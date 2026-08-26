LEGO auf der gamescom 2026: Größter Messeauftritt mit Pokémon, Batman und mehr

Die LEGO Gruppe kehrt vom 26. bis 30. August 2026 mit ihrem bislang größten Auftritt zur gamescom nach Köln zurück. In Halle 9 erwartet Besucherinnen und Besucher eine umfangreiche Erlebniswelt rund um LEGO, die verschiedene interaktive Spielbereiche, neue Produkte, Entertainment-Marken und digitale Inhalte miteinander verbindet.

Neben Anspielstationen stehen auch Mitmachaktionen und Fotomöglichkeiten auf dem Programm. Zu den Highlights gehören LEGO Pokémon, LEGO Batman, LEGO Fortnite, LEGO Minecraft, LEGO Super Mario, LEGO ONE PIECE, LEGO Technic x Forza Horizon 6 und das neu angekündigte LEGO Skylines.

LEGO Pokémon: Battle-Arena und riesiges Glurak

Im Bereich LEGO Pokémon betreten Besucher durch ein interaktives Portal die Welt der Pokémon. Dort können sie neue LEGO Sets mit der LEGO SMART Play Technologie entdecken und sich in einer Battle-Arena miteinander messen.

Für einen besonderen Fotomoment sorgt eine große Glurak-Figur aus LEGO Steinen.

LEGO Batman: Mayhem-Modus erstmals spielbar

Auch LEGO Batman ist in Halle 9 vertreten. Besucher können dort exklusiv eine neue Spielerweiterung ausprobieren: den von Bösewichten inspirierten Mayhem-Modus.

Bei einer Highscore-Jagd können Teilnehmer um Preise kämpfen. Zusätzlich steht eine digitale Graffiti-Wand bereit, auf der kreative Kunstwerke gestaltet werden können.

LEGO Fortnite lädt zum Tanzen ein

LEGO Fortnite bietet ein immersives Erlebnis, bei dem Besucher direkt in die Spielwelt eintauchen können. Neben den bekannten Charakteren steht dabei vor allem das gemeinsame Tanzen und Feiern im Mittelpunkt.

Die Gestaltung des Bereichs orientiert sich an einem aktuellen LEGO Fortnite Set.

LEGO Minecraft: ChickenMounts und riesiges Huhn

In LEGO Minecraft können Besucher das neue „ChickenMounts“-Add-on ausprobieren. Die kostenlose Erweiterung bringt jede Menge Hühner-Chaos in die Oberwelt von Minecraft.

Wer die digitale Erfahrung mit einem echten Fotomotiv verbinden möchte, kann auf einem riesigen, reitbaren LEGO Minecraft Huhn Platz nehmen und ein Erinnerungsfoto machen.

LEGO Super Mario zeigt kommende Sets

LEGO Super Mario bietet auf der gamescom einen exklusiven Ausblick auf die neuen Sets, die im Januar 2027 erscheinen sollen.

Fans können die kommenden Produkte bereits vorab bestaunen und bei einem Quiz ihr Wissen über das Super-Mario-Universum unter Beweis stellen. Auch eine Fotomöglichkeit gehört zum Messeauftritt.

LEGO ONE PIECE mit sechs neuen Sets

Auch LEGO ONE PIECE ist in Halle 9 vertreten. Die Reihe präsentiert sechs neue Sets.

Zusätzlich können Besucher selbst kreativ werden und ein exklusives LEGO Minimodell zusammenbauen. Das fertige Modell darf anschließend kostenlos als Andenken mit nach Hause genommen werden.

LEGO Technic x Forza Horizon 6

Für Rennspielfans wartet LEGO Technic x Forza Horizon 6. Zwei mit LEGO Steinen verkleidete Rennwagen stehen für die „Fastest Lap Challenge“ im Videospiel bereit.

Wer die schnellsten Rundenzeiten erzielt, kann sich auf Preise freuen. Gleichzeitig können Besucher die neuen LEGO Technic Sets rund um Forza Horizon 6 entdecken.

LEGO Skylines: Städtebau direkt von der Opening Night Live

Erst kurz zuvor wurde LEGO Skylines während der gamescom Opening Night Live angekündigt. Das neue Städtebau-Spiel ist ebenfalls Teil des LEGO-Auftritts in Halle 9.

In LEGO Skylines entsteht aus einem einzelnen Grundstück nach und nach eine pulsierende LEGO-Metropole. Besucher erhalten auf der Messe einen ersten Eindruck vom neuen Städtebau-Erlebnis, das die klassischen Möglichkeiten eines City-Builders mit der LEGO-Welt verbindet.

LEGO als Erlebniswelt

Mit seinem bislang größten gamescom-Auftritt kombiniert LEGO in Halle 9 digitale Spiele, neue Produkte und klassische Mitmachaktionen. Von Pokémon über Batman und Minecraft bis hin zu Super Mario, ONE PIECE und Forza Horizon 6 reicht das Angebot.

Besucher können dabei nicht nur neue LEGO Sets ansehen, sondern zahlreiche Inhalte selbst ausprobieren, an Challenges teilnehmen und verschiedene Fotomotive nutzen. Der LEGO-Auftritt ist während der gesamten gamescom vom 26. bis 30. August 2026 in Halle 9 zu finden.