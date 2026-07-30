Feiert mit Xbox auf der gamescom 2026 25 Jahre Gaming! Der Publisher verspricht mit seinen Studios in auf der Messe in Köln unglaubliche Spiele zu präsentieren. Für Privatbesucher findet die Messe dieses Jahr vom 27. -30. August statt.

Xbox auf der gamescom 2026

Am Xbox Stand sollen 25 kommende Spiele und 140 Spielstationen vorzufinden sein. Zu ihnen gehören:

Call of Duty: Modern Warfare 4

Gears of War: E-Day

Minecraft Dungeons II

Fable

STRANGER THAN HEAVEN

METRO 2039

Halo: Campaign Evolved

Forza Horizon 6

Microsoft Flight Simulator 2024

Nebst Alien: Isolation 2, The Blood of Dawnwalker und Valor Mortis könnt ihr noch viele weitere Spiele anzocken.

Xbox gamescom von zu Hause

Ab 16 Uhr zu unserer Zeit am Mittwoch, dem 26. August, sowie am Donnerstag, dem 27. August seht ihr Interviews, besondere Gäste, spannende Enthüllungen und neue Trailer auf den Kanälen auf YouTube und Twitch.

Details zum Stand

Den Stand findet ihr in Halle 7, Stand A-0.61.

Donnerstag, 27. August – 10:00 bis 20:00 Uhr

Freitag, 28. August – 10:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 29. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

Sonntag, 30. August – 9:00 bis 20:00 Uhr

> Alles zur gamescom.

FanFest-Gewinnspiel

Das nächste FanFest findet selbstverständlich in Köln am Mittwoch, dem 26. August statt. Von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr wird es am Xbox-Stand ausgetragen. Laut Xbox PM & DACH soll auf der offiziellen FanFest-Website Informationen zu finden sein, wie die Teilnahme am Gewinnspiel funktioniert. (Ich selbst habe nichts gefunden).

Offizielle Multiplayer Enthüllung zu Gears of War: E-Day.