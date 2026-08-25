Atari und Springloaded haben im Rahmen der gamescom Opening Night Live mit RollerCoaster Tycoon Wonderworks einen neuen Teil der beliebten Freizeitpark-Simulation angekündigt. Der Titel soll im Winter 2026 zunächst im Early Access für PC über Steam erscheinen. Der Preis liegt bei 24,99 US-Dollar beziehungsweise 24,99 Euro.

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RollerCoaster Tycoon Wonderworks verbindet die umfangreiche Freizeitpark-Simulation und die bekannte isometrische Perspektive der Reihe mit dem verspielten Humor von Springloaded. Dazu kommen umfangreichere Möglichkeiten zur Individualisierung, vereinfachte Management-Werkzeuge und neue Gameplay-Systeme, die für unerwartete Situationen sorgen sollen. Ob beim sorgfältigen Aufbau des perfekten Freizeitparks oder wenn ein eigentlich gut durchdachter Plan in einem chaotischen Desaster endet: Jede Entscheidung soll den Park und seine Besucher beeinflussen.

Freizeitparkbau trifft auf Chaos

Springloaded ist unter anderem für die Simulation Let’s Build a Zoo bekannt. Für RollerCoaster Tycoon Wonderworks setzt das Studio auf eine besondere Optik: Gebäude und Dekorationen wirken wie detaillierte Miniaturmodelle aus Kunststoff. Dadurch soll der Eindruck eines lebendig gewordenen Modellparks entstehen.

Spieler können weitläufige Freizeitparks aus der charakteristischen isometrischen Perspektive errichten und müssen dabei die Zufriedenheit der Besucher, die Finanzen, Fahrgeschäfte und den laufenden Betrieb im Blick behalten. Gleichzeitig gilt es, die Erwartungen der eigenen Vorgesetzten zu erfüllen.

Auch der Achterbahnbau wurde überarbeitet. Mit dem neuen Coaster-Builder lassen sich Achterbahnen intuitiv entwerfen, anpassen, testen und schließlich in Betrieb nehmen. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, dass die Strecke tatsächlich vollständig ist, bevor die Achterbahn gestartet wird.

Die Simulation soll sämtliche Bereiche des Parks miteinander verbinden. Besucher, Mitarbeiter und betriebliche Systeme reagieren aufeinander und sorgen dadurch für unerwartete Entwicklungen. Eine Physik-Engine beeinflusst zudem das Verhalten der Fahrgeschäfte, sodass Konstruktion, Verbesserungen und Wartungsentscheidungen tatsächlich auf die Probe gestellt werden.

Neben Fahrgeschäften lassen sich auch Landschaften, Dekorationen und die gesamte Parkstruktur individuell gestalten. Gleichzeitig gehört das Chaos zum Spielprinzip: Ausfälle von Fahrgeschäften, Probleme im laufenden Betrieb und Achterbahnkatastrophen können selbst sorgfältig geplante Parks in unvergessliche Geschichten verwandeln.

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Für alte und neue Fans

RollerCoaster Tycoon Wonderworks soll den für die Reihe typischen Humor, die umfangreichen Management-Systeme und den kreativen Parkbau bewahren. Gleichzeitig sollen zugänglichere Systeme neuen Spielern den Einstieg erleichtern, ohne dabei die strategische Tiefe der Serie zu verlieren.

„Von Anfang an bestand unsere Vision darin, uns vorzustellen, wie RollerCoaster Tycoon aussehen würde, wenn es heute entwickelt worden wäre, und gleichzeitig den Systemen treu zu bleiben, in die sich die Spieler bei den ursprünglichen Spielen verliebt haben. Diese Idee hat jede Entscheidung, die wir getroffen haben, geleitet“, sagt James Barnard, Gründer und leitender Entwickler bei Springloaded. „Wir wollten die Befriedigung bewahren, florierende Parks zu bauen, unvergessliche Achterbahnen zu entwerfen und die Management-Herausforderungen zu lösen, die dafür sorgen, dass alles läuft, und gleichzeitig neue Systeme einführen, die bei jedem Spielverlauf denkwürdige Geschichten entstehen lassen. Egal, ob alles perfekt läuft oder in völliges Chaos ausartet, diese Momente werden Teil der Geschichte eures Parks.“

Auch Atari sieht in dem neuen Spiel eine Möglichkeit, die Community stärker in die Entwicklung einzubeziehen. Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari, erklärt:

„RollerCoaster Tycoon ist eine Marke, die für die Fans eine tiefe Bedeutung hat, von denen viele diese Spiele seit einem Jahrzehnt oder länger spielen. Wir freuen uns sehr darauf, die Fans in den Entwicklungsprozess einzuladen, und wir freuen uns darauf, während der Early-Access-Phase die Reaktionen und das Feedback der Spieler zu hören.“

Veröffentlichung im Early Access

RollerCoaster Tycoon Wonderworks soll im Winter 2026 für 24,99 Euro beziehungsweise 24,99 US-Dollar im Early Access auf Steam erscheinen. Nach Abschluss der Early-Access-Phase plant Atari die Veröffentlichung der fertigen Version sowohl für PC als auch für Konsolen.

Einen ersten Eindruck vom neuen Freizeitpark-Aufbau liefert der heute veröffentlichte Ankündigungstrailer.