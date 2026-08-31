Game2Gether goes Gamescom 2026 – Unsere Highlights des Indie Arena Booth

Am Sonntag, den 30.08.2026, endete die gamescom 2026. Rund 368.000 Besucher ströhmten in der vergangenen Woche in die kölner Messehallen. Hier waren neben vielen namhaften Ausstellern wie etwa CD Projekt Red mit The Witcher 3: Songs of the Past, 4A Games mit Metro 2039 und vielen weiteren auch zahlreiche Indie-Studios zugegen, die ihre Games der Öffentlichkeit vorstellten. Im Indie Arena Booth der Halle 10.2 tummelten sich auf 2.037,5 m² mehr als 190 Entwicklerteams aus 41 Ländern unter dem Motto „Democratree – Games for Everyone“.

Auch wir sind durch die zahlreichen Stände geschlendert, haben viele Titel angezockt und möchten einige unserer Highlights mit euch teilen:

over the hill

In over the hill geht es mit dem Geländewagen hinaus in die Wildnis und das entweder allein oder im Koop mit bis zu drei Freunden. Auf den verschiedenen Maps, die alle ein eigenes Biom bieten, geht es hier vor allem um die Erkundung. Was zunächst nach einer gemütlichen Erfahrung klingt, erfordert jedoch etwas Fingerspitzengefühl, denn es bedarf einer gewissen Präzision, um euren Offroader über Hindernisse oder vorbei an reißenden Flüssen zu steuern. Fällt euer Wagen auf die Seite oder ins Wasser, seid ihr auf die Hilfe eurer Freunde angewiesen, die euch etwa mit der Seilwinde wieder hinausziehen können.

Während unserer Anspielsession bemerkten wir gleich den gemütlichen Charakter des Spiels und können es vor allem Spielern ans Herz legen, die ein eher ruhiges Spiel suchen, bei dem man sich nebenbei mit seinen Freunden unterhalten kann. over the hill erscheint am 14. Oktober für PC, PS5, Xbox Series S/X sowie die Nintendo Switch 2.

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We Were Here Tomorrow

Mit We Were Here Tomorrow geht die Koop-Puzzle-Reihe in ihre sechste Runde. Dieses Mal verschlägt es euch und euren Rätselpartner in eine futuristische unterirdische Forschungsstation in der Antarktis. Eure Mission ist dabei recht einfach: Findet gemeinsam einen Weg hinaus.

Wie in der Reihe üblich, steht hier das kooperative Gameplay klar im Fokus. Um voranzukommen, müssen sich die Spieler abstimmen und einander vertrauen, denn die Puzzle sind erneut asymmetrisch. Das bedeutet, dass die beiden Spieler jeweils unterschiedliche Teile eines Rätsels und der Spielwelt zu Gesicht bekommen und ihre Erfahrungen und Eindrücke miteinander kommunizieren müssen, um der Lösung und damit der Flucht aus der Station näher zu kommen. We Were Here Tomorrow erscheint im Oktober 2027 für PC, PS5 und Xbox Series S/X.

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SOKO 1977: Anti-Terror Task Force

In SOKO 1977 werden wir, wie der Name verrät, Teil einer Polizei-Sonderkommission, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, terroristische Strukturen aufzudecken. Das Spiel hat einen starken narrativen Fokus, bei dem unsere Entscheidungen den weiteren Storyverlauf prägen. SOKO 1977 soll dabei vor allem die historischen Ereignisse der Offensive 77 aufarbeiten, bei der die Rote Armee Fraktion (RAF) mehrere Anschläge und Morde verübte.

Durch prozedural generierte Fälle möchten die Entwickler von Paintbucket Games außerdem einen gewissen Wiederspielwert bieten. Welchen Umfang SOKO 1977 damit insgesamt bieten wird, ist noch nicht vollumfänglich bekannt. SOKO 1977: Anti-Terror Task Force soll im ersten Quartal nächsten Jahres für den PC erscheinen.

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TANUKI: Pon’s Summer

Deutlich niedlicher wird es hingegen in TANUKI: Pon’s Summer zugehen. Hier schlüpfen wir in die Rolle von Pon, einem gutherzigen und manchmal etwas faulen Tanuki. Als in seiner Heimat das alljährliche Tanuki-Fest ansteht, stellt Pon fest, dass der Tanuki-Schrein in einem furchtbaren Zustand ist und dringend renoviert werden muss. Das dafür notwendige Geld verdient Pon bei seiner Arbeit als Postbote.

Während seiner Arbeit fährt, grindet und springt der kleine Tanuki mit seinem BMX-Bike durch die Stadt, um alle Pakete rechtzeitig auszuliefern. Auf seiner Reise kann Pon außerdem mit den Bewohnern Freundschaften schließen und an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen. Ein genaues Releasedatum für TANUKI: Pon’s Summer gibt es noch nicht, das Spiel soll jedoch für PC, Xbox Series S/X sowie Nintendo Switch erscheinen.

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Gesamtfazit zum Indie Arena Booth

Das waren nur einige der unzähligen Titel, die im Indie Arena Booth der gamescom 2026 ausgestellt wurden. Insgesamt war das hiesige Angebot sehr groß. Von wuchtigen Soulslikes wie Valor Mortis über Point-&-Click-Games wie Baphomets Fluch – Die Spiegel der Finsternis: Reforged und Strategiebrettern wie Stronghold 4 bis hin zu Cozy Games wie Outbound war für jeden Geschmack etwas dabei.

Außerdem war hier an allen Messetagen die Chance deutlich höher, einen Platz zum Anspielen zu bekommen als in der restlichen Eventarea mit den großen Triple-A-Titeln. Uns hat die Indie Arena sehr gefallen wenn es auch hier und dort an manchen Ständen etwas mehr Platz hätte geben können. Wir würden jedem Besucher der gamescom auch zukünftig empfehlen, einen Abstecher zu riskieren, da sich hier wahre Schätze verbergen können. Eine Gesamtübersicht über alle Spiele die in diesem Jahr vertreten waren findet ihr auf der offiziellen Website des Indie Arena Booth.