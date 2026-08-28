Die LEGO Gruppe erweitert die Ultimate Collector Series um ein besonders imposantes Star-Wars-Modell. Mit dem LEGO Star Wars Supersternzerstörer Executor (75457) können Fans das Flaggschiff von Darth Vader aus „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ nachbauen. Das Set besteht aus 6.130 Teilen und ist mit einer Länge von über 136 Zentimetern das bislang längste LEGO Star Wars Modell.

Darth Vaders Flaggschiff als UCS-Modell

Der Supersternzerstörer Executor wurde speziell für erwachsene LEGO- und Star-Wars-Fans entwickelt. Das Modell soll die markante, messerscharfe Silhouette des gewaltigen Flaggschiffs möglichst detailgetreu einfangen und eignet sich dank eines integrierten Ausstellungsständers vor allem als imposantes Schaustück.

Auf dem Sockel befindet sich neben der Executor auch ein maßstabsgetreuer Sternzerstörer. Ein winziger Millennium Falke auf einer runden 1×1-Platte verdeutlicht zusätzlich die enormen Dimensionen von Darth Vaders Flaggschiff.

Mit einer Länge von 136 Zentimetern ist die Executor dabei nicht nur ein großes LEGO-Modell, sondern das bislang längste LEGO Star Wars Set. Damit das über fünf Kilogramm schwere Modell trotz seiner Größe stabil bleibt, setzt das Designteam auf einen Kern aus klassischen LEGO Steinen. Schlanke LEGO Technic-Tragarme verbinden diesen mit der Außenverkleidung und sorgen für die notwendige Stabilität.

Viele Details und eine bekannte Szene

Auch beim Aufbau wurde Wert auf eine möglichst authentische Darstellung gelegt. Zahlreiche zentral angeordnete Greebling-Elemente bilden einen Kontrast zu den schlanken Seitenwänden des Supersternzerstörers.

Für die charakteristischen Rumpflichter und weitere Details im mittleren Bereich kommt eine neu gestaltete, bedruckte Kachelgrafik zum Einsatz. Diese wird insgesamt 60 Mal verwendet und kann in unterschiedlichen Ausrichtungen und Überlappungen verbaut werden. Dadurch entsteht trotz der wiederkehrenden Elemente ein abwechslungsreiches und organisches Erscheinungsbild.

Eine besondere Ergänzung befindet sich ebenfalls am Modell: Eine Szene im Minifiguren-Maßstab stellt die Kommandobrücke der Executor dar.

Erstmals alle sechs Kopfgeldjäger zusammen

Für Sammler besonders interessant dürfte die Minifiguren-Auswahl sein. Das Set enthält insgesamt sieben Minifiguren: Darth Vader sowie erstmals alle sechs Kopfgeldjäger gemeinsam in einem einzigen LEGO Set.

Mit dabei sind:

Boba Fett

Dengar

Bossk

IG-88

4-LOM

Zuckuss

Dengar erhält dabei ein überarbeitetes Rucksack-Design, während IG-88 mit einem komplett neu geformten Kopf ausgestattet wird. Zusammen mit Darth Vader lassen sich damit bekannte Szenen von der Kommandobrücke der Executor nachstellen.

Ab Oktober erhältlich

Das LEGO Star Wars Supersternzerstörer Executor (75457) erscheint am 1. Oktober 2026. Das 18+-Set umfasst 6.130 Teile und kostet laut LEGO 749,99 Euro.

Für Käufer gibt es zum Start außerdem einen besonderen Bonus: Wer das Set zwischen dem 1. und 10. Oktober 2026 kauft, erhält LEGO Darth Vaders Lichtschwert (40897) als Geschenk dazu. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

LEGO Star Wars Supersternzerstörer Executor (75457)