1001 Threads of Mizan: Arabisches Fantasy-Abenteuer mit Koop angekündigt

MBC Game Studio hat im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 sein Debütspiel 1001 Threads of Mizan vorgestellt. Das Action-Adventure ist von der Welt und den Geschichten aus Tausendundeine Nacht inspiriert und setzt auf eine handgefertigte Fantasy-Welt, große Bosskämpfe und kooperatives Gameplay. 1001 Threads of Mizan soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin hat das Studio bislang nicht genannt.

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Das neu gegründete MBC Game Studio wird von CEO Daniel Engelhardt und COO Trevor Williams geleitet. Zum Entwicklerteam gehören außerdem erfahrene Entwickler, die zuvor unter anderem bei BioWare, Hi-Rez, Ubisoft Montréal und Bungie gearbeitet haben.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, 1001 Threads of Mizan anzukündigen, ein echtes Herzensprojekt, das von der reichen arabischen Folklore aus Tausendundeine Nacht und darüber hinaus inspiriert wurde“, sagte Daniel Engelhardt, Chief Executive Officer von MBC Game Studio. „Mit rasanter Fortbewegung, die bodengebundene und luftgestützte Beherrschung mit gewaltigen Kämpfen gegen riesige Dschinn-Kreaturen und immersiver Erkundung verbindet, soll dieses Spiel die Schönheit und den Geist dieser zeitlosen Geschichten in einem heldenhaften Spielerlebnis einfangen, das man mit Freunden teilen kann.“

Auf fliegenden Teppichen durch eine Fantasy-Welt

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die drei unterschiedlichen Helden Yusra, Malik und Sufyan. Gemeinsam mit der berühmten Geschichtenerzählerin Shahrazad entdecken sie die verlorene Macht des Mizan wieder.

Ihr Ziel: einen uralten Dschinn-König aufzuhalten, bevor dessen Rachedurst die Menschheit vernichtet.

Die Reise ist ausdrücklich auf gemeinsames Spielen ausgelegt. Bis zu drei Spieler können sich im Drop-in-/Drop-out-Koop zusammenschließen und gemeinsam die Welt erkunden. Ein besonderes Fortbewegungsmittel sind dabei fliegende Teppiche, mit denen die Spieler durch die Lüfte reisen und sich den gigantischen Dschinn-Gegnern stellen.

Die Teppich-Mechanik soll dabei weit mehr als nur eine schnelle Möglichkeit zur Fortbewegung sein. Sie bildet einen zentralen Bestandteil des Gameplays und ermöglicht es, die Welt aus der Luft zu erkunden. Dadurch sollen sowohl Geschwindigkeit als auch ein Gefühl von Freiheit und Abenteuer entstehen.

Große Gegner und kooperatives Gameplay

Die Entwickler wollen mit 1001 Threads of Mizan ein klassisches, umfangreiches Einzelspieler-Abenteuer mit einem konsequent auf Koop ausgelegten Spielerlebnis verbinden.

„Unsere Vision begann mit einer einfachen Frage: ‚Was wäre, wenn man ein umfangreiches Abenteuer in der großen Tradition von Einzelspieler-Epen erleben könnte, aber vollständig kooperativ mit seinen Freunden?‘“, sagte Lars Bonde, Creative Director. „Wir wurden von der Generation von Spielern inspiriert, die in gemeinsamen, sozialen Welten aufgewachsen ist, und mit 1001 Threads of Mizan bringen wir dieses Gefühl der Verbundenheit in das rasante, kampforientierte Spielerlebnis, das Koop-Spieler unserer Meinung nach erwarten werden, während sie die Tiefe dieser unglaublichen Folklore entdecken, die Fantasy mit einer reichen Geschichte und Kultur verbindet.“

Neben der Erkundung und den schnellen Luftmanövern stehen groß angelegte Kämpfe gegen riesige Dschinn im Mittelpunkt. Teamwork soll dabei eine entscheidende Rolle spielen, wenn die Spieler gemeinsam versuchen, die gewaltigen Gegner zu bezwingen.

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Demo auf der gamescom

1001 Threads of Mizan kann während der gamescom 2026 erstmals auf der Messe ausprobiert werden. Besucher, Pressevertreter und Content Creator erhalten dabei die Möglichkeit, einen ersten Eindruck vom Koop-Gameplay und den Flugkämpfen zu gewinnen.

Als Höhepunkt der Demo wartet der mächtige Nazjush auf die Spieler. Der gewaltige Boss soll einen Vorgeschmack auf die groß angelegten Kämpfe des Spiels liefern.

1001 Threads of Mizan befindet sich derzeit in Entwicklung und soll für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC erscheinen. Ein Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben.