Ja, wir wissen es: Bis Weihnachten sind es noch ein paar Monate. Aber da im Supermarkt auch schon die ersten Lebkuchen auf uns warten, ist es an der zeit über die ersten Weihnachtsgeschenkideen nachzudenken. Carrera* nutzt die Gelegenheit jedenfalls, um bereits jetzt Inspiration für den nächsten Platz unter dem Weihnachtsbaum zu liefern.

Dabei dürfte für nahezu jeden Rennsport- und Gaming-Fan etwas dabei sein. Vom ersten Rennerlebnis für die Kleinsten über Formel-1-Action und bekannte Videospielhelden bis hin zu anspruchsvollem Racing für Erwachsene reicht das diesjährige Angebot. Und das Beste: Bei einer Carrera-Bahn bleibt es selten beim Zuschauen. Sobald das erste Rennen startet, werden aus Eltern, Kindern und Großeltern schnell erbitterte Konkurrenten.

Formel-1-Fieber für Nachwuchs-Rennfahrer

Mit den neuen Carrera GO!!! Formel-1-Sets kommt die Königsklasse des Motorsports ins Kinderzimmer. Ab sechs Jahren können sich junge Motorsportfans hinter den Handregler klemmen und ihre eigenen Rennen austragen.

Im Set Formula Track Attack* (UVP: 99,99 Euro) treten der Ferrari SF-25 „C. Leclerc, No.16“ und der Mercedes-AMG F1 W16 E Performance „G. Russell, No.63“ gegeneinander an. Auf der Strecke warten schnelle Geraden, Kurven und sogar ein Looping. Timing und Geschick am Handregler entscheiden darüber, wer am Ende als Erster die Ziellinie überquert.

Für erwachsene Formel-1-Fans gibt es mit Carrera DIGITAL 132 Speed Attack* (UVP: 369,99 Euro) eine deutlich anspruchsvollere Variante. Auf rund acht Metern Streckenlänge treten Lewis Hamilton im Ferrari und George Russell im Mercedes-AMG gegeneinander an. Spurwechsel und Überholmanöver sorgen dabei für zusätzliche Dynamik.

Bundesliga-Winterpause? Nicht bei Carrera

Auch Fußballfans müssen während der Bundesliga-Winterpause nicht komplett auf ihren Lieblingssport verzichten. Mit dem Carrera RC Fußball Set Modell Bundesliga* (UVP: 49,99 Euro) wird das Wohnzimmer kurzerhand zum kleinen Fußballstadion.

Die beiden Mini-RC-Fahrzeuge lassen sich mit Stickern von 24 Bundesliga-Teams individualisieren. Anschließend geht es im Eins-gegen-Eins darum, den Gegner auszuspielen und den Ball ins gegnerische Tor zu befördern.

Racing trifft Gaming

Mit Carrera HYBRID verbindet Carrera klassische Rennstrecken mit Elementen aus der Gaming-Welt. Das Speedcore Challenge-Set* (UVP: 149,99 Euro) ist ab Oktober erhältlich und bringt zwei Ferrari 296 GT3 auf die Strecke: den Ferrari 296 GT3 „AF Corse, No.21“ und den Ferrari 296 GT3 EVO „Launch 2025“.

Anders als bei klassischen Carrera-Bahnen bewegen sich die Fahrzeuge frei auf der Strecke. Gesteuert wird über die Carrera HYBRID App, ein Gamepad oder den Carrera Game-Controller. Computergesteuerte NPC-Gegner, verschiedene Fahrmodi und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade sollen dafür sorgen, dass sowohl Einsteiger als auch erfahrene Rennfahrer gemeinsam antreten können.

Zusätzliche Motivation liefert der Karrieremodus mit verschiedenen Challenges. Damit dürfte Carrera HYBRID insbesondere für Jugendliche und Erwachsene interessant sein, die klassische Rennbahn-Action mit modernen Gaming-Elementen verbinden möchten.

Mario, Sonic und Stitch gehen auf die Rennstrecke

Auch bekannte Videospiel- und Filmhelden dürfen bei Carrera natürlich nicht fehlen. Im Carrera GO!!! Set Mario Kart™ WORLD* (UVP: 89,99 Euro) treten Mario und Yoshi auf einer 4,9 Meter langen Strecke gegeneinander an. Kurven, schnelle Geraden und ein Looping sorgen für die nötige Action.

Ebenfalls ab Oktober erhältlich ist das Carrera GO!!! Set Sonic Racing CrossWorlds* (UVP: 87,99 Euro). Hier liefern sich Sonic und Tails ein rasantes Duell.

Und auch Disney Stitch bekommt seine eigene Rennbahn. Im Carrera GO!!! Disney Stitch Set* (UVP: 89,99 Euro) treten Stitch und Leroy auf einer tropisch gestalteten Strecke gegeneinander an.

Für jüngere Kinder ab drei Jahren gibt es mit Carrera FIRST Disney Stitch – Beach Race* (UVP: 36,49 Euro) einen altersgerechten Einstieg. Hier gehen Stitch und Angel an den Start. Die einfach zu bedienenden Handregler und altersgerechten Spielelemente sollen den Einstieg ins Rennbahnvergnügen erleichtern. Das GO!!!-Set erscheint im Oktober, die FIRST-Spielbahn folgt im November.

Eigene Rennstrecken mit STRAX Disney Pixar Cars

Noch mehr Kreativität bringt STRAX Disney Pixar Cars. Ab Oktober können Kinder ab drei Jahren aus flexiblen STRAX-Elementen ihre eigenen Rennstrecken rund um Radiator Springs bauen.

Anschließend geht Lightning McQueen auf die selbst konstruierte Strecke. Der Clou: Die Strecke muss nicht dauerhaft so bleiben, sondern kann immer wieder umgebaut und neu gestaltet werden.

Das Starter Set* hat einen UVP von 28,99 Euro, das Big Set* 38,99 Euro. Damit steht am Ende nicht einfach nur eine fertige Spielbahn unter dem Weihnachtsbaum, sondern eine Rennwelt, die sich immer wieder neu bauen lässt.

Für kleine und große Rennfahrer

Mit seinem diesjährigen Weihnachtsangebot deckt Carrera damit eine ziemlich große Altersspanne ab. Von FIRST für Kinder ab drei Jahren über GO!!! und die bekannten Gaming-Marken bis hin zu DIGITAL 132 und HYBRID für ältere Rennsport- und Gaming-Fans reicht das Spektrum.

Und auch wenn Weihnachten tatsächlich noch ein gutes Stück entfernt ist: Wer sich schon jetzt Gedanken über Geschenke machen möchte, findet bei Carrera reichlich Möglichkeiten, nicht nur ein Spielzeug, sondern gleich den nächsten Familien-Wettkampf unter den Weihnachtsbaum zu legen.