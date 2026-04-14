Das Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel mit LEGO Party

Der Frühling ist da, die Tage werden länger und auch der Osterhase war bei uns besonders fleißig! Beim Aufräumen haben wir doch tatsächlich noch ein paar bunte Eier im virtuellen Nest gefunden… und was sich darin versteckt hat, dürfte vor allem Partyspiel-Fans freuen. Zeit also für unser großes Game2Gether-Frühlingsgewinnspiel, bei dem ihr euch auf mehrere Tage voller kleiner Überraschungen und Highlights freuen dürft!

Vielen Dank an Private Division für die Bereitstellung der Keys!

Passend zur fröhlichen Jahreszeit verlosen wir diesmal zwei Keys für die Nintendo Switch-Version von LEGO Party!, perfekt für unterhaltsame Runden mit Freunden oder der Familie auf der Couch.

Doch damit nicht genug: Das kunterbunte Partyspiel wurde kürzlich mit einem umfangreichen Update versorgt, das frischen Wind in die ohnehin schon chaotischen Multiplayer-Duelle bringt. Besonders spannend sind die neuen Bonus Bricks, die ihr am Ende von Challenge Zones aktivieren könnt. Hier entscheidet ihr gemeinsam, wer zusätzliche Goldene Steine erhält, ein cleveres taktisches Element, das für noch mehr Nervenkitzel sorgt.

Auch Teamspieler kommen jetzt stärker auf ihre Kosten: Mehrere Minispiele wurden um 2-gegen-2-Varianten erweitert. In Modi wie Graffeeti, Slide Hustle, Feeling Golfy und Saucerlord könnt ihr euch nun gemeinsam mit einem Partner ins Getümmel stürzen und eure Skills als Team beweisen.

Für noch mehr Spaß sorgen zudem neue Tanzanimationen und interaktive Elemente in den Ergebnisbildschirmen, die jede Runde noch lebendiger und humorvoller machen. Darüber hinaus wurde die Auswahl an Charakteren ordentlich aufgestockt: Über 15 neue Minifiguren – darunter klassische Raumfahrer in verschiedenen Farben sowie der Alien Commander, erweitern eure Möglichkeiten zur Individualisierung.

Kurz gesagt: Noch mehr Chaos, noch mehr Taktik und noch mehr Partyspaß, beste Voraussetzungen also, um mit etwas Glück schon bald selbst loszulegen. Also haltet die Augen offen… vielleicht wartet das nächste Osterei schon auf euch!

Das Gewinnspiel wird über das praktische Tool Gleam abgewickelt, sodass ihr ganz bequem teilnehmen könnt. Ihr habt insgesamt 14 Tage Zeit, euch eure Chance auf einen der beiden Keys zu sichern, also schaut regelmäßig vorbei, sammelt fleißig Lose und sichert euch mit etwas Glück euer nachträgliches Osterei!



Das Game2Gether Frühlingsgewinnspiel – LEGO Party!





Teilnahmebedingungen

Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr im Gleam-Formualar, nachfolgend die wichtigsten Punkte zusammengefasst:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland besitzen. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört.

Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Bei einigen Preisen ist eine Datenübermittlung an die zuständige Agentur, bzw. den Hersteller, für den Versand erforderlich. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 28.04.2026, 23:59 Uhr