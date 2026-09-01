LEGO Harry Potter Collection erscheint im Oktober für Nintendo Switch 2

Warner Bros. Games, TT Games und The LEGO Group bringen die komplette LEGO Harry Potter Collection auf die Nintendo Switch 2. Die Sammlung erscheint am 16. Oktober 2026 und kann ab sofort vorbestellt werden. Die Collection wurde im Rahmen des „Back to Hogwarts“-Showcases angekündigt und enthält beide bisher veröffentlichten LEGO-Harry-Potter-Spiele. Für 49,99 Euro bekommen Spielerinnen und Spieler damit LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 sowie LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7 in einem Paket.

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Acht Filme als LEGO-Abenteuer

LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 deckt die ersten vier Filme der Reihe ab. Damit erleben wir Harrys Ankunft in Hogwarts und seine ersten Abenteuer in LEGO-Form. Enthalten sind Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Askaban sowie Harry Potter und der Feuerkelch.

Mit LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7 geht es anschließend in die letzten vier Filme. Dazu gehören Harry Potter und der Orden des Phönix, Harry Potter und der Halbblutprinz sowie Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und 2.

Damit umfasst die Sammlung die komplette Filmreihe und führt vom ersten Besuch in Hogwarts bis zum finalen Duell zwischen Harry und Lord Voldemort.

Zaubern, Erkunden und Sammeln

Wie man es von den LEGO-Videospielen gewohnt ist, wird die Welt von Harry Potter mit einer gehörigen Portion Humor präsentiert. Spielerinnen und Spieler können Hogwarts erkunden, Geheimnisse entdecken, Zaubersprüche erlernen und Zaubertränke brauen.

Dazu kommt eine große Auswahl an bekannten Charakteren aus dem Harry-Potter-Universum. Die verschiedenen Figuren und ihre Fähigkeiten sind dabei ein wichtiger Bestandteil des Gameplays und ermöglichen es, unterschiedliche Bereiche der Spielwelt zu erkunden.

Alle DLCs inklusive

Die Collection enthält außerdem alle zuvor veröffentlichten DLCs. Dazu gehören unter anderem zusätzliche Charaktere wie Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin. Auch alternative Versionen bekannter Figuren wie Harry im Weihnachtsball-Outfit, Luna mit Löwenkopf oder Ron als Ghul sind enthalten.

Darüber hinaus gibt es ein zusätzliches Zauberspruch-Paket mit Cantis, Densaugeo, Entlifors, Melofors und Tentaclifors.

Für Nintendo Switch 2 optimiert

Die Nintendo-Switch-2-Version der LEGO Harry Potter Collection erscheint sowohl digital als auch physisch. Die physische Ausgabe enthält beide Spiele auf einer Software-Key-Card.

Entwickelt wurden die beiden Spiele ursprünglich von TT Games. Die Umsetzung für Nintendo Switch 2 übernehmen Double Eleven und Cast Iron Games, während Warner Bros. Games als Publisher fungiert.

Release und Preis

Die LEGO Harry Potter Collection erscheint am 16. Oktober 2026 für Nintendo Switch 2. Der Preis liegt bei 49,99 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Damit erhalten Switch-2-Spieler gleich zwei umfangreiche LEGO-Abenteuer, die zusammen alle acht Harry-Potter-Filme abdecken, inklusive der bereits veröffentlichten Zusatzinhalte.