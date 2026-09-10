Bandai Namco stimmt auf den nächsten großen Einsatz ein: Mit HOUR ZERO wurde eine vierteilige Live-Action-Prequel-Serie zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE angekündigt. Die Serie erzählt die Vorgeschichte des Spiels und soll sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger in die Welt von Ace Combat führen.

Für die Hauptrollen konnte Bandai Namco bekannte Schauspieler gewinnen. Josh Holloway (Lost, Yellowstone), Brandon Routh (Superman Returns) und Tamlyn Tomita (Cobra Kai) stehen im Mittelpunkt der vierteiligen Kurzfilmserie.

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HOUR ZERO erzählt die Vorgeschichte von ACE COMBAT 8

HOUR ZERO startet am 15. September 2026 und wird in insgesamt vier Episoden veröffentlicht. Die letzte Folge soll noch vor dem Launch von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheinen.

Im Mittelpunkt stehen drei Menschen, deren Leben durch den Ausbruch des Krieges völlig aus den Fugen gerät. Josh Holloway spielt einen Piloten, der nicht landen kann, Brandon Routh übernimmt die Rolle eines Arztes, der seinen Feind gerettet hat, während Tamlyn Tomita eine Nachrichtensprecherin verkörpert, die zum Schweigen gebracht wurde, nachdem sie versucht hatte, die Wahrheit zu verbreiten.

Besonders interessant ist die Erzählweise: Die Geschichten der drei Hauptfiguren werden rückwärts erzählt. Dabei geht es nicht nur um die Ereignisse des Krieges, sondern auch um das Familienleben der Charaktere. Die Serie führt somit Schritt für Schritt zurück zu dem Moment, an dem ihr bisheriges Leben zerstört wurde und der Krieg begann.

Die persönlichen Schicksale der drei Figuren sollen gleichzeitig den Rahmen für die Geschichte bilden, die Spielerinnen und Spieler später in der Kampagne von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erleben.

Invasion setzt Zentral-Usea ins Chaos

Die Handlung beginnt nach der Invasion der Republik Sotoa in die Föderation von Zentral-Usea (FZU). Die Nation wird besetzt, ihr Militär zerschlagen und die Bevölkerung mit den Folgen des Krieges konfrontiert. Genau hier setzt die Geschichte von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE an. Die Spieler übernehmen die Rolle eines Elitepiloten, dessen Name eng mit Theve, der Hauptstadt der FZU, verbunden ist.

Unter dem Namen Wings of Theve wird der eigene Pilot dabei zum Symbol der Hoffnung für die bedrohte Nation. Gemeinsam mit einer Staffel aus drei neuen Kampfpiloten geht es darum, die Angriffe der Republik Sotoa abzuwehren und die verlorene Heimat zurückzuerobern.

ACE COMBAT soll so filmisch wie nie werden

Mit ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE möchte Bandai Namco die Serie auch technisch und inszenatorisch auf ein neues Niveau heben. Das Spiel wird von Bandai Namco Aces Inc. entwickelt und ist der erste neue Hauptserienteil seit sieben Jahren.

Zum Einsatz kommen dabei die Unreal Engine 5 sowie eigens entwickelte Technologien. Dadurch soll ein besonders realistisches Flugerlebnis entstehen, das die spektakulären Luftkämpfe der Reihe mit einer stärker auf Charaktere und Emotionen ausgerichteten Geschichte verbindet.

Die Handlung dreht sich dabei nicht nur um spektakuläre Dogfights. Identität, Pflicht und der Kampf um das Überleben der eigenen Heimat sollen zentrale Themen der Kampagne werden.

Vier Episoden als Vorgeschmack auf den Release

Mit HOUR ZERO möchte Bandai Namco die Ereignisse rund um den neuen Krieg bereits vor dem eigentlichen Spielstart greifbarer machen. Gleichzeitig bietet die Serie einen Einstieg in das Universum von Ace Combat, ohne dass Vorkenntnisse über die bisherigen Spiele notwendig sein sollen.

Für Fans dürfte vor allem die Verbindung zwischen den Geschichten der drei Live-Action-Figuren und den Ereignissen der Spielkampagne interessant werden. Ihre Schicksale führen direkt zu dem Konflikt, in den die Spieler als „Schwinge von Theve“ hineingezogen werden.

ACE COMBAT 8 erscheint Ende September im Early Access

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Besitzer der Deluxe Edition erhalten bereits ab dem 29. September über den Early Access die Möglichkeit, ins Cockpit zu steigen. Das Spiel kann ab sofort in den Editionen Standard und Deluxe vorbestellt werden.

HOUR ZERO startet am 15. September 2026. Bis zum Release von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE dürfen sich Fans damit auf vier kurze Live-Action-Episoden freuen, die den Krieg aus einer ganz anderen Perspektive erzählen.