MSI 2026: Alle Infos zum Mid-Season Invitational in Südkorea

Das MSI 2026 steht vor der Tür und verspricht erneut hochklassigen League of Legends E-Sport auf internationalem Niveau. Das Mid-Season Invitational gilt als wichtigster Wettbewerb zwischen Frühlings- und Weltmeisterschaftssaison und bringt die besten Teams aus allen großen Regionen zusammen. Austragungsort des diesjährigen Turniers ist die südkoreanische Stadt Daejeon, die Fans aus aller Welt willkommen heißt.

Was ist das MSI 2026?

Das MSI 2026 dient als große Standortbestimmung für die weltbesten Teams auf dem Weg zur League of Legends World Championship. Neben dem prestigeträchtigen Titel stehen zusätzliche WM-Startplätze auf dem Spiel. Rivalitäten zwischen Regionen, legendäre Duelle und emotionale Geschichten sorgen dafür, dass jedes Match eine besondere Bedeutung hat.

Unter dem Motto „Call Your Shot“ treffen internationale Spitzenteams aufeinander, um ihre Dominanz unter Beweis zu stellen und sich einen Vorteil für den weiteren Saisonverlauf zu sichern.

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Spielplan des MSI 2026

Das Turnier gliedert sich in zwei Phasen:

Play-Ins (28. Juni – 1. Juli 2026)

In den Play-Ins kämpfen vier Teams um den letzten freien Platz in der Bracket-Phase. Gespielt wird erstmals in einem Doppel-K.-o.-Format, wodurch Teams eine zweite Chance erhalten.

Bracket-Phase (3. Juli – 12. Juli 2026)

Die besten acht Teams treten anschließend im bekannten Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Das große Finale findet am 12. Juli 2026 statt und wird den neuen MSI-Champion krönen.

Diese Teams sind beim MSI 2026 dabei

Zu den qualifizierten Teilnehmern gehören einige der größten Organisationen im internationalen League-of-Legends-E-Sport:

Hanwha Life Esports (LCK)

T1 (LCK)

Bilibili Gaming (LPL)

Top Esports (LPL)

G2 Esports (LEC)

Karmine Corp (LEC)

Team Liquid Alienware (LCS)

LYON (LCS)

Team Secret Whales (LCP)

Revolve Deep Cross Gaming (LCP)

FURIA (CBLOL)

Besonders spannend wird die Frage sein, ob Korea erneut dominieren kann oder ob Teams aus Europa, China oder Nordamerika für Überraschungen sorgen.

Pick’Ems, Loot-Drops und exklusive Belohnungen

Auch beim MSI 2026 können Zuschauer zahlreiche Ingame-Belohnungen erhalten. Wer die Spiele live auf LoLEsports verfolgt, hat die Chance auf exklusive Loot-Drops, Icons und Emotes.

Zusätzlich kehrt das beliebte Pick’Em-Tippspiel zurück. Fans können Turnierergebnisse vorhersagen und sich je nach Trefferquote besondere Belohnungen sichern. Erstmals gibt es zudem die MSI-Kristallkugel, bei der Prognosen zur Turnier-Meta und Spielerleistungen abgegeben werden können.

MSI 2026 Skins und Community-Events

Mit „Gebrochener Pakt“-Jhin erhält das Turnier einen offiziellen Esports-Skin, dessen Einnahmen teilweise an die professionellen Teams ausgeschüttet werden. Darüber hinaus dürfen sich Besucher vor Ort auf die große Fan Festa freuen. Neben Cosplay, Team-Ständen und Community-Aktivitäten erwartet Fans eine immersive Erlebniswelt rund um League of Legends.

Fazit: Warum das MSI 2026 ein Pflichttermin für LoL-Fans ist

Das MSI 2026 vereint die besten League-of-Legends-Teams der Welt in einem Turnier voller Spannung, Rivalitäten und unvergesslicher Momente. Mit einem überarbeiteten Format, attraktiven Belohnungen und hochkarätigen Teilnehmern zählt das Mid-Season Invitational zu den wichtigsten E-Sport-Events des Jahres. Wer League of Legends verfolgt, sollte sich dieses Turnier keinesfalls entgehen lassen.

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