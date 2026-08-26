Worms kehrt mit zwei neuen Spielen zurück

Die Würmer sind zurück: Team17 hat anlässlich der gamescom 2026 gleich zwei neue Spiele aus der traditionsreichen Worms-Reihe angekündigt. Neben dem taktischen Spin-off Worms: Galactic Tactics befindet sich bei Absolutely Games, den Entwicklern von Classified: France ’44, auch ein neues, bislang schlicht Worms genanntes Spiel in Entwicklung.

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Worms: Galactic Tactics erscheint 2027

Worms: Galactic Tactics soll 2027 für PC und Konsolen erscheinen und verbindet die bekannten rundenbasierten Gefechte der Reihe mit einer 3D-Roguelike-Struktur. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Galactic Gauntlet, die zu Ehren des selbstverliebten Herrschers Emperor Flugg veranstaltet wird.

Spieler stellen dabei ein Team aus drei Würmern zusammen. Jeder Wurm verfügt über eine individuelle Ausrüstung und kann auf das gewohnt absurde Waffenarsenal der Reihe zurückgreifen. Dazu gehören unter anderem Exploding Sheep, Cosmic Donkeys und die Holy Hand Grenade.

Die Gefechte setzen erneut auf zerstörbare Umgebungen und taktische Entscheidungen. Gleichzeitig sorgen die Roguelike-Elemente für zusätzliche Abwechslung: Während der einzelnen Durchläufe lassen sich neue offensive und defensive Modifikationen für Waffen und Ausrüstung freischalten.

Mods sollen für mehr taktische Tiefe sorgen

Die verschiedenen Modifikationen können den Ausgang eines Gefechts maßgeblich beeinflussen. So kann beispielsweise der Power Stripper dafür sorgen, dass kritische Treffer die Rüstung von Gegnern stärker beschädigen. Der seltene Hot Rocket wiederum setzt das Gelände in Brand.

Durch solche Upgrades sollen sich die einzelnen Runs deutlich voneinander unterscheiden. Zusätzlich können dauerhafte Verbesserungen freigeschaltet werden, sodass die Würmer im Verlauf des Spiels immer besser auf die Herausforderungen der Galactic Gauntlet vorbereitet sind.

Trotz der neuen Struktur soll Worms: Galactic Tactics eindeutig als Worms-Spiel erkennbar bleiben. Der typische Slapstick-Humor, die zerstörbare Umgebung und das chaotische Waffenarsenal bilden weiterhin die Grundlage des Spiels.

Auch klassisches Worms kehrt zurück

Noch spannender für Fans der klassischen Reihe dürfte jedoch die zweite Ankündigung sein. Absolutely Games arbeitet ebenfalls an einem neuen Spiel, das derzeit schlicht Worms heißt.

Dabei soll es sich um eine modernisierte Version des klassischen Worms-Erlebnisses handeln, das die Reihe seit mehr als 30 Jahren prägt. Konkrete Details zu Gameplay, Plattformen oder einem Erscheinungstermin hat Team17 allerdings noch nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Damit stehen Worms-Fans gleich zwei neue Spiele bevor: Worms: Galactic Tactics wagt sich mit Roguelike- und RPG-Elementen in eine neue Richtung, während das zweite Projekt die klassische Formel der Serie modernisieren soll.

Worms: Galactic Tactics erscheint 2027 für PC und Konsolen. Einen Veröffentlichungstermin für das neue klassische Worms gibt es bislang nicht.