Spielern, das Renntempo gezielt zu beeinflussen und im richtigen Moment zum Angriff überzugehen.

Elektronischer Rundenzähler und verschiedene Rennmodi

Ein besonderes Merkmal des Carrera GO!!!-Sets ist das neue Power-Modul. Es kombiniert einen elektronischen Rundenzähler mit einer LED-Anzeige, sodass die gefahrenen Runden jederzeit im Blick bleiben. Zusätzliche Rennmodi und wählbare Geschwindigkeitsstufen sorgen für mehr Abwechslung. Die Bedienung erfolgt über Sensor-Taster, während die Stromversorgung über USB-C realisiert wird.

Damit bietet die Rennbahn mehr Möglichkeiten als die beiden Carrera-FIRST-Sets und richtet sich an alle, die das Duell zwischen Stitch und Leroy mit zusätzlichen Funktionen und höherem Tempo austragen möchten. Die Carrera GO!!! Disney Stitch erscheint ebenfalls ab Ende November 2026 und kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 87,99 Euro (erhältlich bei Amazon*).

Drei neue Carrera-Sets mit Stitch

Set Streckenlänge Maßstab Altersempfehlung UVP Carrera FIRST Disney Stitch – Beach Race 2,4 Meter 1:50 Ab 3 Jahren 35,99 Euro Carrera FIRST Disney Stitch – Track Fun Set 2,9 Meter 1:50 Ab 3 Jahren 41,49 Euro Carrera GO!!! Disney Stitch 4,9 Meter 1:43 Nicht angegeben 87,99 Euro

Mit den drei neuen Sets bringt Carrera den beliebten Disney-Charakter in unterschiedliche Rennbahnkonzepte. Während Beach Race und Track Fun Set auf einen einfachen Einstieg für jüngere Kinder ausgelegt sind, bietet die Carrera GO!!!-Variante mit Looping, Turbo-Button und elektronischem Rundenzähler zusätzliche Funktionen für spannende Duelle. Alle drei Sets sollen ab Ende November 2026 erhältlich sein.