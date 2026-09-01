JSAUX startet VOIDJOY: Neue Gaming-Controller zur IFA 2026 vorgestellt

JSAUX GAMING erweitert sein Portfolio um eine neue Marke für Gaming-Controller und Zubehör. Unter dem Namen VOIDJOY bringt das Unternehmen zum Start zwei neue Produkte auf den Markt: den tragbaren VOIDJOY SkyLark S1 Pro sowie den VOIDJOY Elite Extender für den Nintendo Switch Pro Controller.

Beide Produkte sind ab sofort über die offizielle JSAUX-Website erhältlich. Gleichzeitig wird VOIDJOY erstmals auf der IFA 2026 in Berlin präsentiert. Dort will JSAUX neben den beiden bereits verfügbaren Produkten auch einen Ausblick auf einen kommenden modularen PC-Controller geben.

VOIDJOY SkyLark S1 Pro: Kompakter Controller für mehrere Plattformen

Der VOIDJOY SkyLark S1 Pro richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die einen möglichst flexiblen Controller für unterschiedliche Plattformen suchen. Für die Verbindung stehen 2,4 GHz, Bluetooth und USB-C zur Verfügung.

Im Inneren kommen TMR-Sticks mit magnetischer Sensorik zum Einsatz. Die beiden Analogsticks sind etwas tiefer in das Gehäuse eingelassen. Dadurch soll der Controller kompakter bleiben und sich leichter transportieren beziehungsweise in einer Tasche verstauen lassen.

Eine weitere Besonderheit sind die optischen Trigger mit zwei Modi. Im Analog-Modus steht der komplette Auslöseweg für eine druckabhängige Eingabe zur Verfügung, was beispielsweise bei Renn- und Simulationsspielen interessant ist. Der Quick Mode verkürzt dagegen den Auslöseweg und soll dadurch bei Shootern und Actionspielen besonders schnelle Eingaben ermöglichen. Zwischen den beiden Modi kann direkt über eine eigene Taste gewechselt werden.

Ein Empfänger für zwei Controller

Interessant für Besitzer mehrerer S1-Pro-Controller ist auch der mitgelieferte 2,4-GHz-Empfänger. Über diesen können bis zu zwei S1-Pro-Controller verbunden werden. Ein Wechsel zwischen den Controllern ist damit möglich, ohne den Empfänger jedes Mal austauschen zu müssen.

Für die weitere Konfiguration kommt KeyLinker zum Einsatz. Über die Software lassen sich unter anderem Tasten neu belegen, Stick- und Trigger-Einstellungen anpassen, Makros konfigurieren und Firmware-Updates installieren.

Der SkyLark S1 Pro unterstützt Windows, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, SteamOS, Android und Apple-Geräte. Nicht unterstützt werden dagegen PlayStation 5 und Xbox-Konsolen.

Elite Extender erweitert den Switch Pro Controller

Mit dem VOIDJOY Elite Extender verfolgt JSAUX einen anderen Ansatz. Statt einen komplett neuen Controller zu verwenden, wird das Zubehör direkt am Nintendo Switch Pro Controller befestigt. Dafür muss der originale Controller weder zerlegt noch verändert werden. Das bekannte Layout und die gewohnte Griffform bleiben erhalten, während zusätzliche Bedienelemente hinzukommen.

Dazu gehören P1- und P2-Tasten auf der Rückseite sowie abnehmbare Linear-Trigger. Die zusätzlichen Tasten sollen häufig benötigte Aktionen schneller erreichbar machen. Die Trigger können dagegen je nach Spiel und persönlicher Vorliebe angebracht oder entfernt werden und bieten eine analoge Eingabemöglichkeit für unterstützte Spiele, unter anderem Rennspiele.

1.800-mAh-Akku und weitere Anpassungsmöglichkeiten

Der Elite Extender besitzt außerdem einen integrierten 1.800-mAh-Akku, der längere Spielsessions ermöglichen und den Einsatz unterwegs unterstützen soll.

Auch hier dient KeyLinker zur Konfiguration. Neben der Tastenbelegung lassen sich Makros und Turbo-Funktionen einrichten. Unterstützte Einstellungen für Sticks und Trigger können ebenfalls angepasst werden.

Neuer PC-Controller bereits in Planung

Mit den beiden Produkten soll es für VOIDJOY allerdings nicht getan sein. Auf der IFA 2026 wird JSAUX erstmals einen kommenden PC-Controller mit modularem Aufbau zeigen.

Der Controller soll stärker auf eine flexible Anpassung der Bedienelemente ausgelegt sein. Die Veröffentlichung ist noch für 2026 geplant. Weitere technische Details will JSAUX zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

VOIDJOY auf der IFA 2026

Wer sich die neuen Produkte selbst ansehen möchte, bekommt dazu bereits in wenigen Tagen Gelegenheit. JSAUX GAMING präsentiert VOIDJOY auf der IFA 2026 in Berlin.

Datum: 4. bis 8. September 2026

Ort: Messe Berlin

Stand: H7.2b-117

Neben den neuen VOIDJOY-Produkten zeigt JSAUX dort auch seine Steam-Machine-Faceplates. Weitere Informationen dazu sollen separat folgen.

Preise und Verfügbarkeit

Der VOIDJOY SkyLark S1 Pro Portable Controller ist ab dem 1. September 2026 für 49,99 US-Dollar erhältlich. Der VOIDJOY Elite Extender für den Switch Pro Controller kostet 39,99 US-Dollar.

Beide Produkte werden zunächst über die offizielle JSAUX-Website angeboten. Eine Verfügbarkeit in der EU ist zum Marktstart nicht geplant.

Damit startet JSAUX mit zwei unterschiedlichen Ansätzen in den Controller-Markt: Der SkyLark S1 Pro soll als kompakter und vielseitiger Controller mehrere Plattformen abdecken, während der Elite Extender den bestehenden Switch-Pro-Controller um zusätzliche Bedienelemente und Funktionen erweitert.