ACE COMBAT 8: Wings of Theve zeigt umfangreiche Online-Modi im neuen Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe hat einen neuen Trailer zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht die Einzelspieler-Kampagne, sondern die umfangreichen Online-Funktionen des kommenden Luftkampfspiels. Neben verschiedenen Multiplayer-Modi gibt es ein eigenes Fortschrittssystem, Cross-Play und eine virtuelle Air Base, die als zentrale Online-Lobby dient.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Besitzer der Deluxe Edition dürfen bereits ab dem 29. September starten.

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Bis zu 100 Piloten auf einer Air Base

Eine Besonderheit des Online-Modus ist die virtuelle Air Base. Sie fungiert als zentrale Lobby und kann bis zu 100 Spielerinnen und Spieler aus aller Welt beherbergen.

Hier können sich Pilotinnen und Piloten treffen, miteinander chatten und ihre nächsten Einsätze vorbereiten. Von der Air Base aus lässt sich das Matchmaking starten oder direkt zu verschiedenen Missionen aufbrechen. Wer gerade keine Lust auf einen Einsatz hat, kann sich auch einfach in der Lobby aufhalten.

Für etwas Abwechslung sorgt dabei unter anderem eine virtuelle Spielhalle mit klassischen Bandai-Namco-Arcade-Spielen. Über eine Jukebox lassen sich außerdem bekannte Soundtracks aus früheren ACE-COMBAT-Teilen anhören.

Eigenes Fortschrittssystem und Cross-Play

Der Online-Modus verfügt über ein eigenständiges Fortschrittssystem und separate Speicherdaten. Der Fortschritt im Multiplayer ist damit unabhängig von der Kampagne. Gleichzeitig können Spieler unabhängig von ihrer Plattform gegeneinander antreten. Dank Cross-Play treffen PC-, PlayStation-5- und Xbox-Series-Spieler aufeinander.

Zu Beginn erstellen wir einen eigenen Avatar, der im weiteren Verlauf individuell angepasst werden kann. Durch freigeschaltete Belohnungen und kosmetische Gegenstände lässt sich das persönliche Erscheinungsbild nach und nach verändern.

Zwei zentrale Multiplayer-Modi

Für die regulären Online-Gefechte stehen zwei zentrale Spielmodi zur Verfügung.

Co-Op Assault

Bei Co-Op Assault steht PvE-Gameplay im Mittelpunkt. Zwei Teams mit jeweils vier Personen treten an und versuchen, in Missionen mit unterschiedlichen Gegnern und Aufgaben möglichst viele Punkte zu sammeln.

Damit steht hier vor allem das gemeinsame Vorgehen gegen computergesteuerte Gegner im Vordergrund. Die verschiedenen Missionsziele sollen dabei für Abwechslung innerhalb der Luftschlachten sorgen.

Co-Op Warfare

Deutlich kompetitiver geht es bei Co-Op Warfare zu. Hier treffen zwei Viererteams aufeinander und müssen gleichzeitig gegen NPC-Einheiten kämpfen. Der Modus verbindet damit PvP- und PvE-Elemente.

Eine wichtige Rolle spielen dabei die Mechaniken „Threat Level“ und „Aces“. Am Ende entscheidet die Gesamtpunktzahl darüber, welches Team den Sieg davonträgt. Das erfolgreiche Team erhält zusätzlich entsprechende Belohnungen.

Wenn der Luftraum plötzlich brennt

Neben den regulären Modi sollen im Verlauf des Spiels auch zeitlich begrenzte Notfallmissionen verfügbar werden. Diese bringen besondere Herausforderungen in den Online-Modus. Bei den Scramble-Missionen tritt ein Viererteam gegen ein besonders gefährliches NPC-Luftgeschwader an. Hier steht damit die gemeinsame Bewältigung eines besonders anspruchsvollen Luftkampfes im Mittelpunkt.

Noch größer fällt die Herausforderung bei den Emergency-Sortie-Missionen aus. Acht Piloten treten gemeinsam gegen ikonische kolossale Waffen aus der Geschichte der ACE-COMBAT-Reihe an.

Einige dieser Missionen ermöglichen es sogar, bekannte Bosskämpfe aus früheren Teilen der Serie erneut zu erleben. Für langjährige Fans dürfte gerade dieser Punkt interessant sein.

Zeitlich begrenzte PvP-Events

Auch für Freunde klassischer Spieler-gegen-Spieler-Gefechte soll regelmäßig für Abwechslung gesorgt werden. Zeitlich begrenzte PvP-Events bieten unter anderem 4-gegen-4-Teamkämpfe sowie Deathmatches mit insgesamt acht Teilnehmern.

Damit soll der Online-Modus nicht ausschließlich aus den dauerhaft verfügbaren Spielvarianten bestehen, sondern regelmäßig um besondere Veranstaltungen ergänzt werden.

Mehr als nur eine Lobby

Die Air Base soll allerdings nicht lediglich ein Menü mit schöner Kulisse darstellen. Neben Matchmaking und Einsätzen gibt es verschiedene Möglichkeiten, dort Zeit zu verbringen.

Spieler können beispielsweise mit anderen Pilotinnen und Piloten über den Chat kommunizieren oder gemeinsam am Militärtrainingsmodus teilnehmen. Hier können bis zu fünf Personen gemeinsam unterwegs sein.

Außerdem gibt es die bereits erwähnte Spielhalle und Jukebox. Damit soll die Air Base einen sozialen Mittelpunkt des Online-Modus bilden, anstatt die Spieler lediglich möglichst schnell in das nächste Match zu schicken.

Neue Air Bases freischalten

Auch die Air Base selbst ist Teil des Fortschritts. Mit zunehmendem Spielfortschritt lassen sich Tore zu weiteren Air Bases freischalten. Diese dienen ebenfalls als eigenständige Lobbys für den Online-Modus.

Damit wird der Fortschritt nicht nur über neue Ausrüstung und Gegenstände sichtbar, sondern auch über die verfügbaren Bereiche innerhalb des Online-Erlebnisses.

Eigener Shop für die Piloten

Die während der Missionen verdiente Ingame-Währung kann im Versorgungsladen beziehungsweise im ACE COMBAT STORE ausgegeben werden.

Zum Angebot gehören unter anderem neue Flugzeuge, kosmetische Anpassungen, spezielle Ingame-Boosts und weitere Gegenstände. Der eigene Fortschritt wird damit direkt mit Möglichkeiten zur Individualisierung und Verbesserung des eigenen Online-Setups verbunden.

Besitzer des ACE PASS können zudem ihren Fortschritt durch das Spielen des Online-Modus vorantreiben.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE – Release

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint am 2. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Wer die Deluxe Edition besitzt, erhält bereits ab dem 29. September Early Access.

Mit Cross-Play, verschiedenen PvE-, PvP- und PvPvE-Modi, zeitlich begrenzten Events sowie einer als soziale Lobby konzipierten Air Base scheint Bandai Namco den Online-Modus deutlich umfangreicher aufzustellen als eine reine Ansammlung klassischer Multiplayer-Matches.