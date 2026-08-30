JBL präsentiert neue Quantum-Gaming-Headsets zur Gamescom 2026

JBL erweitert seine Quantum-Serie zur Gamescom 2026 um gleich vier neue Gaming-Headsets. Neben dem Premium-Modell Quantum 850 gehören auch das Quantum 520, Quantum 520X und Quantum 120 zur neuen Generation. Von kabellosem High-End-Sound bis zum günstigen kabelgebundenen Einstieg soll damit für unterschiedliche Ansprüche und Budgets das passende Modell bereitstehen.

JBL baut sein Gaming-Portfolio zur Gamescom 2026 deutlich aus. Mit dem Quantum 850 präsentiert der Hersteller ein neues Premium-Headset für anspruchsvolle und kompetitive Spieler. Gleichzeitig wird die Produktpalette mit dem Quantum 520 Wireless, Quantum 520X Wireless und Quantum 120 in den mittleren und unteren Preisbereichen erweitert. Damit möchte JBL eine möglichst breite Auswahl für PC-, Konsolen- und Mobile-Gamer anbieten.

JBL Quantum 850: Premium-Sound für kompetitives Gaming

An der Spitze der neuen Modelle steht das JBL Quantum 850. Das kabellose Multiplattform-Gaming-Headset richtet sich vor allem an Spieler, die möglichst viele Details des Spielgeschehens wahrnehmen und Gegner präzise orten möchten. Dafür kommen Hi-Res-zertifizierte 50-mm-Carbon-Dynamiktreiber zum Einsatz. Speziell entwickelte Carbon-Dämpfungsmaterialien sollen für eine detailreiche und präzise Wiedergabe sorgen. Die erweiterte Wiedergabe hoher Frequenzen soll außerdem die räumliche Ortung verbessern, sodass beispielsweise Schritte oder Bewegungen von Gegnern früher erkannt werden können. Zusätzlich unterstützt das Quantum 850 JBL Quantum Spatial Sound mit Head Tracking. Über die JBL QuantumENGINE entsteht eine dreidimensionale Soundkulisse, in der sich Bewegungen, Nachladegeräusche und Explosionen präziser im Raum zuordnen lassen.

Für konzentriertes Spielen verfügt das Headset außerdem über adaptives Noise Cancelling, das störende Umgebungsgeräusche reduzieren soll. Die Kommunikation mit Mitspielern übernimmt ein neues 6-mm-Boom-Mikrofon, das Stimmen gezielt erfassen und gleichzeitig Hintergrundgeräusche reduzieren soll.

Auch bei der Konnektivität zeigt sich das Quantum 850 flexibel. Über den latenzarmen 2,4-GHz-USB-C-Wireless-Dongle und Bluetooth 5.3 können zwei kabellose Verbindungen gleichzeitig genutzt werden. So lässt sich beispielsweise der Spielsound aktiv halten, während parallel ein Anruf angenommen oder Musik gehört wird. Alternativ stehen USB-C und ein 3,5-mm-Audiokabel für eine kabelgebundene Verbindung zur Verfügung.

Für lange Gaming-Sessions setzt JBL auf einen ultraleichten und luftdurchlässigen Kopfbügel, weiche Ohrpolster aus Kunstleder und ergonomisch verstellbare Bügel. Interessant ist zudem die Möglichkeit, zahlreiche Komponenten auszutauschen. Dazu gehören Mikrofon, USB-C-Kabel, Ohrpolster, Ohrmuschelabdeckungen, Kopfbügel und Akku. Dadurch soll sich die Lebensdauer des Headsets verlängern.

Das JBL Quantum 850 ist seit August 2026 für 279,99 Euro erhältlich. Es ergänzt das Premium-Portfolio neben dem Quantum 950, das zusätzlich über eine Basisstation verfügt.

Quantum 520 und 520X bringen Wireless in die Mittelklasse

Mit dem JBL Quantum 520 Wireless und Quantum 520X Wireless bringt JBL zwei weitere kabellose Modelle auf den Markt. Alle drei setzen ebenfalls auf 50-mm-Carbon-Dynamiktreiber, JBL Spatial Sound, Hi-Res Audio und JBL QuantumENGINE. Für die Sprachkommunikation besitzen die Modelle jeweils ein abnehmbares 6-mm-Kardioid-Boom-Mikrofon mit Noise Cancelling. Damit sollen Stimmen auch während hektischer Multiplayer-Partien klar und verständlich übertragen werden.

Das JBL Quantum 520 und Quantum 520X erreichen je eine Akkulaufzeit von bis zu 37 Stunden. Eine Schnellladefunktion ermöglicht bei den beiden kabellosen Modellen nach fünf Minuten Ladezeit jeweils eine zusätzliche Stunde Spielzeit. Die kabellose Verbindung erfolgt über 2,4 GHz oder Bluetooth 5.3. Zusätzlich können die Headsets per USB-C mit geringer Latenz kabelgebunden angeschlossen werden. Das Quantum 520X ist dabei speziell für Xbox-Spieler interessant. Das Modell ist Xbox-zertifiziert und bietet neben PC, PlayStation und Mobilgeräten auch Unterstützung für die Xbox.

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Das JBL Quantum 520 und Quantum 520X werden jeweils für eine unverbindliche Preisempfehlung von 99,99 Euro verfügbar sein.

Quantum 120 bildet den Einstieg

Am unteren Ende des neuen Portfolios steht das JBL Quantum 120. Das Headset verzichtet auf eine kabellose Verbindung und wird stattdessen über ein 3,5-mm-Audiokabel angeschlossen. Damit richtet es sich an Spieler, die eine einfache und günstige Lösung bevorzugen.

Trotz des niedrigen Preises kommen auch hier 50-mm-Carbon-Dynamiktreiber, JBL Spatial Sound, Hi-Res Audio und JBL QuantumENGINE zum Einsatz. Ein abnehmbares 6-mm-Kardioid-Boom-Mikrofon mit Noise Cancelling gehört ebenfalls zur Ausstattung.

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Das Quantum 120 ist laut JBL mit Windows-PCs, macOS, iOS, iPadOS, Android und allen Gaming-Konsolen kompatibel. Der Preis liegt bei 44,99 Euro.

Individuelle Anpassung und neue Farben

Ein weiterer Schwerpunkt der neuen Quantum-Generation liegt auf der Individualisierung. Über die JBL QuantumENGINE lassen sich Sound, Mikrofon und Profile an die eigenen Vorlieben anpassen. Beim Quantum 850 stehen darüber hinaus Gaming-spezifische EQ-Einstellungen sowie eine KI-gestützte Reduzierung von Tastaturgeräuschen zur Verfügung.

Je nach Modell stehen außerdem unterschiedliche Farbvarianten zur Auswahl. Neben klassischem Schwarz sind unter anderem Ice, Coral, Lila, Weiß und Teal verfügbar.

Damit deckt JBL mit der neuen Quantum-Generation ein breites Spektrum ab: Vom 44,99 Euro günstigen Quantum 120 für den Einstieg bis zum Quantum 850 für 279,99 Euro, das mit Head Tracking, adaptivem Noise Cancelling, Dual-Wireless und austauschbaren Komponenten die Speerspitze der neuen Modelle bildet.

Technische Daten im Überblick

Modell Treiber Spatial Sound / Hi-Res Verbindung Mikrofon Akkulaufzeit Kompatibilität Preis JBL Quantum 850 50 mm Carbon-Dynamik Ja / Ja, Head Tracking 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C, 3,5 mm 6 mm Boom, unidirektional, Noise Cancelling k. A. Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation, Nintendo 279,99 € JBL Quantum 520 50 mm Carbon-Dynamik Ja / Ja 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C 6 mm Kardioid-Boom, Noise Cancelling bis 37 Std. Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, PlayStation 99,99 € JBL Quantum 520X 50 mm Carbon-Dynamik Ja / Ja 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, USB-C 6 mm Kardioid-Boom, Noise Cancelling bis 37 Std. Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, Xbox, PlayStation 99,99 € JBL Quantum 120 50 mm Carbon-Dynamik Ja / Ja 3,5-mm-Audiokabel 6 mm Kardioid-Boom, Noise Cancelling – Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, alle Gaming-Konsolen 44,99 €

Hinweis: Für das Quantum 850 nennt JBL in der Pressemitteilung keine konkrete Akkulaufzeit.