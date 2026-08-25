Petit Planet: HoYoverse kündigt Release für Winter 2026 an

HoYoverse hat im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 den Veröffentlichungstermin für Petit Planet näher eingegrenzt. Das galaktische Cozy-Life-Sim-Spiel soll im Winter 2026 weltweit erscheinen und dabei plattformübergreifend für PC, iOS und Android verfügbar sein. Die Voranmeldung ist ab sofort auf allen Plattformen möglich.

Einen neuen Trailer präsentierte HoYoverse ebenfalls während der Opening Night Live. Dieser vermittelt einen ersten Eindruck vom entspannten Leben zwischen den Sternen: Angeln im Sonnenlicht, Pflanzen, die sich mit den Jahreszeiten verändern, spontane Reisen und Begegnungen mit Nachbarn gehören zum Alltag auf den kleinen Planeten.

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Ein eigenes Zuhause zwischen den Sternen

Petit Planet ist das erste galaktische Cozy-Life-Sim-Spiel von HoYoverse. Spieler übernehmen die Rolle von Planetenbauern und kümmern sich um ihren eigenen kleinen Planeten. Dazu werden Ressourcen gesammelt, Möbel hergestellt und das eigene Zuhause nach und nach zu einem individuellen galaktischen Rückzugsort ausgebaut.

Ein wichtiger Bestandteil des Spiels sind die flauschigen Nachbarn. Mit ihnen können Spieler gemeinsam Früchte pflücken, Abenteuer erleben, Häuser bauen oder einfach entspannte Tage verbringen.

Wer seinen eigenen Planeten verlassen möchte, kann außerdem in das Sternenmeer aufbrechen. Über die Weiten verstreute Inseln bieten seltene Ressourcen, besondere Begegnungen sowie unterschiedliche Landschaften und Ökosysteme.

Begegnungen auf dem Galaktischen Basar

Eine weitere Anlaufstelle ist der Galaktische Basar. Dort können Spieler verschiedene Aktivitäten ausprobieren und andere Spieler aus aller Welt treffen. Im Mittelpunkt stehen dabei soziale Interaktionen und das Knüpfen von Verbindungen.

Der neue gamescom-ONL-Trailer zeigt die verschiedenen Facetten der Spielwelt und vermittelt dabei vor allem eine ruhige und märchenhafte Atmosphäre.

Demo auf der gamescom 2026

Während der gamescom 2026 kann Petit Planet vor Ort ausprobiert werden. Die Demo steht in Halle 6.1 am Stand B030 für Medien und Besucher bereit.

Die Veröffentlichung von Petit Planet ist für Winter 2026 geplant. Die Voranmeldung ist bereits über den Apple App Store, Google Play Store und den Epic Games Store möglich. HoYoverse will zudem in Kürze weitere Informationen zum finalen Beta-Test bekannt geben.

Petit Planet erscheint für PC, iOS und Android und unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Einen ersten Eindruck vom Cozy-Life-Sim-Spiel liefert der neue Trailer von der gamescom Opening Night Live 2026.