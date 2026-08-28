VITURE und S-GAME haben mit den Phantom Beast XR Glasses eine besondere Hardware-Kollaboration zu Phantom Blade Zero vorgestellt. Die exklusiven XR-Brillen verbinden die düstere Kungfupunk-Ästhetik des kommenden Action-RPGs mit VITUREs aktueller Display- und XR-Technologie. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, der Verkaufsstart erfolgt am 29. Oktober 2026, passend zum Release von Phantom Blade Zero.

Im Rahmen der Ausstellung „Worlds of Play: The Game Art Exhibition“ in Köln haben VITURE und S-GAME ihre gemeinsame Hardware-Kollaboration offiziell vorgestellt. Die VITURE x Phantom Blade Zero: Phantom Beast XR Glasses basieren technisch auf VITUREs aktueller Beast-Serie, erhalten für die Zusammenarbeit mit S-GAME jedoch ein umfangreich überarbeitetes Design.

Das Ergebnis soll nicht nur Fans des Spiels ansprechen, sondern gleichzeitig eine hochwertige XR-Lösung für Gaming und Multimedia darstellen. VITURE setzt dabei auf ein großes virtuelles Display, hohe Bildwiederholrate, 3DoF-Tracking und räumlichen Klang.

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Kungfupunk trifft auf XR-Technologie

Phantom Blade Zero kombiniert klassische chinesische Wuxia-Kampfkunst mit einer düsteren Punk-Fantasy-Welt. S-GAME bezeichnet diesen Stil als „Kungfupunk“, und genau diese Mischung soll sich bei den Phantom Beast XR Glasses bis ins kleinste Detail wiederfinden.

Die Brille verfügt über exklusive Grafiken, Gravuren und Symbole aus dem Universum von Phantom Blade Zero. Besonders auffällig sind die metallischen Elemente an den Bügeln. Sie wurden von der Waffe des Protagonisten Soul inspiriert und stellen den Moment dar, in dem seine Klinge gerade aus der Scheide gezogen wird. Auch das Zubehör wurde speziell für die Kooperation gestaltet. Zum Lieferumfang gehört unter anderem ein abnehmbares Band mit traditionellen Wuxia-Mustern und martialisch inspirierten Ornamenten.

„Wir wollten mehr tun, als einfach ein Logo auf ein Produkt zu setzen“, erklärt VITURE-Gründer David Jiang. Die Phantom Beast sollen laut ihm vielmehr eine Möglichkeit bieten, die Welt von Phantom Blade Zero auch außerhalb des Spiels zu erleben.

Für S-GAME-Gründer und Game Director Soulframe ist insbesondere die Kombination aus XR-Technologie und der cineastischen Inszenierung von Phantom Blade Zero interessant. XR könne seiner Einschätzung nach eine neue Bühne für AAA-Spiele darstellen.

Ein Case wie eine Waffe

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Verpackung beziehungsweise dem Aufbewahrungscase der Phantom Beast. Das dreieckige Case ist mit strukturiertem schwarzem Leder ummantelt und lässt sich wie eine Klinge aus einer Scheide herausziehen. Im Inneren wartet ein tiefroter Einsatz, in dem die XR-Brille präsentiert wird. Ein rotes Band führt aus dem Inneren heraus. Auf einer Seite befindet sich ein tief eingeprägtes Siegel aus der Welt von Phantom Blade Zero, während die Lederhülle das gemeinsame VITURE × Phantom Blade Zero Ø-Logo trägt. Damit soll das Case im geschlossenen Zustand wie ein mystisches Relikt wirken. Beim Öffnen wird die Phantom Beast dagegen wie eine Waffe für den bevorstehenden Einsatz präsentiert.

Collector’s Edition mit exklusiven Extras

VITURE richtet die Phantom Beast ausdrücklich auch an Sammler. Neben den XR-Brillen und dem speziell gestalteten Case enthält das Paket mehrere exklusive Phantom Blade Zero-Gegenstände.

Dazu gehören:

eine 12,5 cm große Replik der Mó Sanguine-Klinge

ein Game-Art-Karten-Set

ein Stickerbogen

ein speziell gestaltetes Brillenputztuch

Die Verpackung selbst ist ebenfalls als Sammlerstück ausgelegt und kann als Präsentationsbox verwendet werden. Das Artwork zeigt Soul mit gezogener beziehungsweise zum Kampf bereiter Klinge, während Flammen die Gebäude der Wulin-Welt im Hintergrund umgeben.

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Wer die Phantom Beast bis einschließlich 5. November 2026 vorbestellt oder kauft, erhält außerdem eine weitere exklusive Beigabe: eine Sammelkarte beziehungsweise Spielweltkarte von Phantom Blade Zero. Die Karte ist als Schriftrolle gestaltet und verfügt über zwei Rollen.

Virtueller 174-Zoll-Bildschirm

Technisch basiert die Phantom Beast auf VITUREs aktueller Beast-Plattform. Herzstück ist ein prismatisches optisches System in Kombination mit aktuellen Sony Micro-OLED-Panels mit 0,68 Zoll. VITURE spricht vom größten virtuellen Bildschirm im Consumer-XR-Bereich. Die Phantom Beast erzeugt ein virtuelles Bild mit einer Diagonale von 174 Zoll bei einem Betrachtungsabstand von vier Metern.

Pro Auge stehen 1200p Auflösung zur Verfügung. Gleichzeitig erreicht das Display eine Bildwiederholrate von 120 Hz, wodurch schnelle Bewegungen insbesondere bei Actionspielen deutlich flüssiger dargestellt werden sollen. Die maximale Helligkeit liegt bei 1.250 Nits. Zusätzlich kann die Transparenz über eine neunstufige elektrochrome Abdunkelung angepasst werden. Ein automatischer Transparenzmodus soll dabei die Nutzung in unterschiedlichen Umgebungen erleichtern. Der angegebene Kontrast liegt bei mindestens 100.000:1, während VITURE einen Farbumfang von 108 Prozent sRGB nennt.

Fünf Display-Modi und 3D-Unterstützung

Die Phantom Beast bietet insgesamt fünf integrierte Display-Modi. Für PC-Spieler besonders interessant dürfte dabei ein 32:9-Panoramamodus sein, der Super-Ultrawide-Inhalte unterstützt. Über die VITURE-Software lassen sich zudem weitere Funktionen freischalten. Dazu zählt Immersive 3D, mit dem sich 2D-Inhalte in Echtzeit in eine stereoskopische Darstellung umwandeln lassen.

Mit VisionPair 3DoF verfügt die Brille außerdem über integriertes räumliches Tracking. Dadurch kann sich die virtuelle Darstellung an die Kopfbewegungen des Nutzers anpassen. Über die Companion-App SpaceWalker stehen darüber hinaus Funktionen wie ein Multi-Screen-Setup mit bis zu drei Fenstern sowie zusätzliche Display-Einstellungen zur Verfügung.

Unterstützung für PC, Konsolen und Steam Deck

Die Verbindung erfolgt grundsätzlich über USB-C und soll ohne aufwendige Einrichtung funktionieren. Direkt unterstützt werden unter anderem:

Windows

macOS

iOS

Android

Steam Deck

Wer die Phantom Beast an stationären Spielekonsolen verwenden möchte, benötigt entsprechendes Zubehör von VITURE.

Mit dem Pro Mobile Dock lassen sich unter anderem PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 anbinden. Für Switch und Switch 2 steht alternativ das kompaktere Mobile Dock Mini zur Verfügung. VITURE hebt dabei besonders hervor, dass man der einzige Hersteller von XR-Brillen mit offizieller Unterstützung für die Nintendo Switch 2 sei.

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Technische Daten der VITURE Phantom Beast

Merkmal Phantom Beast XR Glasses Optisches System VITURE Custom Prism-Based Optical System Display Sony Micro-OLED Displaygröße 0,68 Zoll pro Panel Virtuelle Bildschirmgröße 174 Zoll bei 4 m Auflösung 1200p pro Auge Bildwiederholrate 120 Hz Sichtfeld (FOV) 58° Max. Helligkeit 1.250 Nits Kontrast ≥ 100.000:1 Farbraum 108 % sRGB Display-Modi 5 integrierte Modi Ultrawide-Modus 32:9 3D Immersive 3D, Echtzeit-2D-zu-3D-Konvertierung Spatial Tracking 3DoF via VisionPair Dimmung 9-stufige elektrochrome Dimmung Transparenz Auto-Transparency Mode Audio HARMAN AudioEFX Lautsprecher Integrierter Spatial Sound, 9 Stufen Anschluss USB-C IPD-Bereich 58–70 mm Rahmen/Scharniere Magnesium-Aluminium-Legierung Bügel PC + TPE Direkte Kompatibilität Windows, macOS, iOS, Android, Steam Deck, Pro Neckband Mit Pro Mobile Dock Switch, Switch 2, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und weitere HDMI-Geräte Mit Mobile Dock Mini Switch, Switch 2 Apps SpaceWalker & Immersive 3D Multi-Screen Bis zu 3 Fenster Preis 599 US-Dollar Vorbestellung Ab sofort Release 29. Oktober 2026

Release zeitgleich mit Phantom Blade Zero

Die VITURE x Phantom Blade Zero Phantom Beast XR Glasses können ab sofort zum Preis von 599 US-Dollar vorbestellt werden. Der Verkauf startet am 29. Oktober 2026 und damit exakt am selben Tag wie Phantom Blade Zero.

Die Phantom Beast stellt für VITURE gleichzeitig die erste Kooperation mit einem chinesischen Spieleentwickler dar. Zuvor hatte das Unternehmen bereits mit CD Projekt Red an den Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses gearbeitet. Für Phantom Blade Zero erscheint die Zusammenarbeit besonders passend: Während S-GAME mit dem Spiel Wuxia-Kampfkunst und Punk-Fantasy miteinander verbindet, überträgt VITURE diese Designsprache auf ein tragbares XR-Gerät.

Phantom Blade Zero selbst entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und erscheint am 29. Oktober 2026 für PlayStation 5 und PC. Mit der Phantom Beast können Spieler die Welt des Action-RPGs dabei nicht nur auf einem klassischen Fernseher oder Monitor erleben, sondern auf einer virtuellen Großbildleinwand mit bis zu 174 Zoll.