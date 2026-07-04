HOLY Eiskaffee Test: Die neuen HOLY Milkshake Iced Coffees im Test

Der Sommer 2026 ist heiß. Da kommen die neuen HOLY Milkshake Iced Coffees doch genau zur rechten Zeit. Gleich drei cremige Eiskaffee-Sorten bringt das Berliner Start-up an den Start. Iced Coffee Latte, Hazelnut Coffee und Caramel Coffee sollen den Geschmack wie in einem klassischen Café mit dem typischen HOLY-Konzept verbinden. Wir haben die neuen Sorten getestet und geschaut, ob die neuen Sorten wirklich überzeugen oder ob man am Ende doch lieber beim Café um die Ecke bleiben sollte.

Grundsätzlich laufen die Eiskaffees in der Kategorie Milkshake und werden mit Milch zubereitet. So viel vorab und nun rein in die Tests der einzelnen Geschmacksrichtungen.

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HOLY Milkshake Iced Coffee Latte

Der klassische Latte ist der perfekte Einstieg in die neue Reihe. Der Kaffeegeschmack steht angenehm im Vordergrund, wird aber von einer cremigen Milchnote wunderbar begleitet. Dadurch entsteht ein ausgewogenes Gesamtbild, das weder zu süß noch zu kräftig wirkt. Gerade an warmen Sommertagen erinnert der Geschmack an einen frisch zubereiteten Iced Latte aus dem Lieblingscafé – nur eben ganz bequem zuhause gemixt. Wer Kaffee pur mag und auf eine harmonische Balance setzt, macht mit dieser Sorte absolut nichts falsch.

Pro-Tipp: Ein oder zwei Kugeln Vanille- oder Schokoladeneis, Sahne – und fertig ist der Eiskaffee wie in der Eisdiele.

Noch skeptisch? Hier die Bewertungen auf reviews.io

HOLY Milkshake Hazelnut Coffee

Hazelnut Coffee ist für uns ganz klar das Highlight der neuen Reihe. Die feine Haselnussnote ergänzt den Kaffee perfekt, ohne dabei künstlich oder aufdringlich zu wirken. Stattdessen entsteht ein angenehm nussiges Aroma, das hervorragend mit der cremigen Basis harmoniert. Wer bislang dachte, Haselnuss und Kaffee sei „nur ein weiterer Trend“, sollte diese Sorte unbedingt probieren.

HOLY Milkshake Caramel Coffee

Caramel Coffee richtet sich an alle, die ihren HOLY Eiskaffee gerne etwas süßer genießen. Die Karamellnote sorgt für eine Süße, die man im Kaffee mögen muss. Aus unserer Sicht ergänzen sich beide sehr gut und ergeben einen angenehm cremigen Eiskaffee, der vor allem als kleine Auszeit zwischendurch bestens funktioniert. Eisgekühlt entfaltet die Sorte ihr volles Aroma und liefert echtes Coffee-Shop-Feeling für Zuhause.

Schon gewusst?

Die neuen HOLY Milkshake Iced Coffees lassen sich nicht nur klassisch mit Milch zubereiten. Auch mit pflanzlichen Alternativen wie Hafer- oder Mandeldrink schmecken die Sorten hervorragend und bieten je nach Mischung noch einmal ein ganz eigenes Geschmackserlebnis.

Fazit

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Im HOLY Eiskaffee Test haben uns tatsächlich alle drei Sorten überzeugt. Geschmacklich bewegen sie sich auf einem erstaunlich hohen Niveau und bieten für ihren Preis ein wirklich starkes Gesamtpaket. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aus unserer Sicht sogar eines der größten Argumente für die neuen Eiskaffees. Wir waren wirklich sehr positiv überrascht wie gut HOLY Kaffee kann.

Unser persönlicher HOLY Eiskaffee Favorit ist der Hazelnut Coffee. Die Kombination aus aromatischem Kaffee und der angenehm natürlichen Haselnussnote sorgt für den rundesten Geschmack und macht die Sorte zu unserem klaren Sieger. Iced Coffee Latte und Caramel Coffee müssen sich dahinter aber keineswegs verstecken, denn auch sie liefern genau das, was man sich von einem cremigen Eiskaffee für den Sommer wünscht.

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Und jetzt ist wieder Zeit für eine Pause und einen leckeren Eiskaffe.

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