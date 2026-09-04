PlayStation Pulse Elevate: Kabellose Gaming-Lautsprecher erscheinen im November

Sony Interactive Entertainment hat die PULSE Elevate Wireless-Lautsprecher offiziell vorgestellt. Die neuen Lautsprecher erweitern die PlayStation-Audiofamilie rund um das PULSE Elite Wireless-Headset und die PULSE Explore Wireless-Ohrhörer und sollen hochwertigen Gaming-Sound nicht nur am Desktop, sondern auch unterwegs ermöglichen.

Die PULSE Elevate setzen dabei auf magnetische Planar-Treiber in Studioqualität. Gemeinsam mit integrierten Tieftönern sollen sie ein besonders detailliertes Klangbild mit kräftigem Bass liefern. Auf der PS5 profitieren unterstützte Spiele zudem von der präzisen Klangpositionierung durch Tempest 3D AudioTech.

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Für PS5, PC, Mac und PlayStation Portal

Für die kabellose Verbindung kommt Sonys PlayStation Link-Technologie zum Einsatz. Sie soll eine verlustfreie Audioübertragung mit besonders niedriger Latenz ermöglichen. Unterstützt werden neben der PS5 auch PC und Mac. Über PlayStation Link lassen sich die Lautsprecher außerdem mit dem PlayStation Portal verbinden.

Zusätzlich verfügen die PULSE Elevate über Bluetooth. Dadurch kann beispielsweise gleichzeitig ein über PlayStation Link verbundenes Gerät und ein separates Bluetooth-Gerät genutzt werden. Zum Lieferumfang gehört ein PlayStation Link USB-Adapter für USB-C-Anschlüsse.

Integriertes Mikrofon mit KI-Geräuschunterdrückung

Eine Besonderheit ist das direkt im rechten Lautsprecher integrierte Mikrofon. Eine KI-gestützte Geräuschunterdrückung soll störende Hintergrundgeräusche herausfiltern und damit für eine klare Sprachübertragung im Voice-Chat sorgen. Damit möchte Sony auch Desktop-Gaming ohne Headset ermöglichen.

Für den Schreibtisch und unterwegs

Die Lautsprecher verfügen über einen integrierten Akku und können somit auch abseits des heimischen Schreibtischs eingesetzt werden. Über PlayStation Link eignen sie sich unter anderem für den mobilen Einsatz mit PlayStation Portal, während Smartphones und andere Mobilgeräte per Bluetooth verbunden werden können.

Für das Desktop-Setup liegen passende Ladedocks bei. Die Ausrichtung der Lautsprecher kann sowohl horizontal als auch vertikal erfolgen. Integrierte Bedienelemente ermöglichen zudem eine direkte Anpassung der Lautstärke.

Weitere Einstellungen lassen sich über die Systemmenüs von PS5 und PC vornehmen. Dazu gehören unter anderem Equalizer, Lautstärke und Mikrofonstummschaltung.

Preis und Verfügbarkeit

Die PULSE Elevate Wireless-Lautsprecher erscheinen am 12. November 2026 in den Farben Midnight Black und White. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 219,99 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die Variante in Midnight Black wird weltweit über direct.playstation.com sowie bei teilnehmenden Händlern angeboten. Die weiße Version ist unter anderem in Deutschland, Österreich, Frankreich, Großbritannien, den USA, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Italien, Spanien und Portugal über direct.playstation.com erhältlich.

Die Vorbestellungen starteten am 1. September 2026 um 10:00 Uhr Ortszeit. Die tatsächliche Verfügbarkeit kann je nach Markt und Händler abweichen.