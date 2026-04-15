Das Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel mit Alaska Gold Fever

Nach dem gestrigen Auftakt geht unser Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel in die nächste Runde und diesmal wird es frostig und richtig lukrativ! Also sichert euch direkt die nächste Chance und vielleicht habt ihr ein großes Nugget in der Pfanne.

Vielen Dank an Baked Games für die Bereitstellung der Keys.

Diesmal verlosen wir 3 Keys für Alaska Gold Fever. Der frisch veröffentlichte Titel entführt euch mitten in den historischen Goldrausch und lässt euch euer eigenes Imperium unter extremen Bedingungen aufbauen.

Zum Release liefert das Spiel eine umfangreiche und tiefgehende Simulation: Ihr startet mit einer kleinen Mining-Operation und arbeitet euch Schritt für Schritt nach oben. Dabei erkundet ihr die gefährliche Wildnis Alaskas, baut eure Infrastruktur aus und optimiert eure Abläufe, um möglichst effizient an das begehrte Edelmetall zu kommen.

Besonders hervorzuheben ist die gelungene Kombination aus Wirtschafts- und Survival-Gameplay. Neben dem Goldschürfen könnt ihr zusätzliche Standbeine wie Motels oder Farmen aufbauen, Mitarbeiter einstellen und eure Prozesse skalieren. Gleichzeitig fordern euch die widrigen Umstände heraus: Nahrung muss beschafft werden, Jagd gehört zum Alltag und längere Strecken legt ihr stilecht mit dem Hundeschlitten zurück.

Zum Start gewähren die Entwickler von Baked Games außerdem einen 20%-Launch-Rabatt – ein Bonus für die engagierte Community, die das Spiel über Monate hinweg begleitet hat.

Wie bereits am Vortag läuft auch dieses Gewinnspiel über Gleam. Ihr habt 14 Tage Zeit, um teilzunehmen und euch die Chance auf einen der drei Keys zu sichern. Ihr könnt übrigens auch noch bei der gestrigen Verlosung euer Glück versuchen!



Das Game2Gether Frühlingsgewinnspiel – Alaska Gold Fever





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 29.04.2026, 23:59 Uhr