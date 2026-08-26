LEGO Batman: Mayhem Collection bringt Joker und Harley Quinn ins Spiel

Warner Bros. Games hat einen neuen Trailer zur kommenden Mayhem Collection für LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters veröffentlicht. Der DLC erweitert das von der Kritik gefeierte Open-World-Abenteuer unter anderem um Joker und Harley Quinn als spielbare Charaktere, neue Story-Missionen und einen speziellen Chaos-Modus.

Die Mayhem Collection erscheint am 18. September für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC über Steam und den Epic Games Store sowie für Nintendo Switch 2. Auf den genannten Plattformen ist der DLC Bestandteil der Deluxe Edition.

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Joker und Harley Quinn sorgen für Chaos

Im Mittelpunkt der Erweiterung stehen Joker und Harley Quinn, die jeweils über eigene Fähigkeiten und Waffen verfügen. Joker setzt auf einen schnellen und agilen Kampfstil und greift unter anderem auf seine Paintball-Kanone und einen riesigen Boxhandschuh zurück.

Harley Quinn bringt dagegen ihr gewohnt chaotisches Arsenal mit. Neben ihrem charakteristischen Hammer kann sie ihre Hyänen Bud und Lou herbeirufen und mit ihrer Spaßpistole für Konfetti und Kaugummi sorgen.

Die beiden Schurken stehen auch im Zentrum der neuen Story-Missionen. Gemeinsam planen sie ihren Ausbruch aus Arkham Asylum und eine Abschiedsparty, die Gotham City so schnell nicht vergessen soll.

Neuer Chaos-Modus

Mit dem Chaos-Modus kommt außerdem eine neue Spielvariante hinzu. In zeitlich begrenzten Durchläufen müssen Joker und Harley Quinn möglichst viel Chaos in Gotham City anrichten und rechtzeitig die Amusement Mile erreichen, während Batman und Robin die beiden verfolgen.

Für Zerstörungen von Sehenswürdigkeiten, Geschäften und Fahrzeugen sowie abgeschlossene Herausforderungen winken LEGO-Studs. Gleichzeitig stellen sich den beiden zahlreiche Gegner in den Weg, darunter A.R.G.U.S.-Agenten und Mitglieder von Amanda Wallers Task Force X.

Mit dabei sind unter anderem Deathstroke, Killer Croc, Captain Boomerang, Deadshot, King Shark und Polka-Dot Man.

Neue Outfits und das Jokermobile

Die Mayhem Collection enthält außerdem ein neues Unheilvolles Paket mit zahlreichen thematischen Outfits und Anpassungsgegenständen. Dazu gehören unter anderem Varianten für Batman, Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman und Talia al Ghul.

Auch ein neues Fahrzeug ist enthalten: das Jokermobile aus der Arkham-Trilogie. Für die Bathöhle gibt es zudem neue Dekorationen wie einen Aquarium für Joker-Fische, eine Statue von Barbatos, Schlangen-Clowns, einen langen Halloween-Kürbis und den Helm des Gnadenlosen.

Zusätzlich können Spieler verschiedene Joker- und Harley-Quinn-Outfits freischalten, die von bekannten Batman-Medien inspiriert wurden. Dazu zählen unter anderem Die Rückkehr des Dunklen Ritters und Batman: Die Zeichentrickserie.

Neue „Absolute“-Schwierigkeitsstufe

Parallel zum DLC erhält LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters am 18. September eine neue Schwierigkeitsstufe. Der „Absolute“-Modus steht allen Besitzern des Spiels kostenlos zur Verfügung und soll noch anspruchsvoller als die bisherigen Optionen „Maskierter Rächer“ und „Dunkler Ritter“ sein.

Gefragt sind dadurch mehr Präzision, Aufmerksamkeit und Geschick im Kampf.

Nintendo Switch 2 startet ebenfalls am 18. September

Die Nintendo-Switch-2-Version von LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint ebenfalls am 18. September. Zum Start werden sowohl die Standard- als auch die Deluxe Edition angeboten, wobei die Deluxe Edition Zugriff auf die zusätzlichen Inhalte der Legacy Collection und der Mayhem Collection bietet.

Die Standard Edition und Deluxe Edition sind auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC bereits erhältlich. Besitzer der Standard Edition können auf diesen Plattformen außerdem auf die Deluxe Edition upgraden.

LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters wurde von TT Games entwickelt und versetzt Spieler in eine offene Version von Gotham City. Das Abenteuer verbindet Elemente aus verschiedenen Batman-Filmen, Serien, Comics und Spielen mit dem typischen LEGO-Humor.

Die Mayhem Collection erscheint am 18. September und dürfte vor allem Fans von Joker und Harley Quinn einen neuen Grund liefern, nach Gotham City zurückzukehren.