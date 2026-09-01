Asetek Racing macht aus dem Lenkrad eine virtuelle Button Box

Asetek Racing erweitert RaceHub mit Version 4.5 um eine ungewöhnliche Funktion für Sim-Racing-Fans. Die neue Virtual Button Box bringt bis zu sechs frei belegbare virtuelle Tasten direkt auf das Display des Lenkrads und soll damit eine separate physische Button Box zumindest teilweise überflüssig machen.

Die Funktion ist ab sofort Bestandteil von RaceHub 4.5 und erfordert keinen zusätzlichen Kauf. Unterstützt werden die Lenkräder Forte Formula Pro und Invicta Formula Pro.

Sechs virtuelle Tasten direkt im Lenkrad

Im Mittelpunkt steht das 4,3 Zoll große RaceView-Display in der Mitte des Lenkrads. Der Bildschirm arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz und dient neben der Anzeige von Telemetriedaten nun auch als virtuelle Button Box. Mit einem einfachen Wisch können bis zu sechs virtuelle Tasten eingeblendet werden. Welche Funktionen auf den Tasten liegen, können die Fahrer selbst festlegen. Denkbar sind beispielsweise Befehle für Boxenstopps, Voice Chat, Streaming-Szenen oder andere häufig benötigte Aktionen. Jede Taste lässt sich zudem individuell beschriften. Dadurch soll auf einen Blick erkennbar sein, welche Funktion sich hinter dem jeweiligen Button verbirgt.

Die Button Box verschwindet wieder

Eine Besonderheit des Systems ist, dass die virtuelle Button Box nicht dauerhaft auf dem Display eingeblendet bleibt. Nach der Verwendung wird das Overlay automatisch wieder ausgeblendet.

Damit möchte Asetek verhindern, dass die zusätzlichen Bedienelemente wichtige Telemetriedaten verdecken. Während des Rennens bleibt der zentrale Bildschirm somit weiterhin für die wichtigen Informationen verfügbar und wird nur bei Bedarf zur zusätzlichen Eingabeschnittstelle.

Keine zusätzliche Hardware notwendig

Der vielleicht interessanteste Aspekt der neuen Funktion: Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt. Wer bereits eines der kompatiblen Formula-Pro-Lenkräder besitzt, erhält die virtuelle Button Box über ein kostenloses Update. Nach der Installation von RaceHub 4.5 wird das Update von der Software angeboten. Die angeschlossenen Geräte können anschließend im Hintergrund aktualisiert werden.

Damit entfallen nicht nur die Kosten für eine zusätzliche Button Box. Auch ein weiterer Montagepunkt am Rig sowie zusätzliche Kabel fallen weg. Gerade bei aufgeräumten Sim-Racing-Setups dürfte das interessant sein.

Individuell belegbar

Die Konfiguration erfolgt über RaceHub beziehungsweise die dazugehörige Software. Die virtuellen Tasten können mit den gewünschten Funktionen belegt und entsprechend beschriftet werden.

Damit lässt sich die Oberfläche an unterschiedliche Rennsimulationen und persönliche Vorlieben anpassen. Während eines Rennens können so beispielsweise Boxenfunktionen oder andere Befehle direkt über das Lenkrad ausgelöst werden, ohne eine separate Hardware-Taste suchen zu müssen.

„Warum Geld für eine physische Button Box ausgeben, wenn man bereits eine direkt vor sich auf dem Lenkrad hat? Mit RaceHub 4.5 machen wir den Touchscreen unserer Formula Pro Lenkräder noch vielseitiger und stellen die neue Virtual Button Box kostenlos zur Verfügung.“, Asetek-Racing-Gründer und CEO André Sloth Eriksen.

RaceHub 4.5 ab sofort verfügbar

Die neue Virtual Button Box ist Bestandteil von RaceHub 4.5 und kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Funktion steht für das Forte Formula Pro und Invicta Formula Pro zur Verfügung.

Damit verfolgt Asetek einen interessanten Ansatz: Statt weitere Hardware an das ohnehin schon vollgepackte Sim-Racing-Rig zu hängen, werden vorhandene Funktionen des Lenkrad-Displays erweitert. Für Nutzer der kompatiblen Formula-Pro-Lenkräder gibt es dadurch zusätzliche Eingabemöglichkeiten, ohne dass dafür ein weiterer Kauf notwendig ist.