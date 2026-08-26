LEGO Super Mario: Neue Sets mit Minifiguren und Mario Kart angekündigt

Die LEGO Gruppe hat im Rahmen der gamescom 2026 eine neue Generation der LEGO Super Mario Reihe vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen erstmals LEGO Minifiguren der beliebten Charaktere aus dem Super Mario und Mario Kart Universum. Die neue Ausrichtung soll kreatives Rollenspiel stärker in den Vordergrund rücken und Kindern mehr Freiheit beim Erzählen eigener Geschichten geben.

Die neuen Sets erscheinen weltweit ab dem 1. Januar 2027 über LEGO.com, in LEGO Stores und bei ausgewählten Händlern. Insgesamt wurden acht neue Sets vorgestellt, die unterschiedliche Altersgruppen und Preisklassen abdecken.

Neue Super-Mario-Sets im Überblick

Set Nr. Alter Teile UVP Maße (H × L × B) Marios Röhrensprung 72052 6+ 61 9,99 € 8 × 6 × 11 cm Mario Kart – Ein Rennen mit Mario 72054 6+ 84 14,99 € 4 × 7 × 5 cm Marios Strandabenteuer 72055 6+ 196 19,99 € 11 × 9 × 8 cm Mario Kart – Luigis & Bowser Jr.s Rennen 72056 4+ 104 29,99 € 5 × 6 × 9 cm Yoshi besucht Marios Haus 72057 4+ 147 39,99 € 18 × 14 × 23 cm Mario Kart – Bowsers chaotisches Rennen 72058 7+ 409 59,99 € 6 × 10 × 7 cm Feuer-Mario & Bowsers Festung 72060 8+ 850 99,99 € 26 × 17 × 36 cm Feuer-Luigi gegen Koopa 72061 7+ 241 29,99 € 17 × 10 × 14 cm

Mario springt aus der Röhre

Den Einstieg in die neue Themenwelt bildet Marios Röhrensprung (72052). Das 61-teilige Set richtet sich an Kinder ab sechs Jahren und kostet 9,99 Euro.

Im Mittelpunkt steht die neue LEGO Minifigur von Super Mario, die aus einer Röhre in das nächste Abenteuer springt. Über einen Hebel können Gumbas aus dem Weg katapultiert werden, damit Mario anschließend Münzen einsammelt.

Mario Kart auf der Rennstrecke

Mit Mario Kart – Ein Rennen mit Mario (72054) geht es direkt auf die Rennstrecke. Das Set umfasst 84 Teile und kostet 14,99 Euro. Mario sitzt in seinem Kart, das über eine Vorrichtung zum Abfeuern fliegender Koopa-Panzer verfügt. Gleichzeitig müssen Kegel und Bananen als Hindernisse umfahren werden.

Größer fällt Mario Kart – Luigis & Bowser Jr.s Rennen (72056) aus. Das 104-teilige Set ist bereits für Kinder ab vier Jahren gedacht und kostet 29,99 Euro. Neben Luigi und Bowser Jr. steht ein Pitstop im Mittelpunkt, an dem um Münzen gekämpft und Koopa-Panzer eingesetzt werden können.

Marios Strandabenteuer

Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann mit Marios Strandabenteuer (72055) an die Küste reisen. Das Set besteht aus 196 Teilen und kostet 19,99 Euro.

Mario kann sich dort an der Erfrischungsbar mit einem Sandwich und Getränken stärken oder in der Sonnen-Lounge entspannen. Anschließend geht es mit Mario in Badehose auf die Wellen, während gleichzeitig auf die Krabben geachtet werden muss.

Yoshi besucht Marios Haus

Mit Yoshi besucht Marios Haus (72057) richtet sich LEGO ebenfalls an jüngere Fans ab vier Jahren. Das Set umfasst 147 Teile und kostet 39,99 Euro.

In Marios Haus können die Minifiguren verschiedene Bereiche erkunden. Im Schlafzimmer lässt es sich entspannen, im Garten spielen und in der Küche gibt es einen Snack. Eine grüne Rutsche verbindet die verschiedenen Etagen miteinander.

Bowsers chaotisches Rennen

Für Kinder ab sieben Jahren ist Mario Kart – Bowsers chaotisches Rennen (72058) gedacht. Das 409-teilige Set kostet 59,99 Euro und bringt gleich mehrere Fahrzeuge auf die Strecke.

Bowser tritt mit seinem Fiesen Flitzer an, Toad fährt einen Wüstenflitzer, ein Gumba sitzt in einem Pünktchen-Kart und eine Kuh startet im Radiorenner. Die Fahrzeuge verfügen über unterschiedliche Rennfunktionen, darunter einen Granatenwerfer, der auch Feuerbälle abschießen kann, sowie Flammen, die aus dem Heck schießen.

Feuer-Mario gegen Bowsers Festung

Das größte der neu vorgestellten Sets ist Feuer-Mario & Bowsers Festung (72060). Mit 850 Teilen und einer UVP von 99,99 Euro richtet sich das Set an Kinder ab acht Jahren.

Peach muss aus Bowsers Festung entkommen. Bowser, Koopa Troopa und Gumbas verteidigen die Festung mit Lava-Bällen und versteckten Fallen. Feuer-Mario kann sich währenddessen auf die Suche nach einer verborgenen Schatztruhe voller Münzen machen.

Feuer-Luigi gegen Koopa

Das Set Feuer-Luigi gegen Koopa (72061) enthält die neue Feuer-Luigi-Minifigur. Für 29,99 Euro bekommen Kinder ab sieben Jahren insgesamt 241 Teile.

Feuer-Luigi tritt gegen einen Koopa an und versucht, einen besetzten Turm zurückzuerobern. Dabei kann Luigi in eine Kanone gesetzt und auf den Turm geschossen werden. Gleichzeitig gilt es, nach ?-Blöcken Ausschau zu halten, um eine Feuerblume zu finden.

LEGO Super Mario setzt auf Minifiguren

Mit der neuen Reihe verändert LEGO den bisherigen Schwerpunkt der Super-Mario-Themenwelt. Während 2020 zunächst interaktive LEGO Super Mario Sets eingeführt wurden, sollen nun die klassischen LEGO Minifiguren und kreatives Rollenspiel stärker im Mittelpunkt stehen.

Patrick Otley, Design Manager bei der LEGO Gruppe, erklärt:

„Dies ist eine großartige Würdigung unserer Partnerschaft mit Nintendo. Super Mario in Form von LEGO Minifiguren zum Leben zu erwecken, fühlt sich wie der Beginn von etwas ganz Besonderem an. Unser Ziel war es, Kindern das zu geben, was sie sich wünschen und was sie brauchen, um ihre eigenen Geschichten und Abenteuer zu erschaffen und damit das Spielerlebnis durch diese Kultfiguren zu erweitern und zu bereichern. Wir möchten unseren Fans mehr Freiheit geben, so zu spielen, wie sie es möchten und hoffen, dass die Kinder durch die neuen LEGO Super Mario Minifiguren noch mehr Inspiration finden.“

Die neue LEGO Super Mario Reihe startet am 1. Januar 2027. Neben den Minifiguren stehen dabei bekannte Charaktere, Karts und Schauplätze aus Super Mario und Mario Kart im Mittelpunkt. Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.