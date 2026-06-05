Neuheiten und Nachdrucke im Juni 2026 bei altraverse

Im Juni 2026 bei altraverse erwarten uns wieder einige Neustarts für die heißen Tage. Darunter Ilustra – Mika und der Sonnenfresser für die Fantasy-Fans unter euch. Es erscheint zudem als Softcoverausgabe als auch als Hardcover mit Veredelung.

Juni 2026 bei altraverse im Handel

Ab dem 22. Juni 2026:

MANGA ISSHO , Band 06 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20

Ab dem 10. Juni 2026 bei altraverse als E-Book

Aus der Zaubergilde verstoßen – Mein Neuanfang als königliche Hofmagierin, Band 05 – € (D) 3,99

Blade & Bastard, Band 06 – € (D) 3,99

Das Band der Unterwelt, Band 11 – € (D) 3,99

Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 04 – € (D) 3,99

Echt jetzt, Tamon?!, Band 09 – € (D) 3,99

GACHIAKUTA, Band 17 – € (D) 3,99

Goblin Slayer!, Band 17 – € (D) 3,99

I don’t Hair – Um ein Haar perfekt, Einzelband – € (D) 4,99

Ilustra – Mika und der Sonnenfresser, Band 01 – € (D) 7,99

Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 27 – € (D) 3,99

Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 3,99

Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 3,99

Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 08 – € (D) 6,99

Meine Widergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 08 – € (D) 3,99

Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 09 – € (D) 7,99

Skip & Loafer, Band12- € (D) 5,99

Solo Leveling: Ragnarok, Band 01 – € (D) 7,99

Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 10 – € (D) 3,99

> Liste vom Mai.

Die Nachdrucke

Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 02-04 und Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Made in Abyss, Band 14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30

Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20

Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20

Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20

Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 01 – € (D) 6,00 | € (A) 6,20

Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20

Durch Verzögerung verschoben auf

Juli 2026