Nodusfall: HoYoverse kündigt neues Koop-Actionspiel an

HoYoverse hat im Rahmen der gamescom Opening Night Live 2026 erstmals Nodusfall vorgestellt. Das neue Mehrspieler-Actionspiel verbindet unterschiedliche Mythologien mit einer realistischen Grafik und einem Schwerpunkt auf kooperativen Kämpfen.

Nodusfall spielt in einer Welt, in der die göttliche Autorität zerfallen und die bisherige Ordnung zusammengebrochen ist. Die Spieler übernehmen die Rolle sogenannter Weavers, schließen sich mit mächtigen Gefährten zusammen und stellen sich gemeinsam den Bedrohungen, die über die Welt gekommen sind. Mithilfe der verbliebenen Götterkräfte gilt es, die Ursache des Chaos zu bekämpfen und die Ordnung wiederherzustellen.

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Eine Welt voller Mythologien

Nodusfall kombiniert verschiedene mythologische Traditionen und erschafft daraus eine eigenständige Fantasywelt. Landschaften, Zivilisationen und die göttliche Ordnung folgen dabei jeweils einer eigenen Logik.

Die Spielwelt soll in einem realistischen Grafikstil dargestellt werden und einen lebendigen Kontinent mit zahlreichen legendären Kreaturen bieten. Dabei treffen unterschiedliche mythologische Einflüsse aufeinander. Neben uralten Bestien aus der östlichen Sagenwelt gehören beispielsweise auch westliche Drachen zu den Bewohnern der Welt.

Während ihrer Reise entdecken die Spieler immer wieder neue Regionen. Diese sollen jeweils über eigene Ökosysteme, Kulturen und Geschichten verfügen und damit für abwechslungsreiche Schauplätze sorgen.

Die Todesknoten bringen Chaos

Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die mysteriösen Todesknoten. Ihre Ankunft bringt Verderbnis über das gesamte Land und sorgt dafür, dass legendäre Kreaturen die Welt mit Chaos überziehen.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Weavers. Diese Wesen wurden durch den Schöpfergedanken geformt und mit heiligen Missionen betraut, die das Schicksal der Welt verändern können. Nun müssen sie sich dem entstandenen Chaos stellen, die Todesknoten an ihrer Wurzel ausrotten und die verbliebenen Götterkräfte nutzen, um die Ordnung wiederherzustellen.

Koop-Kämpfe setzen auf Teamwork und Strategie

Ein wichtiger Bestandteil von Nodusfall sind die kooperativen Kämpfe gegen mythische Wesen. Spieler stellen Teams zusammen und müssen ihre Fähigkeiten aufeinander abstimmen. Jede Begegnung soll dadurch zu einer taktischen Herausforderung werden, bei der Zusammenspiel und strategische Flexibilität entscheidend sind.

Über unterschiedliche Rollenausrichtungen und Fähigkeitskombinationen können Spieler ihre Charaktere an den jeweiligen Kampf und die Anforderungen des Teams anpassen. Dadurch sollen zahlreiche unterschiedliche Taktiken möglich sein.

Besonders mächtige Gegner gilt es zunächst unter Druck zu setzen, bis sie eine Schwachstelle offenbaren. Im richtigen Moment können die Spieler anschließend gemeinsam zuschlagen und den entscheidenden Treffer landen.

Erfolgreiche Kämpfe bringen Ressourcen ein, mit denen weitere Fähigkeiten und Waffen freigeschaltet werden können. Dadurch lassen sich die Charaktere weiterentwickeln und zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen.

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Erster Trailer veröffentlicht

Mit der Ankündigung auf der gamescom Opening Night Live 2026 hat HoYoverse zugleich den ersten öffentlichen Trailer zu Nodusfall veröffentlicht. Weitere Informationen zum Spiel sollen in Zukunft folgen. Nodusfall befindet sich derzeit in Entwicklung. Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Angaben zu den unterstützten Plattformen hat HoYoverse bislang nicht bekannt gegeben.