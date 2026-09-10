Der lila Drache ist zurück und diesmal soll er so frei durch seine Welt fliegen können wie nie zuvor. Anlässlich des diesjährigen Spyro Community Day haben Toys for Bob und Activision neue Einblicke in Spyro: A Realm Beyond veröffentlicht und erstmals einen genaueren Blick auf die Region Arcadian Vale gewährt.

Das neue Abenteuer soll im Frühjahr 2027 erscheinen. Für Toys for Bob ist es eine besondere Rückkehr: Das Studio zeichnete bereits für die Spyro: Reignited Trilogy sowie Crash Bandicoot 4: It’s About Time verantwortlich. A Realm Beyond ist dabei das erste komplett neue Spyro-Abenteuer seit fast zwei Jahrzehnten.

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Spyro bekommt endlich echte Flügel

Mit Spyro: A Realm Beyond möchte Toys for Bob das klassische Spielgefühl der Reihe bewahren und gleichzeitig neue Möglichkeiten für Erkundung und Bewegung schaffen. Eine der größten Neuerungen ist dabei der echte freie Drachenflug. Während Spyro in den bisherigen Spielen beim Gleiten auf bestimmte Flugmöglichkeiten beziehungsweise spezielle Flugabschnitte angewiesen war, soll er in A Realm Beyond tatsächlich frei durch die Spielwelt fliegen können.

Trotz der neuen Bewegungsfreiheit bleiben bekannte Elemente erhalten. Angriffe, Sprünge, Gleiten und das Sammeln von Schätzen bilden weiterhin einen wichtigen Bestandteil des Gameplays. Gleichzeitig soll die neue Flugmechanik die Erkundung deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Toys for Bob verfolgt dabei einen Spagat: Das Spiel soll einerseits langjährige Fans der Reihe ansprechen, andererseits aber auch eine neue Generation von Spielern in Spyros Welt willkommen heißen.

Tom Kenny kehrt als Spyro zurück

Auch bei der Stimme setzt Toys for Bob auf einen bekannten Namen. Tom Kenny, der Spyro bereits in früheren Spielen seine Stimme lieh, kehrt zurück und übernimmt erneut die Rolle des lila Drachen. Damit möchte Toys for Bob eine wichtige Verbindung zur Geschichte der Reihe aufrechterhalten, während Spyro gleichzeitig in ein komplett neues Abenteuer aufbricht.

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Community Day zeigt erstmals Arcadian Vale

Zum Spyro Community Day 2026 hat Toys for Bob nun einen genaueren Blick auf eine der frühen Regionen des Spiels gewährt: Arcadian Vale. Die Region präsentiert sich als ruhiges und idyllisches Tal, das ganz bewusst den charakteristischen Charme der Spyro-Reihe aufgreift. Hohe Klippen, von denen Wasserfälle in die Tiefe stürzen, prägen die Landschaft. Dazwischen finden sich alte Steingebäude und verwitterte Monumente, während üppige Vegetation den Boden bedeckt.

Damit soll Arcadian Vale nicht nur als Kulisse dienen. Laut Toys for Bob wurde viel Wert darauf gelegt, dass die Umgebung auf jeder Ebene lebendig und interessant wirkt.

Auch die kleinsten Bewohner sollen eine Rolle spielen

Besonders auffällig ist der Detailreichtum der neuen Region. Neben der großen Landschaft sollen auch zahlreiche kleine Kreaturen für Leben sorgen.

Neugierige Tiere und die für Spyro typischen Fodder-Kreaturen bevölkern Arcadian Vale und sollen der Welt ihren ganz eigenen Charakter verleihen. Toys for Bob möchte damit erneut jene Mischung aus Fantasie, Humor und liebenswerten Details schaffen, die bereits die klassischen Spyro-Spiele ausgezeichnet hat.

Der neue Schauplatz vermittelt damit schon jetzt einen guten Eindruck davon, in welche Richtung A Realm Beyond geht: größer und freier als die bisherigen Abenteuer, ohne dabei den verspielten Charakter der Reihe aus den Augen zu verlieren.

Ein feuriger Community Day

Passend zu Spyros feurigem Naturell ließ sich Activision zum Community Day zudem etwas Besonderes einfallen. Fans, Creator und Pressevertreter erhielten sogenannte Burn-Away-Cakes. Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um ganz normale Kuchen. Durch das Abbrennen der oberen Schicht kommt jedoch eine darunterliegende Überraschung zum Vorschein, eine durchaus passende Aktion für einen kleinen Drachen, der bekanntlich nicht gerade zimperlich mit Feuer umgeht.

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Der nächste große Schritt für Spyro

Mit Spyro: A Realm Beyond steht der Serie 2027 eine große Rückkehr bevor. Nach der erfolgreichen Reignited Trilogy wagt sich Toys for Bob erstmals wieder an ein vollständig neues Abenteuer mit dem lila Drachen.

Der freie Drachenflug könnte dabei eine der größten spielerischen Veränderungen in der Geschichte der Reihe werden. Gleichzeitig deutet der erste Blick auf Arcadian Vale darauf hin, dass Toys for Bob großen Wert auf die Atmosphäre, den Humor und die liebevollen Details legt, die Spyro seit jeher auszeichnen.

Spyro: A Realm Beyond erscheint im Frühjahr 2027. Weitere Informationen zum Spiel sollen in den kommenden Monaten folgen.

Bis dahin dürfte insbesondere die Frage spannend bleiben, wie Toys for Bob den freien Flug mit der klassischen Spyro-Formel verbindet und welche weiteren Welten Spyro auf seiner nächsten Reise erwarten.