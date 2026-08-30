Petit Planet – Ein gemütlicher Ausflug zu den Sternen auf der gamescom 2026

Mit Petit Planet wagt sich HoYoverse in ein für das Studio bislang eher ungewöhnliches Genre. Statt spektakulärer Kämpfe und actionreicher Abenteuer steht diesmal vor allem Entspannung im Mittelpunkt. Das neue Cozy-Life-Sim-Spiel entführt in eine niedliche Welt zwischen den Sternen, in der der eigene kleine Planet nach und nach zum persönlichen Zuhause ausgebaut werden kann.

Während der gamescom 2026 bot sich die Gelegenheit, Petit Planet rund eine Stunde lang anzuspielen und einen ausführlicheren Eindruck vom Spielkonzept, der Gestaltung und den verschiedenen Gameplay-Elementen zu gewinnen.

Der eigene Planet als gemütliches Zuhause

In Petit Planet schlüpfen Spieler in die Rolle eines Planetenbauers. Der eigene Planet dient dabei als Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten. Ressourcen werden gesammelt, Möbel hergestellt und verschiedene Bereiche gestaltet, sodass mit der Zeit ein ganz persönliches Zuhause entsteht.

Das grundlegende Spielprinzip dürfte Fans des Cozy-Life-Sim-Genres schnell vertraut vorkommen. Erkunden, Sammeln, Gestalten und Interagieren bilden die wichtigsten Bestandteile des Spielerlebnisses. Gleichzeitig bringt HoYoverse mit dem Konzept der kleinen Planeten eine interessante Besonderheit ins Genre.

Statt lediglich ein Haus, ein Grundstück oder eine Insel zu gestalten, entsteht eine eigene kleine Welt. Wer seinen Planeten irgendwann ausreichend erkundet hat, kann zudem ins Sternenmeer aufbrechen und weitere Gebiete entdecken. Dort warten unterschiedliche Landschaften, Ökosysteme, Ressourcen und Begegnungen. Ergänzt wird die Spielwelt durch den Galaktischen Basar, auf dem Spieler auf andere Bewohner und Spieler treffen können.

Niedliches Design mit viel Liebe zum Detail

Schon beim ersten Kontakt vermittelt Petit Planet einen ausgesprochen freundlichen Eindruck. Die Spielwelt ist farbenfroh, niedlich gestaltet und steckt voller kleiner Details. Charaktere, Gebäude, Landschaften und Gegenstände passen dabei hervorragend zum gemütlichen Grundton des Spiels.

Auch Humor spielt eine Rolle. Die Figuren und ihre Interaktionen sorgen immer wieder für charmante Momente und geben der ansonsten ruhigen Welt zusätzlichen Charakter. Besonders die flauschigen Bewohner tragen viel zur Atmosphäre bei. Mit ihnen kann gemeinsam Zeit verbracht, können Früchte gesammelt oder verschiedene Aktivitäten unternommen werden.

Die Grafik setzt auf einen stilisierten Look, der gleichzeitig modern und angenehm weich wirkt. Dadurch entsteht eine Welt, in der man sich schnell wohlfühlt und die gerade beim entspannten Erkunden ihre Stärken ausspielt.

Intuitives Gameplay und vertraute Steuerung

Auch spielerisch setzt Petit Planet auf einen unkomplizierten Einstieg. Die Steuerung fällt intuitiv aus und dürfte insbesondere Spielern bekannt vorkommen, die bereits andere HoYoverse-Titel gespielt haben.

Während der rund einstündigen Anspielsession zeigte sich, dass die verschiedenen Aktivitäten schnell von der Hand gehen. Bewegung, Interaktion, Sammeln und Erkunden greifen problemlos ineinander. Dadurch bleibt viel Raum, sich auf die eigentliche Welt und deren Bewohner zu konzentrieren, anstatt sich lange mit komplexen Spielmechaniken beschäftigen zu müssen.

Das passt hervorragend zum Genre. Petit Planet möchte nicht permanent unter Druck setzen, sondern dazu einladen, sich in der Spielwelt umzusehen und selbst zu entscheiden, welcher Beschäftigung gerade nachgegangen werden soll.

Eine Geschichte zwischen den Sternen

Trotz des Cozy-Fokus bietet Petit Planet auch eine eigene Hintergrundgeschichte. Die Welt und ihre Bewohner sind damit mehr als nur Kulisse für das Sammeln und Dekorieren. Die Geschichte gibt dem Spielerlebnis einen zusätzlichen Rahmen und sorgt für weitere Motivation, die Welt und ihre Bewohner kennenzulernen.

Dabei bleibt der gemütliche Charakter des Spiels erhalten. Die Geschichte drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern ergänzt die verschiedenen Aktivitäten. So entsteht eine Mischung aus Erkundung, persönlicher Gestaltung und erzählerischen Elementen.

Ein gelungenes Cozy Game

Nach rund einer Stunde mit Petit Planet hinterlässt der Titel einen durchweg positiven Eindruck. Das niedliche Setting, die liebevolle Gestaltung und der eingestreute Humor passen hervorragend zum Spielprinzip. Gleichzeitig sorgen die intuitive Steuerung und die vertrauten Mechaniken dafür, dass der Einstieg angenehm unkompliziert ausfällt.

Besonders interessant ist das Konzept der eigenen Planeten. Zwar bedient sich Petit Planet vieler bekannter Elemente aus dem Cozy-Life-Sim-Genre, durch das galaktische Setting und die Möglichkeit, eine eigene kleine Welt zu gestalten, erhält das Spiel dennoch einen eigenen Charakter.

Damit könnte Petit Planet vor allem für Spieler interessant werden, die nach einem entspannten Titel suchen, bei dem Erkunden, Gestalten und das Zusammensein mit sympathischen Charakteren im Mittelpunkt stehen. Die rund einstündige Anspielsession auf der gamescom hat jedenfalls gezeigt, dass HoYoverse mit seinem ersten galaktischen Cozy-Life-Sim-Spiel einen charmanten und vielversprechenden Weg einschlägt.

Petit Planet soll im Winter 2026 für PC, iOS und Android erscheinen. Die Voranmeldung ist bereits möglich.