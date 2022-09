Nicht verpassen! Die besten Nintendo Switch Games für Erwachsene

Da wird der Spieltrieb bei den Großen noch einmal geweckt, wenn die coolsten Games für die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Mit Bewegungssteuerung oder klassisch mit dem Controller bietet die Switch viel Freude allein oder mit den Freunden. Aber welche Games haben es eigentlich wirklich in sich? Nachfolgend die besten Trends, die niemand verpassen sollte.

The House of the Dead: Remake – Arcade erwacht zum Leben

Der alte Klassiker aus dem Arcade-Segment wurde mit moderner Steuerung und astreiner Grafik zum Leben erweckt. Das Gameplay hat sich nicht verändert, allerdings bietet der lokale Mehrspielermodus nun auch Fun für zwei Personen. Die Hauptaufgabe des Spielers ist die Steuerung des Fadenkreuzes, der Charakter bewegt sich von allein durch die Welt. Mutanten und Zombies lauern überall und müssen in diesem von Nintendo neu aufgelegten Klassiker besiegt werden. Keine leichte Aufgabe, denn die Gegner sind ziemlich resistent.

Zombie Army 4: Dead War – die Apokalypse ist nah

Wieder auferstandene Verbrecher? Das kann der Spieler von Zombie Army 4 natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Zwei Jahre dauerte es, bis nach der initialen Veröffentlichung für Computer, PS4 und Xbox One jetzt endlich auch die Switch-Variante ins Leben gefunden hat. Die aus den Gräber steigenden Untoten fordern den Spieler dabei richtig heraus. Anfangs hatten Fans Angst davor, dass die Switch das actiongeladene Spiel nicht schaffen würde. Die Anzahl der FPS und Bilder pro Sekunde ist aber völlig ausreichend, um spannenden Spielspaß zu bieten. Vier Kapitel stehen erwachsenen Zockern bereit, um Zombies in die Vergangenheit zurückzujagen.

The Four Kings Casino and Slots – Las Vegas auf der Mattscheibe

Einen Ausflug in die Welt der Casino-Games können Spieler bei The Four Kings Casino and Slots unternehmen. So wie die Platin Online Spielbank bietet auch dieses Nintendo Game Slots und jede Menge Nervenkitzel an. Ferner stehen auch Keno, Bingo, Baccarat, Blackjack und andere Games zur Verfügung. Das vollkommen kostenlose Spielerlebnis ermöglicht dem Spieler, durch verschiedene Aktionen im Game Chips zu verdienen. Tägliche Super-Slots und Gratis Bingo-Spiele vervollständigen das Erlebnis des Games. Durch die Übertragung auf den TV wird echtes Vegas-Feeling ins eigene Zuhause geholt.

Doom – der Shooter mit Gruselfaktor

Bei den besten Ego-Shootern aller Zeiten landet Doom auf Platz zwei und das nicht zu Unrecht. Das bildgewaltige Feuerwerk der Action konnte erstaunlich gut auf Nintendos Konsole umgesetzt werden. Jede Menge Dämonen warten auf den Spieler und müssen besiegt werden. Das Warten auf die Adaptierung für die Switch hat sich jedenfalls gelohnt. Wenngleich grafische Abstriche nötig waren, sind die Dämonenwellen klar zu erkennen und werden wunderbar auf dem Fernseher dargestellt. Für schwache Gemüter ist Doom aber ungeeignet, denn es wird stellenweise ziemlich gruselig. Am Ende schaffen es nur die Besten.

Inside – düster und beklemmend mit Storytelling

In eine düstere Umgebung wird der Spieler bei Inside versetzt. Die gut erzählte Vorgeschichte macht es einfach zu verstehen, worum es geht. Gespielt wird ein junger Mann im T-Shirt, der sich inmitten eines Waldes wiederfindet. Gejagt von Hunden und Menschen, die nichts Gutes im Sinn haben. Das Ziel besteht darin zu flüchten und Momente abzuwarten, wenn die Feinde wegschauen. Direkte Kämpfe gibt es nicht, der Spieler selbst kann nicht angreifen, aber verprügelt werden. Frustfreies Spielen ist dank der vielen Checkpoints garantiert, Inside ist so aufgebaut, dass auch Spielanfänger hier ein rundes Erlebnis haben und die Aufgaben bewältigen können.