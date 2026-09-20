Honkai: Star Rail – Version 4.6 „Tanz mit der Bestie vor Mondaufgang“ erscheint am 28. September

HoYoverse hat die nächste große Version von Honkai: Star Rail angekündigt. Version 4.6 trägt den Titel „Tanz mit der Bestie vor Mondaufgang“ und erscheint am 28. September 2026. Im Mittelpunkt steht die Enthüllung von Nihilux‘ wahrer Identität sowie eine neue Verschwörung rund um das Institut für Biowissenschaften in Astropolis.

Nachdem Nihilux am Ende der vergangenen Geschichte ihre Identität als Aha, das Äon des Hochgefühls, offenbart hat, begibt sie sich gemeinsam mit Pearl und dem Trailblazer zum Institut für Biowissenschaften. Dort soll die Wahrheit hinter der gefährlichen Verschwörung um die „Hülle als Waffe“ aufgedeckt werden.

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Neue Geschichte führt nach Astropolis

Das Institut für Biowissenschaften gilt als Ursprung aller Imagenaes in Astropolis und wurde unter der Leitung von Yabuli, der Leiterin der Technologie-Abteilung der IFK, errichtet. Yabuli verfolgt inzwischen den gefährlichen Plan, die „Hülle als Waffe“ einzusetzen. Dabei nimmt sie offenbar das Leben der Bewohner von Planarcadia in Kauf.

Darüber hinaus steht Yabuli im Verdacht, Verbindungen zu einer mysteriösen Fraktion in Astropolis zu unterhalten, die sich der Gier verschrieben hat. Um die Bedrohung zu untersuchen, plant Pearl eine verdeckte Operation. Unter dem Vorwand, Leviathan-Essenz zu bergen, sollen Kuchiba und Ashveil in das Institut für Biowissenschaften eindringen. Gemeinsam mit dem Trailblazer und Nihilux soll die Verschwörung schließlich aufgedeckt und gestoppt werden.

Pearl wird spielbar

Mit Version 4.6 wird Pearl als neue spielbare 5-Sterne-Figur des Typs Eis auf dem Pfad des Hochgefühls eingeführt. Die CEO von Planarcadia ist für ihre enorme Rechenleistung und ihre rationalen Entscheidungen bekannt. Als die Bedrohung durch die Gier eskalierte, veranlasste Pearl die Evakuierung der Bewohner von Planarcadia an Bord des Astralexpresses. Sie selbst blieb zurück, um das Ritual der Bannung in die Leinwand zu überwachen.

Auch im Kampf spiegelt sich Pearls Verständnis von Kunst wider. Sie kann ihre eigene „Verdiente Leistung“ einsetzen, um einen Teil des Schadens für alle Verbündeten abzuwehren. Zusätzlich kann Pearl in den Status „Deep Learning“ wechseln und die Kampfdaten eines bestimmten Teammitglieds analysieren. Auf Grundlage dieser Daten erhält Pearl einen verstärkten Angriff. Handelt es sich bei dem untersuchten Teammitglied um eine Figur auf dem Pfad des Hochgefühls, verursacht der verstärkte Angriff zusätzlichen Hochgefühl-SCH.

Besteht das gesamte Team aus Figuren des Pfades des Hochgefühls, erhält das entsprechende Teammitglied außerdem eine zusätzliche Runde sowie zusätzliche Lachpunkte und Verdiente Leistung.

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Neue und zurückkehrende Charaktere

Figur Rarität Status Pearl 5 Sterne Neu Evanescia 5 Sterne Rückkehr in der ersten Hälfte Mortenax Blade 5 Sterne Rückkehr in der zweiten Hälfte

Während Version 4.6 besteht außerdem eine erhöhte Chance, die limitierte 5-Sterne-Figur Pearl sowie den limitierten 5-Sterne-Lichtkegel „Farben für morgen“ zu erhalten. Evanescia kehrt in der ersten Hälfte der Version zurück. In der zweiten Hälfte folgt die Rückkehr von Mortenax Blade.

Neue Aktionen und Spielmodi

Version 4.6 bringt neben der neuen Geschichte auch mehrere Aktionen und Spielmodi mit sich. Bei „Liebe, Geister und Roboter“ unterstützt der Trailblazer den wiederbelebten Skott beim Aufbau einer Mechatron-Werkstatt. Durch den Zusammenbau und Verkauf verschiedener Mechatrons soll die Werkstatt Schritt für Schritt zu einem Fünf-Sterne-Projekt ausgebaut werden. Parallel dazu startet mit „Interastrales Friedensfest: One Take“ eine neue Kampf-Reality-Show-Aktion.

Mit „Astral-Imagea“ feiert außerdem ein neuer Spielmodus sein Debüt. Der Trailblazer kann mehrere Astral-Imageas als Begleiter für seine Abenteuer erhalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich im Mehrspielermodus mit Freunden zusammenzutun und an der Herausforderung „Astrale Rempelrobben!“ teilzunehmen.

Neue Outfits

Auch für Fans kosmetischer Inhalte gibt es in Version 4.6 neue Optionen. Hyacines neues Outfit „Wolkenwärme“ und Evanescias Outfit „Mondblüte“ werden gemeinsam im Modeschaufenster erhältlich sein.

Honkai: Star Rail trifft auf Razer

HoYoverse hat zudem eine neue Zusammenarbeit zwischen Honkai: Star Rail und Razer angekündigt. Die Kooperation umfasst mehrere Gaming-Produkte im Design von Silberwolf St. 999.

Produkt Thema Gaming-Stuhl Silberwolf St. 999 Tastatur Silberwolf St. 999 Maus Silberwolf St. 999 Headset Silberwolf St. 999

Die Produkte sollen weltweit in mehreren Regionen zeitgleich auf den Markt kommen. Weitere Informationen zur Kooperation sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Honkai: Star Rail × Zenless Zone Zero

Darüber hinaus wurden erste Kollaborationsfiguren der angekündigten Zusammenarbeit zwischen Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero enthüllt. Ellen und Astra Yao aus der Welt von Zenless Zone Zero sollen in Version 4.8 in das galaktische Abenteuer von Honkai: Star Rail eintreten.

Version 4.6 im Überblick

Inhalt Details Version 4.6 „Tanz mit der Bestie vor Mondaufgang“ Release 28. September 2026 Neue 5-Sterne-Figur Pearl – Eis, Pfad des Hochgefühls Neuer Lichtkegel „Farben für morgen“ Rückkehr Evanescia und Mortenax Blade Neue Aktion „Liebe, Geister und Roboter“ Neue Kampfaktion „Interastrales Friedensfest: One Take“ Neuer Spielmodus „Astral-Imagea“ Neue Outfits Hyacine „Wolkenwärme“ und Evanescia „Mondblüte“ Razer-Kollaboration Gaming-Stuhl, Tastatur, Maus und Headset Ausblick auf Version 4.8 Ellen und Astra Yao aus Zenless Zone Zero

Honkai: Star Rail

Honkai: Star Rail ist ein kostenlos spielbares Rollenspiel von HoYoverse und derzeit für PC, iOS, Android, Epic Games Store und PlayStation 5 erhältlich. Laut HoYoverse wurde das Spiel plattformübergreifend bereits mehr als 150 Millionen Mal heruntergeladen.

Seit dem ursprünglichen Release im Jahr 2023 wurde Honkai: Star Rail unter anderem von Apple als iPhone Game of the Year im App Store, von Google Play als Best Game und bei den The Game Awards als Best Mobile Game ausgezeichnet.

Version 4.6 „Tanz mit der Bestie vor Mondaufgang“ erscheint am 28. September 2026.