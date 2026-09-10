Wie fühlt es sich an, Schüler der Unicorn Academy zu sein? Ein neuer Gameplay-Trailer zu Unicorn Academy: Island of Magic gibt jetzt einen ausführlicheren Einblick in das kommende Abenteuer von Mindscape, Aesir Interactive und Spin Master.

Der Trailer zeigt unter anderem die Charaktererstellung, magische Fähigkeiten, die Pflege des eigenen Einhorns und die Erkundung von Unicorn Island. Gleichzeitig wartet mit der Rückkehr der Bösewichtin Ravenzella eine neue Bedrohung auf die angehenden Schüler der Unicorn Academy.

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Willkommen auf der Unicorn Academy

In Unicorn Academy: Island of Magic schlüpfen Spielerinnen und Spieler in die Rolle eines neuen Erstjahresschülers und beginnen ihre Ausbildung auf der magischen Unicorn Island.

Dabei lässt sich der eigene Charakter individuell gestalten. Auch das persönliche Einhorn kann nach den eigenen Vorstellungen angepasst werden. Anschließend gilt es, die Insel zu erkunden, neue Fähigkeiten zu erlernen und eine enge Verbindung zum eigenen magischen Begleiter aufzubauen.

Wer die gleichnamige Animationsserie kennt, darf sich zudem auf bekannte Gesichter freuen. Die Spieler können mit ihren Lieblingshelden aus der Serie interagieren und sogar zwischen dem eigenen Charakter und Mitgliedern der Sapphires wechseln.

Magie, Rätsel und ein eigenes Einhorn

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist die Elementarmagie. Spieler lernen unterschiedliche magische Fähigkeiten und setzen diese ein, um Rätsel zu lösen und Hindernisse auf Unicorn Island zu überwinden.

Doch die Ausbildung an der Unicorn Academy besteht nicht nur aus Magie. Auch die Beziehung zum eigenen Einhorn spielt eine wichtige Rolle. Das Tier möchte gepflegt, beschäftigt und trainiert werden. Putzen, Spielen und gemeinsame Rennen sollen dabei helfen, die Bindung zwischen Schüler und Einhorn zu stärken.

Darüber hinaus lässt sich sowohl der eigene Charakter als auch das Einhorn individuell stylen. So können Spieler ihren ganz persönlichen Look für das Abenteuer zusammenstellen.

Ravenzella bedroht Unicorn Island

Ganz ohne Gefahr kommt das Leben an der Unicorn Academy allerdings nicht aus. Die finstere Ravenzella verfolgt einen gefährlichen Plan: Sie will die Macht über Unicorn Island übernehmen und die Insel korrumpieren.

Um ihre Pläne zu vereiteln, müssen die Spieler ihre Magie, ihre Freunde und ihren Verstand einsetzen. Gemeinsam mit den bekannten Helden der Serie beginnt damit ein magisches Abenteuer, bei dem es um nichts weniger als die Zukunft von Unicorn Island geht.

Neuer Gameplay-Trailer zeigt die magische Welt

Der neue Trailer konzentriert sich dabei weniger auf eine reine Story-Präsentation, sondern zeigt, was Spieler während ihres Aufenthalts auf der Insel tatsächlich erwartet. Von der Erstellung des eigenen Charakters über den Umgang mit dem Einhorn bis hin zur Erkundung und dem Einsatz von Magie werden zahlreiche Gameplay-Elemente vorgestellt.

Damit richtet sich Unicorn Academy: Island of Magic vor allem an Fans der Serie und jüngere Spieler, die ihre eigene Geschichte innerhalb der Welt von Unicorn Academy erleben möchten.

Release im November 2026

Unicorn Academy: Island of Magic erscheint am 17. November 2026 für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam, Xbox One und Xbox Series X|S.

Entwickelt wird das Spiel von Aesir Interactive, als Publisher fungiert Mindscape. Unterstützt wird die Entwicklung durch das Games-Förderprogramm des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt.

Wer schon immer selbst Schüler der Unicorn Academy werden wollte, kann sich also schon bald auf die Reise nach Unicorn Island machen, sein eigenes Einhorn kennenlernen und gemeinsam mit den Sapphires gegen Ravenzella antreten.