In Alaska wird es gefährlicher: Mit dem neuen Bandits-DLC erhält Alaska Gold Fever eine umfangreiche Erweiterung. Die Expansion führt Banditen als neue Bedrohung ein, ergänzt das Spiel um neue Regionen und Geschichten und eröffnet mit der Schwarzbrennerei ein komplett neues Geschäftsfeld.

Bereits im Grundspiel stehen Survival, Goldabbau, Ressourcenverarbeitung und der Aufbau eines eigenen Wirtschaftsunternehmens im Mittelpunkt. In unserem Test zu Alaska Gold Fever konnten wir uns bereits einen Eindruck vom Zusammenspiel aus Survival, Mining und Wirtschaftssimulation verschaffen.

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Banditen bringen neue Gefahr nach Alaska

Mit dem Bandits-DLC trifft der Spieler auf bewaffnete Banditenlager und gefährliche Begegnungen in der Wildnis Alaskas. Die neuen Gegner sollen für zusätzliche Herausforderungen sorgen und den Kampf um die Kontrolle über die abgelegenen Regionen verschärfen.

Die Banditen sind dabei nicht nur eine neue Bedrohung für den Spieler. Ihre Aktivitäten sind auch Bestandteil der erweiterten Geschichte. Neue Quests beschäftigen sich mit den Banditenfraktionen und ihrem Einfluss auf die Region.

Neue Gebiete und Minen

Die Erweiterung führt außerdem in bislang unerforschte Gebiete Alaskas. Dort warten neue Mining-Locations und weitere Ressourcen darauf, entdeckt zu werden. Spieler können ihre bestehenden Operationen dadurch weiter in die Wildnis ausdehnen und neue Regionen erschließen.

Die neuen Gebiete sollen sich dabei direkt in die zusätzlichen Aufgaben und die Geschichte rund um die Banditen einfügen.

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Eine eigene Schwarzbrennerei

Eine der größten Neuerungen des Bandits-DLCs ist ein komplett neues Geschäftsfeld: die Produktion von Moonshine. Spieler können ein Schwarzbrennerei-Geschäft von rivalisierenden Banditen übernehmen und anschließend wieder aufbauen.

Dafür müssen zunächst die benötigten Rohstoffe gesammelt werden. Diese werden anschließend verarbeitet und fermentiert, bevor daraus hochwertiger Alkohol destilliert werden kann.

Die neue Produktionskette erweitert damit den wirtschaftlichen Teil von Alaska Gold Fever um einen weiteren Geschäftszweig. Die eigene Schwarzbrennerei kann wiederaufgebaut, verwaltet und schrittweise ausgebaut werden.

Das bietet der Bandits-DLC

Inhalt Details Neue Gegner Banditenlager und bewaffnete Begegnungen Neue Regionen Zusätzliche Gebiete und Mining-Locations Neue Geschichte Quests rund um Banditenfraktionen und deren Einfluss Neue Geschäftsmöglichkeit Aufbau und Verwaltung einer eigenen Schwarzbrennerei Produktion Rohstoffe sammeln, verarbeiten, fermentieren und destillieren Erweiterter Fortschritt Neue Möglichkeiten zur Expansion der eigenen Operationen

Alaska Gold Fever wird erweitert

Das Bandits-DLC erweitert damit mehrere zentrale Bestandteile des Grundspiels. Während der Goldabbau weiterhin einen wichtigen Teil des Spiels ausmacht, kommen mit den Banditen neue Gefahren und mit der Schwarzbrennerei eine zusätzliche Wirtschaftskette hinzu.

Spieler müssen sich somit nicht nur neuen Gegnern stellen, sondern können ihre wirtschaftlichen Aktivitäten gleichzeitig um einen weiteren Geschäftszweig ergänzen.

Alaska Gold Fever verbindet bereits im Grundspiel Survival-Elemente mit Mining, Crafting und Wirtschaftssimulation. Im Verlauf des Spiels können aus einem einfachen Prospektor umfangreiche Wirtschaftsstrukturen mit Produktionsketten, Arbeitern und verschiedenen Geschäftsbereichen entstehen. Der Bandits-DLC setzt auf diesem System auf und erweitert es um neue Inhalte und Herausforderungen.

Alaska Gold Fever

Alaska Gold Fever ist eine Mischung aus Survival-Spiel, Mining-Simulation und Wirtschaftssimulation. Der Spieler startet als einfacher Prospektor in der rauen Wildnis Alaskas und arbeitet sich durch Goldabbau, Ressourcenverarbeitung und den Aufbau eigener Wirtschaftsstrukturen nach oben.

Das Bandits-DLC erweitert dieses Konzept um neue Gebiete, Banditen, zusätzliche Story-Inhalte und die Möglichkeit, eine eigene Schwarzbrennerei aufzubauen und zu betreiben.

Der DLC erscheint bereits am 25. September.