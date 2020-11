The Grand Tour Presents A Massive Hunt Trailer und Datum

Die drei Automagazin Ikonen Clarkson, Hammond und May kehren noch im Dezember zurück. Mit „A Massive Hunt“ versorgt uns die The Grand Tour erneut mit einer Sonderfolge in Spielfilmlänge. The Grand Tour ist das Automagazin von Amazon Prime, welche bisher auf drei Staffeln kommt.

Über The Grand Tour Presents A Massive Hunt

Wie wir dem Trailer entnehmen dürfen, haben die drei Briten wieder festen Boden unter den Füßen, oder jedenfalls vier Räder. In der letzten Sonderfolge schifften die Moderatoren und mutigen Seefahrer mit drei individuellen Booten von Kambodscha nach Vietnam. Das war eine anstrengende Reise wegen des heftigen Wellengangs und der ständigen Ebbe.

Jedenfalls bekommen sie vom Produzent die neue Aufgabe eine Schriftrolle zu entziffern und sich auf Schatzsuche in Madagaskar zu begeben. Der Einfallsreichtum bleibt dabei nicht auf der Strecke, wenn es heißt sich problematischen Landwegen zu stellen. Ein wahres Fest für Fans von Top Gear und der The Grand Tour Serie.

Pünktlich zur Weihnachtszeit ist die Episode in Spielfilmlänge ab dem 18. Dezember exklusiv auf Amazon Prime verfügbar. Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, empfiehlt es sich die Serie „James May: Unser Mann in Japan“ zu schauen.

> NfS: Hot Pursuit Remastered Test/Review.

Der frische Trailer zur kommenden A Massive Hunt.



Bild: Trailer Screenshot