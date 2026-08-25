Road Kings: Truck-Simulator zeigt erstes Gameplay und erhält Release-Termin

Focus Entertainment und Saber Interactive haben im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 erstmals Gameplay aus Road Kings gezeigt. Gleichzeitig wurde der Veröffentlichungstermin für den Truck-Simulator bekannt gegeben: Road Kings erscheint am 11. März 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Die nächste Generation realistischer Truck-Simulationen setzt dabei auf die Unreal Engine 5. Spieler übernehmen das Steuer eines 40 Tonnen schweren Sattelschleppers und transportieren Fracht durch die weitläufigen und lebendigen Landschaften des amerikanischen Südens. Dabei sorgen nicht nur lange Lieferstrecken für Herausforderungen, sondern auch Unwetter, gefährliche Straßen und andere Katastrophen.

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Vom Trucker zum Unternehmer

In Road Kings beginnen Spieler als Neuling mit einem einzelnen Lkw, einem Plan und dem Ziel, sich einen Namen in der Transportbranche zu machen. Jede absolvierte Lieferung und jeder gefahrene Kilometer soll dabei zum eigenen Ruf beitragen. Schritt für Schritt entsteht so ein eigenes Unternehmen.

Die Spielwelt orientiert sich optisch an den Regionen rund um Florida und Georgia. Die Touren führen unter anderem durch geschäftige Städte wie Jacksonville und die historischen Straßen von Savannah. Auf den verschiedenen Routen gilt es, unterschiedliche Aufträge zu erledigen und verschiedene Anhänger zu transportieren.

Dabei müssen sich Spieler nicht nur mit anderen Verkehrsteilnehmern auseinandersetzen. Rivalen können den eigenen Fortschritt erschweren, während Verbündete Unterstützung bieten. Gleichzeitig sorgen dynamische Wetterbedingungen und wechselnde Straßenverhältnisse für zusätzliche Herausforderungen.

Realistische Fahrphysik und dynamische Welt

Road Kings möchte zahlreiche Aspekte des Lkw-Fahrens berücksichtigen. Gewicht, Verschleiß, Bremsen, Drehzahl, Reifen und Getriebe sollen ebenso eine Rolle spielen wie das Wetter und die jeweilige Beschaffenheit der Fahrbahn.

Zum Einsatz kommen originalgetreue und anpassbare Marken-Trucks, mit denen Spieler die weitläufigen Strecken des amerikanischen Südens befahren. Dabei müssen auch Verkehrsschilder, der eigene Spritverbrauch und die Vorschriften der Verkehrspolizei beachtet werden. Regelverstöße können sich negativ auf Geldbeutel, Zeitplan und Reputation auswirken.

Doch die Karriere als Trucker beschränkt sich nicht ausschließlich auf gewöhnliche Lieferaufträge. In der Geschichte breitet ein skrupelloses Unternehmen seine Macht über den Süden aus und löst im Namen des Profits eine Katastrophe aus. Die Spieler werden dadurch vor die Aufgabe gestellt, Gemeinden zu retten und lebenswichtige Versorgungsgüter auszuliefern.

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Eigene Karriere und asynchroner Multiplayer

Das eigene Ansehen lässt sich bei Fahrern, Speditionen und Agenturen kontinuierlich steigern. Dabei können Spieler selbst entscheiden, wie sie ihre Karriere gestalten. Möglich ist es, mit zahlreichen Kunden zusammenzuarbeiten oder sich auf wenige Auftraggeber zu konzentrieren und für diese zum bevorzugten Dienstleister zu werden.

Darüber hinaus bietet Road Kings einen asynchronen Mehrspielermodus. Spieler können ein eigenes Unternehmen gründen oder sich einem bestehenden anschließen und anschließend um Positionen in globalen Ranglisten kämpfen.

Road Kings erscheint im März 2027

Road Kings erscheint am 11. März 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Der neue Release-Date-Trailer wurde im Rahmen der Opening Night Live 2026 erstmals gezeigt und liefert einen ersten ausführlicheren Einblick in die Spielwelt und das Gameplay.