Neuheiten und Nachdrucke im Juni 2026 bei altraverse

Von
Daniel Plaumann
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Juni 2026 bei altraverse
Bildquelle: © Tori Tadiar, altraverse

Im Juni 2026 bei altraverse erwarten uns wieder einige Neustarts für die heißen Tage. Darunter Ilustra – Mika und der Sonnenfresser für die Fantasy-Fans unter euch. Es erscheint zudem als Softcoverausgabe als auch als Hardcover mit Veredelung.

Juni 2026 bei altraverse im Handel

Ab dem 22. Juni 2026:

  • MANGA ISSHO, Band 06 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20

Ab dem 10. Juni 2026 bei altraverse als E-Book

  • Aus der Zaubergilde verstoßen – Mein Neuanfang als königliche Hofmagierin, Band 05 – € (D) 3,99
  • Blade & Bastard, Band 06 – € (D) 3,99
  • Das Band der Unterwelt, Band 11 – € (D) 3,99
  • Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 04 – € (D) 3,99
  • Echt jetzt, Tamon?!, Band 09 – € (D) 3,99
  • GACHIAKUTA, Band 17 – € (D) 3,99
  • Goblin Slayer!, Band 17 – € (D) 3,99
  • I don’t Hair – Um ein Haar perfekt, Einzelband – € (D) 4,99
  • Ilustra – Mika und der Sonnenfresser, Band 01 – € (D) 7,99
  • Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 27 – € (D) 3,99
  • Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 3,99
  • Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 3,99
  • Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 08  – € (D) 6,99
  • Meine Widergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 08 – € (D) 3,99
  • Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 09 – € (D) 7,99
  • Skip & Loafer, Band12- € (D) 5,99
  • Solo Leveling: Ragnarok, Band 01 – € (D) 7,99
  • Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 10 – € (D) 3,99

> Liste vom Mai.

Die Nachdrucke

  • Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 02-04 und Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Made in Abyss, Band 14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
  • Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
  • Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 01 – € (D) 6,00 | € (A) 6,20
  • Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

Juli 2026

  • Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
  • Dead Mount Death Play, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Love Bullet, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
  • Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 30 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
  • Collectors Edition, Band 30 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
  • Requiem, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,60
  • Limited Edition mit Schuber, Einzelband – € (D) 40,00 | € (A) 41,10
  • The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40