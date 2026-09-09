CRKD bringt mit dem Nitro Deck 2 die überarbeitete Version seines beliebten Handheld-Controllers an den Start. Das für Nintendo Switch 2 entwickelte Zubehör wird ab sofort weltweit ausgeliefert und ist gleichzeitig mit der ursprünglichen Switch-Generation kompatibel. Mit dem Nitro Deck 2 will CRKD die Schwächen klassischer Joy-Con- und Handheld-Steuerungen ausmerzen und gleichzeitig die Stärken des ursprünglichen Nitro Deck weiterentwickeln. Der neue Controller wurde insbesondere für die Nintendo Switch 2 konzipiert, lässt sich dank eines mitgelieferten Legacy-Adapters aber auch mit der ursprünglichen Nintendo Switch und der Switch OLED verwenden.

Neue CaptiStick-Technologie

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die überarbeitete CRKD CaptiStick-Technologie. Statt klassischer Hall-Effect-Sensoren setzt CRKD auf kapazitive Thumbsticks. Dadurch sollen nicht nur präzise Eingaben und eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stick Drift ermöglicht werden, sondern auch eine individuell anpassbare Stick-Widerstandskraft.

Gleichzeitig soll die Technologie besonders wenig Energie benötigen und gegen elektromagnetische Störungen abgeschirmt sein. Damit möchte CRKD die Präzision der Steuerung verbessern und gleichzeitig die Akkulaufzeit der Konsole möglichst wenig beeinflussen.

Mehr Komfort und eine flexiblere Konstruktion

Auch bei der Ergonomie hat CRKD Hand angelegt. Der rechte Analogstick befindet sich beim Nitro Deck 2 nun in einer versetzten Position, wodurch sich eine natürlichere Handhaltung ergeben soll. Die überarbeitete Gehäuseform verfügt zudem über stärker ausgearbeitete Konturen und soll dadurch angenehmer in der Hand liegen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Befestigung der Konsole. Während die Switch beim ursprünglichen Nitro Deck in den Controller eingeschoben wurde, lässt sich das Nitro Deck 2 nun ausziehen, um die Konsole aufzunehmen. Anschließend wird sie über einen rückseitigen Verriegelungsmechanismus sicher fixiert.

Das soll nicht nur die Handhabung vereinfachen, sondern auch das Risiko von Beschädigungen an der Konsole reduzieren. Für die ursprüngliche Switch und die Switch OLED liegt ein entsprechender Legacy-Adapter bei.

Zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten

CRKD richtet sich mit dem Nitro Deck 2 erneut an Spieler, die ihre Steuerung möglichst individuell konfigurieren möchten. Die bereits vom Vorgänger bekannten programmierbaren Back Buttons sind weiterhin vorhanden. Zusätzlich kommen zwei weitere Schultertasten hinzu, die als sekundäre L2- und R2-Buttons fungieren.

Auch die Thumbstick-Aufsätze lassen sich austauschen und sind mit den bereits erhältlichen CRKD Stick Top Packs kompatibel. Neu hinzu kommt ein wechselbares D-Pad-System. Dafür bietet CRKD Zubehörpakete mit insgesamt vier unterschiedlichen Designs an. Bei den Triggern setzt der Hersteller nun auf überarbeitete, taktile Digital Trigger, während der integrierte Kickstand aus Metall gefertigt wird und dadurch stabiler stehen soll.

Darüber hinaus unterstützt das Nitro Deck 2 Bewegungssteuerung und bietet unter anderem einstellbare Rumble-Stärke, Deadzone Mode und Turbo Mode.

Auch für PC, Smartphone und Smart-TV

Das Nitro Deck 2 ist nicht ausschließlich als Switch-Zubehör gedacht. Dank integriertem Bluetooth kann es auch mit PCs, Smartphones, mobilen Geräten und Smart-TVs verwendet werden.

Für besonders geringe Latenz steht außerdem ein kabelgebundener Modus zur Verfügung. Der entsprechende Adapter ist ebenso im Lieferumfang enthalten wie ein Ladekabel.

Wird keine Switch eingesetzt, lässt sich das Mittelstück des Controllers einsetzen. Dadurch kann das Nitro Deck 2 entweder sauber präsentiert oder als eigenständiger Pro-Controller genutzt werden.

Vier Varianten zum Start

Zum Verkaufsstart ist das Nitro Deck 2 in vier Varianten erhältlich. Neben White und Smoke Black gibt es die retro-inspirierte PAL Grey Edition sowie die limitierte Fusion Edition, die in Zusammenarbeit mit Limited Run Games entstanden ist.

Produkt Preis Nitro Deck 2 99,99 € / 89,99 £ / 99,99 $ Nitro Deck 2 Hardshell Carry Case 39,99 € / 34,99 £ / 39,99 $ D-Pad / Stick Top Packs 19,99 € / 19,99 £ / 19,99 $

Die D-Pad- und Stick-Top-Packs sollen laut CRKD im Frühjahr 2026 ausgeliefert werden.

Das Nitro Deck 2 ist ab sofort erhältlich und wird direkt über CRKD angeboten. Ausgewählte Farbvarianten sind zudem über Amazon verfügbar. Die PAL-Grey-Version ist exklusiv über CRKD erhältlich, solange der Vorrat reicht.

True Collection System und CRKD CTRL

Ein weiterer Bestandteil des Konzepts ist das True Collection System von CRKD. Über die CRKD-App lässt sich das Nitro Deck 2 registrieren und anhand seiner Seltenheitsstufe in die eigene Sammlung aufnehmen. Die App CRKD CTRL bietet außerdem Funktionen zur Tastenbelegung, Kalibrierung, Anpassung der Rumble-Stärke und für Firmware-Updates.

Lieferumfang