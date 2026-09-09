Final Fantasy XIV: Alle Infos zur neuen Klasse Beastmaster

Im Rahmen des aktuellen Patches 7.56 wurde nicht nur die Story der letzten Erweiterung Dawntrail zu Ende gestellt, zugleich wurden auch die Weichen für die Ereignisse des im Januar 2027 erscheinenden Addons Evercold gestellt.

Neue Klasse

Doch das war längst nicht alles. Um Spielern die Wartezeit auf die neue Geschichte etwas zu versüßen, haben die Entwickler von Creative Studio III eine neue Klasse ins Spiel eingefügt.

Diese hört auf den Namen Beastmaster oder im Deutschen Bestienbändiger und fühlt sich ein wenig so an, als hätte Pokémon seinen Weg in die Welt von Ætheris gefunden. Wie auch schon der Blaumagier ist der Beastmaster ein beschränkter Job. Das bedeutet, dass Spieler hier mit Einschränkungen bei der Teilnahme an bestimmten Inhalten rechnen müssen. Zufallsinhalte oder zufällig zusammengestellte Gruppen fallen hier raus. Stattdessen dürfen Beastmaster nur in festen Gruppen an Dungeon- oder Prüfungsinhalten teilnehmen.

Inhalte wie Eureka, Bozja, die verschiedenen Gewölbe oder gar fatale Raids fallen gänzlich raus. Auch Deep Dungeons oder PvP sind nicht erlaubt.

Was dem Beastmaster an der Masse an zugänglichen Inhalten fehlt, gleicht er jedoch mit seinem einzigartigen Gameplay aus. Denn wie der Name bereits verrät, kämpft er nicht alleine, sondern kann auf verschiedene Monster und Bestien zurückgreifen, sofern man diese vorher eingefangen beziehungsweise Freundschaft mit ihnen geschlossen hat.

Derzeit gibt es 50 verschiedene Tiere, die sich vor allem in den drei Startgebieten rund um Gridania, Ul’dah und Limsa Lominsa finden lassen. Es gibt jedoch auch einige, die in Dungeons und Prüfungen zu finden sind. Wer alle Bestien findet, kann sich beim „Kornago-Händler“ im Tiefen Wald ein besonderes Mount abholen.

Wo sich welche Bestie befindet, erfahrt ihr über das Bestienbuch. Darin könnt ihr auch die Stufe sowie die Stärken und Schwächen eures Begleiters nachlesen. Im Kampf kann das Tier dann über das Bestienhorn gerufen werden. Dabei agiert es überwiegend autark, man kann ihm jedoch auch Kommandos geben, die dann in starken Attacken münden.

Dabei sammeln sowohl Beastmaster als auch Bestien durch Angriffe und bestimmte andere Aktionen TP. Sobald mindestens 100 TP zur Verfügung stehen, können mächtige Waffenfertigkeiten eingesetzt werden.

Wenn sich die Spieler nicht in festen Gruppen zusammenfinden, ist die neue Klasse vor allem auf die Wildnis ausgelegt. So bekommen Beastmaster etwa erheblich mehr Erfahrungspunkte in FATEs. Doch das ist nicht alles: Wie schon die Blaumagier mit der Großen Maskerade bekommt auch die neue Klasse einen eigenen Inhalt, bei dem Spieler ihr Können unter Beweis stellen können.

Das Brett der Bestie

Dieser hört auf den Namen das Brett der Bestie und ist ein Solo-Inhalt, der Beastmastern die Möglichkeit bietet, zusammen mit ihren Bestien in simulierten Kämpfen gegen Ebenbilder anderer Bestien an ihren Kampfkünsten zu feilen. Dabei bewegen sich Spieler auf vorbestimmten Feldern über das Spielbrett, um den Endgegner zu erreichen und zu besiegen. Unterwegs müssen sie kämpfen, können rasten oder ihre Vorräte aufstocken.

Bevor eine Partie beginnt, können Spieler bis zu 10 Bestien auswählen, die sie mit in den Kampf nehmen. Sobald sie ein Gegnerfeld auf dem Spielbrett betreten, können sie wiederum drei Tiere ihren Bestienhörnern zuweisen, um diese im Kampf zu rufen. Für maximalen Erfolg sollte man hier zuvor die Stärken und Schwächen der Gegner studieren.

Für jedes erledigte Feld erhalten die Spieler Punkte. Am Ende erhalten sie dafür im Gegenzug entweder matte oder strahlende Bestienkerne. Diese können beim Kornago-Händler gegen Kornago-Schalen eingetauscht oder zur Verstärkung der Bestienbändiger-Ausrüstung eingesetzt werden.

Fazit

Insgesamt bietet der Beastmaster ein Spielerlebnis, das stark von den bisherigen Klassen abweicht. Am Release-Tag konnte man unzählige frischgebackene Beastmaster beobachten, die die Gebiete nach neuen Kreaturen absuchten, und auch bei mir wurde diese Sammelleidenschaft geweckt. Ergänzt wird das Ganze durch den knackigen neuen Inhalt. Das Brett der Bestie erfordert zwar einiges an Grinding, damit eure Monster und auch ihr selbst im Kampf bestehen können, macht jedoch durch seinen ungewohnten Aufbau sehr viel Spaß. Wer alle derzeit verfügbaren Bestien auf das maximale Level bringen möchte, muss dabei einiges an Zeit mitbringen.

Wer die neue Klasse freischalten will, sollte den Aufgeregten Abenteurer in Miounnes Hexenstübchen in Neu-Gridania aufsuchen. Einzige Voraussetzung: Der Stufe-50-Auftrag des Hauptszenarios „Die ultimative Waffe“ muss abgeschlossen sein

Es bleibt spannend zu sehen, wie viele Bestien noch hinzukommen werden. Bislang beschränkt sich die neue Klasse auf die Gebiete von A Realm Reborn und lässt sich nur bis Stufe 50 leveln. Wann wir auch in Heavensward, Stormblood, Shadowbringers, Endwalker, Dawntrail oder natürlich auch im kommenden Evercold auf Monsterjagd gehen dürfen, bleibt abzuwarten.

Einen Vorgeschmack darauf, welche Inhalte noch mit Patch 7.5x eingeführt wurden, seht ihr hier im Trailer. Aber Vorsicht: Er enthält auch Storyinhalte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bildquelle: Creative Studio III, Square Enix