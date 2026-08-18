Aerosoft und Caipirinha Games haben mit dem Road Construction Simulator bzw. dem Straßenbau Simulator eine neue Straßenbausimulation angekündigt. Der Titel soll für PC via Steam und Epic Games Store sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

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Im Mittelpunkt steht der komplette Straßenbauprozess. Spieler wählen zunächst auf einer Planungskarte den gewünschten Standort und zeichnen den Verlauf ihrer Straße frei ein. Anschließend gilt es, das Projekt mit den passenden Baumaschinen umzusetzen. Dabei stehen fünf unterschiedliche Projekttypen zur Verfügung: die Sanierung bestehender Straßen sowie der Bau von Schotterstraßen, Wirtschaftswegen, Landstraßen und Bundesstraßen.

Neun Baumaschinen für den Straßenbau

Für die Umsetzung stehen neun spezialisierte Baumaschinen zur Verfügung. Jede übernimmt einen bestimmten Arbeitsschritt innerhalb des Bauprozesses. Mit dem Grader wird beispielsweise der Untergrund vorbereitet, während der Bindemittelstreuer das benötigte Bindemittel verteilt. Der Muldenkipper transportiert Baumaterial, bevor der Straßenfertiger die abschließende Deckschicht aufträgt.

Zum Fuhrpark gehören außerdem ein Bagger, eine Fahrbahnmarkierungsmaschine, ein Walzenzug, eine Tandemwalze und eine Kaltfräse. Damit soll der komplette Ablauf von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur fertigen Straße spielerisch abgebildet werden.

Akademie oder freies Bauen

Wer zunächst die Grundlagen erlernen möchte, kann auf den Akademiemodus zurückgreifen. In speziell entwickelten Missionen werden die Bedienung der Fahrzeuge sowie die Grundlagen von Straßensanierung, Straßenbau und Planung vermittelt.

Im Sandboxmodus fallen dagegen die Einschränkungen weg. Hier können Spieler Straßen nach eigenen Vorstellungen planen und bauen und dabei den gesamten Prozess frei gestalten.

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Eigener Betriebshof und individuelle Flotte

Die Baumaschinen stehen auf dem eigenen Betriebshof. Dort können Spieler unter anderem ihre Arbeitskleidung wechseln und individuelle Farben für ihre Fahrzeuge festlegen. So lässt sich die eigene Baufirma optisch an die persönlichen Vorstellungen anpassen.

Die wichtigsten Features

Straßen frei planen: Standort auswählen und den Straßenverlauf direkt auf der Karte einzeichnen.

Fünf Projekttypen: Sanierung, Schotterstraße, Wirtschaftsweg, Landstraße und Bundesstraße.

Neun Baumaschinen: Grader, Bindemittelstreuer, Muldenkipper, Bagger, Straßenfertiger, Fahrbahnmarkierungsmaschine, Walzenzug, Tandemwalze und Kaltfräse.

Spezialisierte Aufgaben: Jede Maschine übernimmt einen eigenen Arbeitsschritt im Straßenbau.

Akademiemodus: Fahrzeuge und Grundlagen des Straßenbaus in strukturierten Missionen erlernen.

Sandboxmodus: Straßen ohne Einschränkungen frei planen und bauen.

Eigener Betriebshof: Fahrzeuge verwalten und die eigene Arbeitskleidung anpassen.

Individualisierung: Eigene Farben für die Baumaschinen festlegen.

Mit Road Construction Simulator wollen Aerosoft und Caipirinha Games die Planung und Umsetzung von Straßenbauprojekten in die Hände der Spieler legen. Von der ersten Linie auf der Karte über die Vorbereitung des Untergrunds bis zur letzten Walzenfahrt soll der komplette Bauprozess selbst gesteuert werden können.

Road Construction Simulator soll für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin wurde bislang nicht genannt.