NACON und NACON Studio Ghent haben einen neuen Gameplay-Overview-Trailer zu Hunting Simulator 3 veröffentlicht. Das Video gibt einen ersten ausführlicheren Einblick in die Spielmechaniken, die Begleithunde und die weitläufigen Jagdgebiete in Colorado und Texas. Die Jagdsimulation erscheint am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

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Neuer Gameplay-Trailer gibt Einblicke in Hunting Simulator 3

Mit Hunting Simulator 3 möchte NACON Studio Ghent die Reihe auf eine neue technische und spielerische Stufe heben. Die Entwickler setzen dabei auf die Unreal Engine 5, um die beiden amerikanischen Regionen möglichst detailliert darzustellen.

Der neue Gameplay-Overview-Trailer zeigt unter anderem die verschiedenen Landschaften, die Interaktion mit Wildtieren und den Einsatz der Jagdhunde. Dabei soll insbesondere das Zusammenspiel zwischen der Umgebung, den Tieren und den Aktivitäten der Spielenden eine zentrale Rolle einnehmen.

Dynamisches Ökosystem mit dem „SimFauna“-System

Eine der wichtigsten Neuerungen von Hunting Simulator 3 ist das sogenannte „SimFauna“-System. Dabei handelt es sich um ein dynamisches Ökosystem, in dem die Tiere auf ihre Umgebung und die Aktivitäten der Spielenden reagieren. Die Tiere reproduzieren sich, altern und entwickeln sich innerhalb ihres jeweiligen Lebensraums. Dadurch sollen sich die Jagdsituationen von Sitzung zu Sitzung unterscheiden und weniger vorhersehbar ablaufen.

Zum Start umfasst Hunting Simulator 3 mehr als 35 verschiedene Tierarten. Neben Klein- und Großwild gehören auch Raubtiere sowie Wassergeflügel zum Wildbestand.

Zwei offene Regionen mit jeweils 100 km²

Für die Jagd stehen zwei umfangreiche amerikanische Regionen zur Verfügung. Colorado und Texas bieten jeweils eine Fläche von 100 km² und unterscheiden sich durch ihre Landschaften und Lebensräume.

Wälder und weitläufige Ebenen sorgen für unterschiedliche Jagdsituationen. Für die Erkundung der offenen Spielwelt stehen außerdem fünf offiziell lizenzierte Geländefahrzeuge von Ford, Kawasaki und Polaris zur Verfügung.

Jagdhunde werden zu wichtigen Begleitern

Eine weitere Neuerung sind die Jagdhunde. Hunting Simulator 3 führt mehrere Hunderassen mit unterschiedlichen Verhaltensweisen und Fähigkeiten ein. Die Tiere unterstützen dabei, verschiedene Wildarten aufzuspüren. Zum Launch wird zunächst eine Hunderasse enthalten sein. Weitere Rassen sollen nach der Veröffentlichung im Rahmen kostenloser Updates folgen.

Die Zusammenarbeit mit dem vierbeinigen Begleiter soll insbesondere bei der Suche nach Kleinwild, Großwild, Raubtieren und Wassergeflügel eine wichtige Rolle spielen.

Rund 75 Waffen und Ausrüstungsgegenstände

Auch beim Arsenal setzt Hunting Simulator 3 auf eine umfangreiche Auswahl. Insgesamt stehen nahezu 75 Waffen und Zubehörteile zur Verfügung, mit denen sich die eigene Ausrüstung anpassen lässt.

Die Waffen sind detailliert modelliert und stammen unter anderem von bekannten Herstellern wie Remington, Beretta, Winchester und Browning.

Standard- und Deluxe-Edition zur Vorbestellung

Hunting Simulator 3 kann ab sofort in der Standard- sowie der Deluxe-Edition „Apex Predator“ vorbestellt werden. Vorbesteller erhalten unabhängig von der Edition zusätzliche Inhalte. Dazu gehören:

Winchester 1892 Jagdgewehr

American Foxhound

Woolchap-Hut von ProHunt

Die Deluxe-Edition „Apex Predator“ erweitert das Spiel zusätzlich um zwei Remington-Waffen, Hundezubehör, weiteres Jagdzubehör, ein Polaris-UTV sowie zusätzliche Anpassungsoptionen für die Jagdhütte.

Release am 29. Oktober 2026

Hunting Simulator 3 erscheint am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Mit den beiden 100 km² großen Regionen, dem dynamischen „SimFauna“-Ökosystem, den Jagdhunden und dem umfangreichen Arsenal soll die dritte Generation der Reihe eine besonders umfangreiche Jagdsimulation bieten.

Die Hunting Simulator-Reihe hat laut NACON weltweit bereits mehr als zwei Millionen Spielerinnen und Spieler erreicht. NACON Studio Ghent kann zudem auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Jagdsimulationen zurückblicken.

Hunting Simulator 3 – Übersicht