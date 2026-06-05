Neuheiten und Nachdrucke im Juni 2026 bei altraverse

Im Juni 2026 bei altraverse erwarten uns wieder einige Neustarts für die heißen Tage. Darunter Ilustra – Mika und der Sonnenfresser für die Fantasy-Fans unter euch. Es erscheint zudem als Softcoverausgabe als auch als Hardcover mit Veredelung.
Juni 2026 bei altraverse im Handel
- Aisha – Noch einmal ins Licht, Band 02 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Arifureta – Der Kampf zurück in meine Welt – Zero, Band 03 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Astelle und der geheime Sohn des Kaisers, Band 06 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Aufgeweckt mit einem Kuss, Band 07 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Aus der Zaubergilde verstoßen, Band 05 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Blade & Bastard, Band 06 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Das Band der Unterwelt, Band 11- € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 04 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 09 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Elden Ring – Der Weg zum Erdenbaum, Band 10 – € (D) 12,00 | € (A) 12,30
- GACHIAKUTA, Band 17 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- GALAXIAS, Band 02 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Goblin Slayer!, Band 17 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- I don’t Hair – Um ein Haar perfekt, Einzelband – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- I’m the Max-Level Newbie, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Ilustra – Mika und der Sonnenfresser Softcover, Band 01 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Ilustra – Mika und der Sonnenfresser Hardcover, Band 01 – € (D) 24,00 | € (A) 24,70
- Killing Stalking Perfect Edition, Band 02 – € (D) 20,00 | € (A) 20,60
- Limited Run – Ein eiskaltes Angebot, Band 02 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 27 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 08 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 08 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 04 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Overgeared, Band 09 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 09 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Collectors Edition, Band 09 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Skip & Loafer, Band 12 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Solo Leveling: Ragnarok, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Collectors Edition, Band 01 – € (D) 32,00 | € (A) 32,90
- Virgin Road – Die Henkerin und ihre Art zu leben Light Novel, Band 11 – € (D) 14,00 | € (A) 14,40
- Vivi – Das Häschen und der große böse Leopard, Band 07 – € (D) 15,00 | € (A) 15,40
- Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 10 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
Ab dem 22. Juni 2026:
- MANGA ISSHO, Band 06 – € (D) 6,90 | € (A) 7,20
Ab dem 10. Juni 2026 bei altraverse als E-Book
- Aus der Zaubergilde verstoßen – Mein Neuanfang als königliche Hofmagierin, Band 05 – € (D) 3,99
- Blade & Bastard, Band 06 – € (D) 3,99
- Das Band der Unterwelt, Band 11 – € (D) 3,99
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 04 – € (D) 3,99
- Echt jetzt, Tamon?!, Band 09 – € (D) 3,99
- GACHIAKUTA, Band 17 – € (D) 3,99
- Goblin Slayer!, Band 17 – € (D) 3,99
- I don’t Hair – Um ein Haar perfekt, Einzelband – € (D) 4,99
- Ilustra – Mika und der Sonnenfresser, Band 01 – € (D) 7,99
- Mein Isekai-Leben – Mit der Hilfe von Schleimen zum mächtigsten Magier einer anderen Welt, Band 27 – € (D) 3,99
- Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 02 – € (D) 3,99
- Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 02 – € (D) 3,99
- Meine ganz besondere Hochzeit Light Novel, Band 08 – € (D) 6,99
- Meine Widergeburt als Schleim in einer anderen Welt – Das Leben im Land der Dämonen, Band 08 – € (D) 3,99
- Penelope – Das Böse ist dem Tod geweiht, Band 09 – € (D) 7,99
- Skip & Loafer, Band12- € (D) 5,99
- Solo Leveling: Ragnarok, Band 01 – € (D) 7,99
- Wiedergeburt in Maydare – Die bösartigste Hexe der Welt, Band 10 – € (D) 3,99
> Liste vom Mai.
Die Nachdrucke
- Der Sommer, in dem Hikaru starb, Band 02-04 und Band 06 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Die falsche Kurtisane – Heilerin am Kaiserhof, Band 03 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Koyo – Die exzentrische Ärztin des Mondblumenreichs, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Made in Abyss, Band 14 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Mein anhänglicher Dämonenkönig, Band 02 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Mein Leben als Moppelkatze – Wie ich auf Samtpfoten das Herz des Herzogs stahl, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Mein schrecklich süßer Schwarzmagier, Band 01 – € (D) 5,00 | € (A) 5,20
- Mein zuckersüßer Bad Boy, Band 01 – € (D) 7,00 | € (A) 7,20
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt Ultra, Band 01 – € (D) 6,00 | € (A) 6,20
- Wistoria – Zauberstab & Schwert, Band 05 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
Durch Verzögerung verschoben auf
Juli 2026
- Der Fluch des purpurnen Rauches, Band 02 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Collectors Edition, Band 02 – € (D) 30,00 | € (A) 30,90
- Dead Mount Death Play, Band 16 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Love Bullet, Band 01 – € (D) 10,00 | € (A) 10,30
- Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, Band 30 – € (D) 8,00 | € (A) 8,20
- Collectors Edition, Band 30 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40
- Requiem, Einzelband – € (D) 20,00 | € (A) 20,60
- Limited Edition mit Schuber, Einzelband – € (D) 40,00 | € (A) 41,10
- The SSS Ranker Returns, Band 01 – € (D) 16,00 | € (A) 16,40