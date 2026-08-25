ELO Sentinel XR: Gaming-Brille feiert auf der gamescom 2026 Premiere

Nach zwei Jahren Entwicklung und Optimierung bringt ELO die fertiggestellte Sentinel XR Gaming-Brille zur gamescom 2026. Content Creator und Gamer können die XR-Gaming-Plattform während der Messe erstmals ausführlich ausprobieren. Die Auslieferung an Kunden soll im Oktober beginnen.

Die ELO Sentinel XR ist in Halle 10.1 am Stand F-060 zu finden. Dort werden während der gesamten gamescom Hands-on-Demonstrationen angeboten.

Großes Gaming-Bild im kompakten Format

Sentinel soll die nächste Entwicklungsstufe des leistungsorientierten Gaming-Ökosystems von ELO darstellen. Statt Spieler an einen klassischen Monitor oder Fernseher zu binden, erzeugt die Brille eine große, private virtuelle Bildfläche. Damit soll insbesondere unterwegs ein großformatiges Gaming-Erlebnis ermöglicht werden. Auf der gamescom können Besucher die Sentinel erstmals im Rahmen von Live-Video-Demonstrationen selbst ausprobieren.

„Dass die Sentinel nun endlich fertig ist und Gamer sie selbst ausprobieren können, ist ein enormer Meilenstein für ELO“, sagt CEO Adam Hepburn. „Unser Ziel war nicht, einfach eine weitere Display-Brille zu entwickeln. Wir wollten sie gezielt darauf ausrichten, wie Gamer tatsächlich spielen – mit Blick auf Leistung, Reaktionsgeschwindigkeit, Immersion und die Freiheit, dieses Erlebnis überallhin mitzunehmen. Auf der Gamescom können die Besucher nun erstmals die vollständige Vision selbst erleben.“

Zwei OLED-Displays mit 120 Hz

Für die Darstellung setzt Sentinel auf zwei Sony-OLED-Displays. Pro Auge steht eine Full-HD-Auflösung von 1.920 × 1.080 Pixeln zur Verfügung. Die Bildwiederholrate liegt bei 120 Hz, während die Reaktionszeit mit 1 ms angegeben wird.

Das Sichtfeld beträgt 52 Grad und soll für den Eindruck einer besonders großen virtuellen Bildfläche sorgen. Zusätzlich sind elektrochrome Gläser integriert. Diese können laut ELO bis zu 99,7 Prozent des Umgebungslichts abschirmen und sollen dadurch ein besonders abgeschirmtes Spielerlebnis ermöglichen.

Für PC, Smartphones und Handhelds

Im Gegensatz zu einem klassischen Gaming-Headset ist Sentinel nicht auf eine einzelne Plattform ausgelegt. Die Brille wird über USB-C kabelgebunden mit kompatiblen Geräten verbunden. Unterstützt werden Smartphones, PCs, Handheld-Gaming-Systeme und weitere USB-C-Videogeräte. Dadurch lässt sich die Brille für unterschiedliche Einsatzbereiche verwenden, beispielsweise für Mobile- und Cloud-Gaming, Remote Play oder Gaming auf einem Handheld.

Spieler sollen dadurch nicht auf einen herkömmlichen Monitor oder Fernseher angewiesen sein und ihr Gaming-Erlebnis flexibel an verschiedene Orte mitnehmen können.

Auslieferung startet im Oktober

Nach zwei Jahren Entwicklungs- und Optimierungsarbeit präsentiert ELO die fertige Sentinel XR erstmals auf der gamescom 2026 einem breiteren Publikum. Interessierte können die Gaming-Brille in Halle 10.1 am Stand F-060 selbst ausprobieren.

Die Auslieferung der ELO Sentinel XR an Kunden soll im Oktober 2026 beginnen.