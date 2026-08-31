GTA 6 wird gigantisch: Karte soll doppelt so groß wie GTA 5 werden

Dass Grand Theft Auto VI eine große offene Spielwelt bieten wird, dürfte niemanden überraschen. Nach Rockstars ausführlicher Präsentation zum kommenden Open-World-Blockbuster wird nun allerdings deutlich, welche Dimensionen das neue Leonida tatsächlich erreichen könnte. Die Karte soll rund doppelt so groß wie die gesamte Spielwelt von GTA 5 ausfallen und sogar die gewaltige Wildnis von Red Dead Redemption 2 deutlich übertreffen. Die neuen Angaben gehen auf Informationen von Rockstar-Entwicklungschef Rob Nelson zurück, die YouTuber TGG im Anschluss an den jüngsten Extended Look zu GTA 6 zusammengetragen hat. Demnach soll die komplette Karte von GTA 6 ungefähr doppelt so groß wie die von GTA 5 sein. Im Vergleich mit Red Dead Redemption 2 ist sogar von der dreifachen Fläche die Rede.

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Vice City allein erreicht gewaltige Dimensionen

Besonders beeindruckend sind allerdings die Angaben zu Vice City. Die Neuinterpretation der bekannten Metropole soll für sich genommen ungefähr doppelt so groß wie Los Santos aus Grand Theft Auto V sein. Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn die umliegenden Gebiete berücksichtigt werden. Vice City und seine Vororte sollen zusammengenommen etwa elfmal so groß wie Los Santos und dessen direktes Umland ausfallen. Rockstar scheint die zusätzliche Fläche dabei keineswegs ausschließlich für eine größere Stadt zu verwenden. Leonida ist bekanntermaßen vom US-Bundesstaat Florida inspiriert und soll entsprechend abwechslungsreiche Regionen bieten. Neben der dicht bebauten Metropole Vice City gehören unter anderem die Inselwelt der Leonida Keys, der Touristenort Port Gellhorn, die sumpfigen Grassrivers sowie verschiedene Nationalparks zur offenen Spielwelt. Damit dürfte der Wechsel zwischen urbanen Gebieten, Küstenlandschaften, kleineren Ortschaften und weitläufiger Natur eine wesentlich größere Rolle spielen als noch in GTA 5.

Rund 80 Stunden für die Geschichte?

Die gewaltige Spielwelt könnte sich auch in der Spielzeit bemerkbar machen. Berichten zufolge soll allein das Durchspielen der Geschichte von GTA 6 ungefähr 80 Stunden beanspruchen. Dabei sollen zahlreiche Nebenaktivitäten und Minispiele noch gar nicht vollständig berücksichtigt sein. Gerade in diesem Bereich dürfte Rockstar erneut großen Wert darauf legen, dass sich Leonida nicht lediglich groß, sondern möglichst lebendig anfühlt.

Der jüngste Extended Look hat bereits zahlreiche Aktivitäten und Details der Spielwelt gezeigt. Nach den neuen Größenangaben dürfte allerdings noch längst nicht alles zu sehen gewesen sein. Entscheidend wird letztlich sein, ob Rockstar die enorme Fläche tatsächlich mit ausreichend interessanten Orten, Begegnungen und Beschäftigungen füllen kann. Sollten die genannten Dimensionen stimmen, steht jedenfalls schon jetzt fest: GTA 6 wird nicht einfach nur größer als GTA 5. Leonida könnte die mit Abstand umfangreichste offene Spielwelt werden, die Rockstar Games bislang erschaffen hat.