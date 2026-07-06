Neuheiten und Nachdrucke im Juli 2026 bei altraverse

Der Juli 2026 bei altraverse bietet eine Menge Lesestoff für die Sommerferien. Dazu gehören zum Beispiel der Toptitel The SSS Ranker Returns. Außerdem finden zwei Reihen mit ihren Abschlussbänden ihr Ende.
Juli 2026 bei altraverse im Handel
- After God, Band 10 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Albus verändert die Welt, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Camellia – Finde das Glück, Band 08 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40 – Abschlussband!
- Colette beschließt zu sterben, Sonderband – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Dada Adventure, Band 03 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 11 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 08 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 31 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die Braut des Dämons will gegessen werden, Band 12 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Drache & Chamäleon, Band 08 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Ein Zeichen der Zuneigung, Band 13 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Goblin Slayer! The Singing Death, Band 09 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Hallo, ich bin eine Hexe und mein Schwarm wünscht sich einen Liebestrank von mir, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Kakegurui – Das Leben ist ein Spiel, Band 20 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Level up with the Gods, Band 04 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter!, Band 06 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20 – Abschlussband!
- Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 04 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 12 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt, Band 12 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Painter of the Night, Band 03 – € (D) 18,00 | € (A) 18,50
- re Cervin, Band 05 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Schnee & Tinte, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Second Life Ranker, Band 07 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Shangri-La Frontier, Band 25 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Strawberry Moon – Die Tochter des Mondlichts, Band 01 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- The Boxer, Band 12 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 15 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 12 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Zu einer Sonderauslieferung wird es voraussichtlich bei folgenden Titeln kommen:
- Das Geheimnis von Scarecrow, Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 06 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Faker’s Light, Band 01 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Collectors Edition, Band 01 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- REQUIEM, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,60
- Limited Edition mit Schuber, Einzelband – € (D) 40,00 | € (A) 41,10
Ab dem 13. Juli 2026 bei altraverse als E-Book
- Camellia – Finde das Glück, Band 08 – € (D) 7,99 – Abschlussband!
- Der konkurrenzlose Weise – Mit der Hilfe von Gaming-Wissen zur Nummer eins einer anderen Welt, Band 11 – € (D) 3,99
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 08 – € (D) 5,99
- Der stärkste Held mit dem Mal der Schwäche, Band 31 – € (D) 3,99
- Die Braut des Dämons will gegessen werden, Band 12 – € (D) 3,99
- Drache & Chamäleon, Band 08 – € (D) 3,99
- Ein Zeichen der Zuneigung, Band 13 – € (D) 3,99
- Goblin Slayer! The Singing Death, Band 09 – € (D) 3,99
- Hallo, ich bin eine Hexe und mein Schwarm wünscht sich einen Liebestrank von mir, Band 06 – € (D) 3,99
- Kakegurui – Das Leben ist ein Spiel, Band 20 – € (D) 3,99
- Level up with the Gods, Band 04 – € (D) 7,99
- Mechanical Marie – Mein Hausmädchen ist (k)ein Roboter?, Band 06 – € (D) 3,99 – Abschlussband!
- Mein Gemahl, sein Geisterschloss und ich, Band 04 – € (D) 3,99
- Mein Untergang an der Schule Gottes, Band 12 – € (D) 3,99
- Meine Arbeit als Missionar in einer gottlosen Welt, Band 12 – € (D) 5,99
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht Roman, Band 01 und Band 02 – € (D) 9,99
- Schnee & Tinte, Band 03 – € (D) 3,99
- Shangri-La Frontier, Band 25 – € (D) 3,99
- Strawberry Moon – Die Tochter des Mondlichts, Band 01 – € (D) 9,99
- Verliebt in mehr als dein Gesicht, Band 15 – € (D) 3,99
- Wistoria – Zauberstab und Schwert, Band 12 – € (D) 3,99
Folgende Titel erscheinen diesen Monat etwas später:
- Das Geheimnis von Scarecrow, Band 06 – € (D) 4,99
- Faker’s Light, Band 01 – € (D) 9,99
> Liste vom Juni.
Die Nachdrucke
- [Mein*Star], Band 02 und Band 09 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Das Geheimnis von Scarecrow, Band 02 und Band 03 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Frieren – Nach dem Ende der Reise, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- GACHIAKUTA, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Morgana & Oz, Band 01 und Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- PS: Ich will die Scheidung!, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Shangri-La Frontier, Band 23 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Tomb Raider King, Band 01-03 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
Durch Verzögerung verschoben auf
Juli
- Unholy Blood – Die Rache der Vampirin, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
August
- Bianca – Ehe ohne Liebe?, Band 05 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Dead Mount Death Play, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Love Bullet, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 30 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Collectors Edition, Band 30 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40