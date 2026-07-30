Batman-Tag 2026 – Wir feiern den Dunklen Ritter

In wenigen Wochen feiern Buch- und Comichandel einmal mehr den Dunklen Ritter am offiziellen Batman-Tag 2026. Dazu gibt es natürlich wie in den vergangenen Jahren gratis Zeug zum Abstauben für die Besucher.

Das erwartet uns am Batman-Tag 2026

Der besondere Tag findet weltweit am 19. September gleichzeitig statt. Besucher dürfen sich über ein gratis Comic freuen. Darin enthalten sind zwei exklusive Batman- und den Absolute Batman-Storys. Exklusiv in der deutschen Ausgabe von Panini sind noch zwei Leseproben zur brandneuen Batman-Serie und dem großen Event DC K.O. mit dabei. Außerdem zu erwerben sind besondere Sammler-Ausgaben und Promo-Material.

Das 32-seitige Gratis-Heft mit brandneuem, exklusivem Inhalt, welches nur die teilnehmenden Shops an die Fans übergeben, sind das zentrale Element des Tages. Am vergangenen Wochenende stellte DC auf der San Diego Comic Con bereits die kreierten Shortstorys offiziell vor. Das Material wird nur im Rahmen des internationalen Batman-Tags erhältlich sein.

Des Weiteren fertigte DC speziell für den Aktionstag einen exklusiven Batman-Tag 2026-Souvenirband an. Es enthält Geschichten, die zum Großteil erstmals auf Deutsch erscheinen. Das edle Hardcover-Band umfasst satte 120 Seiten und ist nur für die teilnehmenden Comic-Fachgeschäfte vorgesehen.

Fans haben die Gelegenheit in den teilnehmenden Shops zwei Variant-Cover-Editionen von Batman-Titeln zu erhalten, welche ebenfalls nur im Rahmen der Aktion verfügbar sind:

Batman: Hush 2 Exklusiv-Variant – die Fortsetzung des Meisterwerks von Jim Lee und Jeph Loeb mit einem exklusiven Cover von Björn Barends.

>Batman (2026) 1: Batman-Tag 2026-Variant – die Ausgabe 1 der neuen Batman-Serie mit einem in den USA unveröffentlichten Cover von Enrico Marini.

> Weitere Neuigkeiten aus dem Reich der Comics.

Für die kleinen Besucher gibt es darüber hinaus auch noch etwas zum Mitnehmen. Kleine Goodies, wie Gratis-Batman-Masken aus Karton mit Gummiband in vier verschiedenen Motiven und Buttons in vier unterschiedlichen Designs.

Schaut am 19. September unbedingt bei eurem Händler des Vertrauens für den Batman-Tag 2026 vorbei!