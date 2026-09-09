ARTE und das französische Indie-Studio Darjeeling Productions haben The Merlies angekündigt. Das entspannte Abenteuer entführt Spielerinnen und Spieler in eine winzige Solarpunk-Welt, die von liebenswerten kleinen Vögeln bevölkert wird. Die Veröffentlichung für PC via Steam und Nintendo Switch ist für den 29. September 2026 geplant.

In The Merlies übernimmt man die Kontrolle über einen kleinen Trupp der namensgebenden Vögel und erkundet eine überwucherte Welt, die auf den Überresten der menschlichen Zivilisation entstanden ist. Dabei gilt es, die Umgebung zu erkunden, zu klettern und mithilfe der individuellen Fähigkeiten der Merlies neue Wege zu erschließen.

Gesammelter Schrott spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die zurückgelassenen Überreste der Menschen lassen sich nutzen, um ein eigenes kleines Dorf aufzubauen und nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Gleichzeitig können überall in der Welt verstreute Merlies gefunden und in die Gemeinschaft aufgenommen werden.

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Entschleunigung statt Action

The Merlies setzt bewusst nicht auf klassische Action. Gegner oder hektische Kämpfe gibt es nicht. Stattdessen stehen Erkundung, Beobachtung und Fürsorge im Mittelpunkt. Die Umgebung stellt Hindernisse bereit, die mit etwas Einfallsreichtum überwunden werden müssen.

Dabei sollte man allerdings auf seine kleinen Begleiter achten: Die Merlies sind zerbrechlich und können verloren gehen, wenn man nicht vorsichtig genug vorgeht. Fortschritt entsteht somit weniger durch Stärke als durch geschicktes Erkunden und den kreativen Einsatz der Umgebung.

Der handgefertigte Artstyle und das sanfte Sounddesign sollen dabei eine ruhige Atmosphäre schaffen. Auch bei den Interaktionen mit der Spielwelt setzt Darjeeling Productions auf ein möglichst direktes und haptisches Spielgefühl.

Von Darjeeling Productions und ARTE

Entwickelt wird The Merlies von Darjeeling Productions, einem französischen Indie-Studio, das sich auf kreative und erzählerisch geprägte Spiele spezialisiert hat. Das Studio war unter anderem an Projekten beteiligt, die stark auf ungewöhnliche visuelle Stile und emotionales Storytelling setzen.

Als Publisher beziehungsweise Partner ist ARTE beteiligt. Der europäische Kultursender hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere ungewöhnliche Indie-Produktionen unterstützt. Dazu zählen unter anderem Homo Machina, Vectronom, Bury Me, My Love, 30 Birds und Looking for Fael.

The Merlies erscheint am 29. September 2026 für PC via Steam und Nintendo Switch.