Yamaha stellt WXA-70A und WXC-70A vor: Kompakte HiFi-Komponenten mit Streaming und YPAO

Yamaha erweitert sein HiFi-Portfolio um zwei kompakte Komponenten für moderne Audio-Setups. Mit dem WXA-70A und dem WXC-70A sollen klassischer HiFi-Klang, umfangreiche Streaming-Funktionen und eine einfache Integration in bestehende Systeme miteinander verbunden werden.

Während der WXA-70A als vollständiger Streaming-Verstärker direkt Lautsprecher antreiben kann, übernimmt der WXC-70A die Rolle eines Streaming-Vorverstärkers und richtet sich damit vor allem an Nutzer, die ihre bestehende HiFi-Anlage um moderne Netzwerkfunktionen erweitern möchten.

Beide Modelle setzen auf einen audiophilen ESS SABRE ES9039Q2M DAC, Yamahas PURE GROUND-Technologie und die automatische YPAO-Raumeinmessung. Die Markteinführung ist für November 2026 geplant.

Kompaktes Format, umfangreiche Ausstattung

Trotz ihrer vergleichsweise kompakten Abmessungen sollen WXA-70A und WXC-70A eine ausgewachsene HiFi-Lösung ermöglichen. Yamaha verspricht einen detailreichen und dynamischen Klang mit ausdrucksstarkem Bass, klarer Stereobühne und natürlicher Wiedergabe. Beide Komponenten sitzen in einem verstärkten Aluminium-Gehäuse. Eine integrierte Mittelstrebe und spezielle Dämpfungsmaterialien sollen unerwünschte Vibrationen reduzieren. Gleichzeitig wurde die Wärmeableitung auf einen zuverlässigen Dauerbetrieb ausgelegt.

Die Geräte lassen sich sowohl mit klassischen Quellen wie CD-Playern und Plattenspielern als auch mit modernen Streaming-Diensten und einem Fernseher kombinieren.

ESS-DAC und PURE GROUND

Für die digitale Signalverarbeitung kommt bei beiden Geräten ein ESS SABRE ES9039Q2M DAC zum Einsatz. Yamaha kombiniert diesen mit einer getrennten Führung von digitalen und analogen Schaltungen sowie einer entsprechend ausgelegten Stromversorgung. Ein Bestandteil des Konzepts ist Yamahas D.O.P.G.-Design (DAC on Pure Ground). Dabei soll eine besonders reine Masseumgebung dazu beitragen, auch feine Details des Audiosignals möglichst unverfälscht zu erhalten.

Darüber hinaus setzt Yamaha auf eine eigene Digitalarchitektur zur Reduzierung von Jitter. Das Signal wird vor der Verarbeitung im DAC per ASRC aufbereitet und anschließend über eine präzise interne Clock weitergegeben. Dadurch soll unter anderem eine bessere Instrumententrennung und Räumlichkeit erreicht werden. Das Konzept kommt laut Yamaha auch Quellen zugute, deren Taktsignal weniger konstant ist, etwa beim Fernsehton oder kabellosen Streaming.

WXA-70A: Streaming-Verstärker für passive Lautsprecher

Der WXA-70A ist die umfassendere Lösung der beiden Neuvorstellungen. Als vollständiger Streaming-Verstärker verfügt er über eine integrierte Class-D-Endstufe von ICEpower. Die Verstärkerleistung beträgt 70 Watt pro Kanal an 8 Ohm beziehungsweise 105 Watt pro Kanal an 4 Ohm. Damit können direkt Lautsprecher angeschlossen werden, ohne dass ein zusätzlicher Leistungsverstärker benötigt wird.

Darüber hinaus stehen unter anderem Anschlüsse für Plattenspieler und CD-Player sowie HDMI eARC zur Verfügung. Letzteres ermöglicht die direkte Einbindung eines Fernsehers in das HiFi-System.

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WXC-70A: Streaming für bestehende Anlagen

Der WXC-70A verfolgt einen anderen Ansatz. Als Streaming-Vorverstärker soll er bestehende HiFi-Anlagen um moderne Netzwerk- und Streaming-Funktionen erweitern. Das Gerät bietet vielseitige analoge und digitale Ausgänge und kann sowohl im Player- als auch im PreAmp-Modus betrieben werden. Auch hier sind Eingänge für klassische Quellen wie CD-Player und Plattenspieler sowie HDMI eARC vorhanden.

Wer bereits über eine hochwertige Endstufe oder einen Vollverstärker verfügt, kann den WXC-70A somit als zentrale Streaming- und Vorstufenkomponente in das vorhandene Setup integrieren.

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YPAO passt den Klang an den Raum an

Ein gemeinsames Ausstattungsmerkmal ist die automatische YPAO-Raumeinmessung (Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer). Über ein Messmikrofon analysiert das System die akustischen Eigenschaften des Hörraums und berücksichtigt dabei unter anderem Raumgröße, Wände und Lautsprecherpositionen.

Auf dieser Grundlage wird die Wiedergabe automatisch angepasst. Ziel ist eine möglichst ausgewogene Klangbühne, die besser auf die jeweiligen räumlichen Bedingungen abgestimmt ist.

Auch die Integration eines Fernsehers soll unkompliziert funktionieren. Über HDMI eARC genügt ein einziges Kabel, um den TV mit dem HiFi-System zu verbinden. Eine Dialogue-Level-Funktion soll dabei zusätzlich für eine bessere Sprachverständlichkeit sorgen.

Die Steuerung kann auf Wunsch sogar über die Fernbedienung des Fernsehers erfolgen.

MusicCast und zahlreiche Streaming-Dienste

Für die Bedienung der beiden Komponenten stellt Yamaha die MusicCast App zur Verfügung. Über Smartphone oder Tablet lassen sich Quellen auswählen, die Wiedergabe steuern und weitere MusicCast-Komponenten einbinden.

Dadurch können WXA-70A und WXC-70A auch Bestandteil eines Multiroom-Systems werden. Unterstützt werden unter anderem:

AirPlay 2

Google Cast

Spotify Connect

TIDAL Connect

Qobuz Connect

Roon Ready

Auch die Integration in Smart-Home-Umgebungen ist vorgesehen. Beide Geräte unterstützen den Control4-Standard und verfügen darüber hinaus über Möglichkeiten zur Systemintegration wie Web-Setup, IR-Eingang und 12V-Trigger.

WXA-70A und WXC-70A im Überblick

Yamaha WXA-70A Yamaha WXC-70A Gerätetyp Streaming-Verstärker Streaming-Vorverstärker Verstärker Class-D von ICEpower – Leistung 70 W x 2 bei 8 Ω / 105 W x 2 bei 4 Ω – DAC ESS SABRE ES9039Q2M ESS SABRE ES9039Q2M Raumeinmessung YPAO YPAO Streaming AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Ready AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, Qobuz Connect, Roon Ready HDMI HDMI eARC HDMI eARC Analoge Quellen Plattenspieler, CD-Player Plattenspieler, CD-Player Multiroom MusicCast MusicCast Smart Home Control4 Control4

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Yamaha-Komponenten sollen ab November 2026 im Handel erhältlich sein.

Yamaha WXA-70A: 1.399 Euro UVP

Yamaha WXC-70A: 999 Euro UVP

Mit dem WXA-70A und WXC-70A richtet sich Yamaha an unterschiedliche HiFi-Szenarien: Während der WXA-70A als kompakte Komplettlösung inklusive Verstärker gedacht ist, eignet sich der WXC-70A für Nutzer, die eine bestehende Anlage um Streaming, Netzwerkfunktionen und moderne Anschlüsse erweitern möchten.