Zoopunk – Der F.I.S.T. Nachfolger auf der Gamescom

TiGames hat einen brandneuen Trailer für sein Action-Rollenspiel Zoopunk bei gamescom Opening Night Live präsentiert. Der Trailer bot dem Publikum einen ersten Einblick in diesen ambitionierten Vorläufer zu F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch einschließlich der drei spielbaren Helden und eindrucksvollen Spielumgebungen wie üppigen Wäldern sowie Luftschiffen. Zudem wurde erstmals ein mysteriöser vierter Charakter angedeutet.

Zoopunk spielt Jahrzehnte vor den Geschehnissen bei F.I.S.T. und erweitert das beliebte Universum von Animal Punk, wobei es von den turbulenten Anfängen von Torch City erzählt, einer Tier-Metropole am Rande einer Revolution. Fans von F.I.S.T. kommen bei diesem neuen Video in den Genuss von Nostalgie und für alle anderen gibt es jede Menge zu entdecken, wobei die wichtigsten Manöver der drei spielbaren Helden, ein Eindruck vom Weltenbau und mehr präsentiert werden.

Dynamischer Kampf und Charakter-Vielfalt

Der Kampf bleibt das Kernstück von Zoopunk und das Gameplay wurde um individuelle Kampfstile herum entwickelt, die durch Tiereigenschaften inspiriert wurden. Jeder spielbare Charakter bringt einen speziellen Kampfansatz mit sich, wodurch Spieler ihr eigenes charakteristisches Kampferlebnis gestalten können:

● Der Hase Rayton: Agil und flott, spezialisiert sich auf Nahkampf

● Das Nashorn Braton: Ein kräftiger Raufbold mit einem enormen Kettensäge

● Das Streifenhörnchen Trixie:Beweglich und präzise, verlässt sich auf Akrobatik und überfallartige Taktiken

Der Trailer bietet zudem einen ersten Blick auf einen mysteriösen vierten Protagonisten, ein Serval, über dessen Identität Fans nur spekulieren können. Fans können außerdem die ersten gegnerischen Tier-Bosse sehen, ein Abweichen vom vorherigen Tier-gegen-Maschine-Konflikt des ersten Spiels.

Zoopunk wird für PC und Konsole erscheinen, ein konkretes Datum für die Veröffentlichung gibt es derzeit noch nicht.

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Über Zoopunk

Zoopunk spielt im selben Universum wie F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch und schlägt als Third-Person-Action-RPG ein neues Kapitel im „Animal Punk“-Universum auf. Begleite eine vielfältige Gruppe tierischer Helden auf einer Reise durch eine Welt, in der ungezähmte Wildnis, hochentwickelte Maschinen und von Konflikten geprägte Zivilisationen aufeinandertreffen.

Im Zentrum dieser sich wandelnden Welt steht der „Spark“ – eine geheimnisvolle Kraft, die Technologie, Zivilisationen und Konflikte gleichermaßen prägt. Die „Machine Legion“ ist als mächtiger Feind aufgetaucht, doch der Kampf in Zoopunk ist komplexer als ein bloßer Krieg zwischen Tieren und Maschinen. Rivalisierende Tierfraktionen, wechselnde Bündnisse sowie unterschiedliche Auffassungen von Leben, Bewusstsein und Seele tragen zu einem tiefgreifenden Konflikt bei. Übernimm das Kommando über ein Team von bis zu drei Helden, wechsle in Echtzeit zwischen ihnen und meistere drei unterschiedliche Kampfstile.

Der Hase Rayton setzt auf rasante Kombos am Boden und in der Luft, um Energie aufzubauen und anschließend verheerende, elektrisch aufgeladene Angriffe zu entfesseln. Das Nashorn Braton kombiniert Angriffe mit der Kettensäge, die gegnerische Deckungen durchbrechen, mit starken Defensivfähigkeiten und fungiert so als Fels in der Brandung an der Front. Das Streifenhörnchen Trixie verbindet stilvolles „Gun-Fu“ mit Munitionsmanagement, präzisen Schüssen aus der Third-Person-Perspektive und taktischen Fernkampffähigkeiten. Durchbrich die Deckung deiner Gegner, kombiniere die einzigartigen Fähigkeiten der Helden zu koordinierten Angriffen sowie mächtigen Kombo-Skills und kämpfe dich gegen gewaltige Bosse durch.

Versammle dein Team. Meistere den Kampf. Bestimme das Schicksal einer Welt, in der Metall, Wildnis und Wille aufeinanderprallen.

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