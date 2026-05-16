Esports Leaders Honours 2026: Erste Shortlists veröffentlicht

Mit den Esports Leaders Honours 2026 startet in diesem Jahr ein neues internationales Award-Format, das herausragende Persönlichkeiten, Organisationen und Projekte der Esports-Branche auszeichnet. Die offiziellen Shortlists wurden nun veröffentlicht und geben einen ersten Einblick darauf, wer zu den wichtigsten Akteuren des vergangenen Jahres zählt.

Die Preisverleihung findet am 19. Juni 2026 im historischen Kölner Rathaus statt. Mit dabei ist unter anderem Oberbürgermeister Torsten Burmester. Die Veranstaltung ist Teil der diesjährigen Global Esports Industry Week (GEIW) und wird ausschließlich geladenen Gästen zugänglich sein.

Neue Plattform für die globale Esports-Branche

Die Esports Leaders Honours 2026 wurden von The Esports Radar ins Leben gerufen. Ziel der neuen Plattform ist es, innovative Entwicklungen, nachhaltige Projekte und einflussreiche Persönlichkeiten innerhalb der internationalen Esports-Szene stärker sichtbar zu machen.

Neben klassischen Kategorien wie „Esports Leader“ oder „Rising Star in Esports“ stehen auch Themen wie Nachwuchsförderung, Produktinnovationen und gesellschaftliche Entwicklungen im Fokus. Damit möchte die Initiative die gesamte Bandbreite der modernen Gaming- und Esports-Industrie abbilden.

Esports Leaders Honours 2026: Bekannte Namen auf den Shortlists

In der Kategorie „Esports Leader“ stehen mehrere international bekannte Branchenvertreter zur Auswahl. Nominiert sind unter anderem Ralf Reichert, Monica Dinsmore sowie HRH Prince Faisal bin Bandar bin Sultan. Die Kategorie würdigt Persönlichkeiten, die die Entwicklung des Esports maßgeblich geprägt haben.

Auch bei den „Rising Star in Esports“-Nominierungen finden sich spannende Namen. Besonders auffällig ist Bilguunbat Enkhbayar von The MongolZ, dessen Organisation in den vergangenen Jahren stark an internationaler Bedeutung gewonnen hat.

Im Bereich „Standout Esports Advertising Campaigns“ wurden mehrere kreative Kooperationen nominiert, darunter die Zusammenarbeit von Team Liquid mit Magnus Carlsen sowie die Kampagne „The Dispatch“ von DHL, EFG und Chew Productions.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Innovationen und Branchenentwicklungen im Mittelpunkt

Ein weiterer Schwerpunkt der Esports Leaders Honours 2026 liegt auf technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen innerhalb der Branche. In der Kategorie „Best Product Innovation in Esports“ wurden unter anderem Logitech G, ZOWIE by BenQ sowie EVA (Esports Virtual Arenas) nominiert.

Besonders spannend ist auch die Kategorie „Industry Development of the Year“. Hier stehen mehrere bedeutende Entwicklungen zur Auswahl, darunter die vollständige Anerkennung von Esports als Sportart in Indien, die Übernahme von Evo durch RTS sowie milliardenschwere Investitionen aus Saudi-Arabien in die Gaming-Industrie.

Diese Nominierungen zeigen deutlich, wie stark sich der globale Esports-Markt weiterhin professionalisiert und wirtschaftlich wächst.

Esports Leaders Honours 2026: „Local Hero“-Award für Deutschland

Zusätzlich wird während der Veranstaltung ein besonderer „Local Hero“-Preis vergeben. Dieser ehrt eine Persönlichkeit, die sich lokal besonders für die Weiterentwicklung des Esports engagiert hat. Da die Veranstaltung 2026 in Deutschland stattfindet, arbeitet The Esports Radar hierfür mit dem E-Sport-Bund Deutschland (ESBD) zusammen, der den Gewinner auswählt.

GEIW 2026 mit starken Partnern

Unterstützt wird die Global Esports Industry Week von zahlreichen Partnern aus der Branche. Als Titelpartner fungiert Runestone, während die ESL FACEIT Group (EFG) als Host Partner auftritt. Weitere Unterstützung kommt unter anderem von ZOWIE, Abios sowie verschiedenen strategischen Partnern aus den Bereichen Recht, Verbandsarbeit und Medien.

Laut Sam Cooke, CEO von The Insights Group, soll die neue Plattform künftig weiter wachsen und langfristig zu einer internationalen Leitveranstaltung für die Esports-Industrie werden.

Mit den Esports Leaders Honours 2026 erhält die Branche damit ein neues Event, das sowohl Innovation als auch nachhaltige Entwicklung im Esports-Bereich in den Mittelpunkt stellt.

Weitere Beiträge zum Thema Esports findet ihr hier: